19 мужей, чьи странности и раздражают, и умиляют одновременно

Даже серьезные с виду мужчины порой в семейных отношениях выделывают такие кренделя, что их вторые половинки даже не знают, как реагировать — смеяться или злиться на них. Одного пошлешь в магазин за сметаной, а он приходит с полным пакетом продуктов, но без сметаны. Другой одежду не хочет себе покупать и ходит в дышащей на ладан рубашке. Об этих и подобных выкрутасах своих мужей рассказали героини нашей статьи.