19 мужей, чьи странности и раздражают, и умиляют одновременно
Даже серьезные с виду мужчины порой в семейных отношениях выделывают такие кренделя, что их вторые половинки даже не знают, как реагировать — смеяться или злиться на них. Одного пошлешь в магазин за сметаной, а он приходит с полным пакетом продуктов, но без сметаны. Другой одежду не хочет себе покупать и ходит в дышащей на ладан рубашке. Об этих и подобных выкрутасах своих мужей рассказали героини нашей статьи.
- Пришел муж с работы, такой радостный весь, взволнованный. Кричит с порога: «Любимая, собирайся! Только быстро, ща в магазин пойдем!». Я пока собиралась, мысленно представляла новые туфли или сережки. Или платье, о котором рассказывала ему вчера. Собралась как метеор, спрашиваю: «А в какой магазин-то идем?». Тут он с довольной рожей ответил: «Как в какой? Конечно же, за продуктами, в супермаркет». Такого облома в моей жизни еще не было. И не обидишься даже на мужа, ведь не соврал же. © Палата № 6 / VK
- Мужа нельзя посылать в магазин одного. Обычно ходим за закупками вместе, я покупаю все четко по списку, без излишеств. Вчера готовила борщ и отправила его за сметаной. Пропал на 40 минут, вернулся с двумя здоровыми пакетами. Заглянула, а там снеки, чипсы, макароны, тунец, кетчуп, замаринованный шашлык. Спрашиваю: «А где сметана?». Муж призадумался и сказал: «Ну, смотри, сколько я всего купил. Забыл я про твою молочку. Поедим без сметаны». © Палата № 6 / VK
- Мой муж царапает мыло пальцами. © 1234hotelyorba / Reddit
- Мы с парнем вместе не живем, но часто ночуем друг у друга, поэтому много моих вещей у него дома, да и его вещи у меня имеются. А сегодня он позвал меня в кафе, подарил цветы и говорит: «Знаешь, мы довольно близко общаемся, поэтому пришло время сблизиться еще больше». Я думала, предложение мне сделает, а он говорит: «Именно поэтому теперь я буду пользоваться твоим шампунем!». В общем, обломал так обломал. © Палата № 6 / VK
- Муж сейчас в командировке. Звонит мне каждый вечер перед сном, чтобы я ему спела колыбельную. Колыбельную! Говорит, что не может без этого уснуть. Мужику 40 лет, «шкаф 2×2», сейчас за границей открывает третий филиал своего предприятия, суровый на вид дядька с татухой на полспины... А я что? Я пою... © Палата № 6 / VK
- Муж очень любит свои вещи. Точнее не так: он не любит покупать новые вещи. Поэтому мне приходится постоянно что-то зашивать и с чего-то выводить пятна. Я не против делать все это на вещах, которые еще хотя бы не похожи на тряпку. Но есть такие экспонаты, что, будь моя воля, я бы их сразу в мусорку отправляла. Его любимая рубашка, которая 10 раз зашита, 10 раз застирана и так протерта, что скоро не отличишь, голый он или в ней. Я мечтаю от нее избавиться. Я даже нашла, где купить похожую, но он не дает, ответ на все один: «Да не выдумывай! Еще же можно носить!». Угу, можно, но не стоит... © Палата № 6 / VK
- «Муж постоянно ставит свои ботинки прямо на мою обувь». © johnpaulgeorgeringoo / Reddit
- Дочь уже полтора года встречается с парнем, у них все прекрасно и я за них невероятно рада. Не так давно она сказала, что есть серьезный разговор. Мы сели на кухне, где дочь заявила, что будет переезжать. Я такого не ожидала, но приняла с достоинством, ведь она уже взрослая и вправе делать то, что захочет. Дала свое «необязательное» согласие, после чего дочь сказала: «Эх, я не хочу расставаться с тобой, мам...». Не договорила даже, мой муж перебил: «А вы и не расставайтесь! Забирайте ее с собой, будете втроем там жить!». © Палата № 6 / VK
- Уезжала на неделю в другой город, сына на мужа оставила. Приезжаю утром в воскресенье, захожу в коридор, а там подозрительная тишина. Ну я подумала, спят еще, наверное. Иду на кухню и там меня вдруг кааак бахнет по лбу чем-то! Я на задницу плюхнулась, в глазах птички. Когда зрение вернулось, вижу, сынишка стоит с противнем в руках и виновато так: «Ой, мам, это ты! Прости, пожалуйста, мы с папой в „хлоп-бац“ играли, я не знал, что ты уже приехала! Пааап, мама приехала!». И из спальни выбегает радостный муж с хоккейной клюшкой в руках... Мне интересно, все мужчины такие балбесы или только мои двое? © Палата № 6 / VK
