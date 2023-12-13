19 крутых бабушек, которые живут так, что ни один сценарист не придумает

Героини этой статьи знают, что преклонный возраст и выход на пенсию — не повод расстраиваться. Впереди у них столько планов, что для их воплощения нужно прожить еще минимум 50 лет. А иначе внуки останутся голодными, котята — не пристроенными, а спектакли в театрах — не просмотренными.