- Мой муж тот еще кадр, и всегда таким был. У нас была свадьба, мы долго ее планировали, все было подробно расписано, потому что хотелось сделать все идеально. Вдруг я понимаю, что моего жениха нигде нет. Подошла в панике к ведущему, чтобы он как-то поразвлекал публику, а сама пошла искать свою любовь. Вышла за территорию ресторана, вижу, идет в мою сторону, даже не идет, а плывет и улыбается во все зубы. Подошел ко мне и сразу кричит: «Ты не поверишь, я только что продал машину! 4 месяца все никак не мог продать, а тут вот праздник такой!». Эх, кажется, мне придется смириться, что я всегда буду на втором месте после его машин, но сама знала, на что шла. © Палата № 6 / VK
- Вот так мой муж меняет туалетную бумагу. И так может продолжаться несколько дней. © agroyle / Reddit
- Был период в феврале, когда я приболела сильно. Ходила с температурой 39 на работу, пила таблетки, пыталась как-то жить и бороться с болезнью. Причем после работы занималась еще кучей домашних дел, ни на что не жаловалась. Неделю назад муж немного заболел. Температура 37,5, а он уже с кровати не может встать, ноет днями, чуть ли не умирает. Еще и больничный взял на работе на две недели! © Палата № 6 / VK
- Мой муж регулярно забывает про купленные вещи, совсем забывает. Например, приходит лето, ищет в шкафу что одеть, я говорю: «Ну, одень шорты голубые свои, в прошлом году покупали». Он уверяет, что нет у него таких, даже спорим, и пока я не найду в шкафу эти шорты, он не верит. Причем, не могу сказать, что ему плевать на одежду, совсем нет. © Выборгский крендель / ADME
- Несколько лет назад выбирали с мужем, куда бы отправиться за границу на отдых перед Рождеством. Я ему десяток вариантов предложила, а он настаивал на том, чтобы мы в Данию полетели. Долго сомневалась, но все-таки согласилась. Прилетели туда, мне все понравилось, а муж в первый же день повел меня по своему «заготовленному маршруту». Первый магазин, в который мы зашли в Копенгагене, был магазин Лего! Дания — родина конструкторов Лего, а муж у меня большой их фанат. Провели там 6 часов! Вышли с покупками, на которые потратили половину нашего бюджета. А перед вылетом домой зашли туда еще раз, потому что муж хотел купить еще фигурок... © Палата № 6 / VK
- Как мой муж оставил свои ботинки. Напугал меня до ужаса! © haaslei / Reddit
- У меня недавно в доме завелся вампир! Я проснулась посреди ночи, услышала какой-то странный звук на кухне. Сначала немного испугалась, но в тот же момент все осознала. Надела тапочки и пошла проверять. Включаю свет на кухне, а там сидит мой муж! Сделал себе чай, нарезал хлеб и во всю лопает клубничное варенье! С таким энтузиазмом, что у него оно аж по усам течет! Точь-в-точь, как вампир какой-то, особенно если свет немного приглушить. © Палата № 6 / VK
- Нажарила мужу блинов, сложила в одну тарелку толстым слоем и сверху полила медом, позвала есть, а сама ушла в ванную. Прихожу, а муж сидит недовольный и говорит: «А почему такой сухой торт? Без начинки вообще...» Смотрю, а в блинах треугольничек вырезан, как у торта. © Палата № 6 / VK
- Муж меня вчера немного достал... Утром спросил, новая ли у меня прическа, хотя за день до этого она все еще была для него «старой». В обед подумал, что я новый маникюр сделала, а вечером вообще сказал, что я как будто побывала в солярии и загорела... А все из-за того, что я один раз сказала ему, что он не замечает перемены во мне. Только вот я имела в виду не внешние изменения, а внутренние. Мужчины, как всегда, ничего не понимают. © Палата № 6 / VK
- «Мой муж всегда складывает яичную скорлупу обратно в лоток для яиц, а не выбрасывает в мусор. Ну почему?» © justbrowsin2424 / Reddit
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