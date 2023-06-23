19 эпичных родственников, которых хлебом не корми — дай чего-нибудь отчебучить
Родственники — это не только близкие по крови люди, но и неиссякаемый источник забавных ситуаций, которые остаются в памяти на всю жизнь. Иногда члены семьи могут произнести или сделать что-то такое, что даже не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.
- Собрались с мужем в Турцию отдыхать. Родителям по телефону сказали, мол, едем на море. В один из «прекрасных» дней звонит мне свекровь и говорит: «Вы как хотите, а я поеду с вами! Билеты я уже взяла, номер в вашем отеле забронировала». Кто ж знал, что это был последний отпуск до моей беременности и поднятия цен? И так обидно, что провела я его не с мужем, а с его мамой тоже. © Tulka / Pikabu
- Мужу родители «подарили» квартиру. Мы поженились, стали там жить. Квартира, несмотря на то, что нам ее «подарили», в собственности свекра. Договорились, что продадим эту однушку и купим квартиру побольше. Отец покивал, дескать, без проблем. А как дело дошло до продажи, сказал: «Пенсия у меня маленькая, буду квартиру сдавать. Жить живите, а продавать ее я вам не дам». Отличный подарок. © Lozbenidze / Pikabu
- На прошлое лето отвезла сына в деревню к свекрови. Забрала я ребенка с двойным подбородком, животом и округлившейся пятой точкой. Позвонила свекрови по поводу его питания: оказалось, мальчика кормили через каждые полчаса. Вопрос: «Зачем?» Ответ убил: «У него молодой организм, нужно кушать. И для роста это тоже необходимо». © Подслушано / VK
- Моя тогда еще будущая свекровь уехала на денек. Наказала тщательно кормить ее сыночка. Я примчалась к ним — холодильник забит до отказа. Кое-как откопала мясо, сварила суп. Жених доволен. Вернулась его мать и, получив отчет, вдруг яростно заявила: «Не могла другой кусок мяса взять? Этот я себе оставляла». Я даже не нашлась что ответить.
- Работаю из дома, веду уроки. Все неплохо, но есть одно но: пытаюсь организовать расписание, а моя мать этого не понимает. Между занятиями (когда я должна успеть переключиться на следующего ученика, отправить домашку и так далее) то присядет поболтать, то попросит чем-то помочь по хозяйству. А однажды я беседовала по видеосвязи с матерью ученика. Так мама заявилась с просьбой помочь в уборке зимних вещей. Все это под девизом «Ты же дома!». Пора съезжать, иначе съедет моя крыша. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Будучи подростком, я решила стать готом: красилась чуть ли не гуталином, фиолетовые тени, огромные ботинки, перекрашивала волосы через день. Смотря на все это, моя мама лишь смеялась и фотографировала всю эту «красоту». И вот я заместитель директора ресторана крупной сети. Смотрю на эти фотографии и смеюсь до слез, умоляя не шантажировать меня этим компроматом. © Подслушано / Ideer
- Приехал к своим родителям, сидим на кухне, общаемся. Спрашиваю у мамы, мол, что там новенького. Она мне рассказывает: «Да вот, твоя младшая сестра вообще с ума сошла. Решила голову налысо побрить! А мы с папой что, попытались отговорить, но она же взрослая уже, сама может решать в свои 16, что хорошо, а что плохо». Я посмеялся, через часик домой вернулась сестра с обновленным имиджем. Подхожу к ней, смотрю, красиво вроде, затем спрашиваю: «Ты под Бритни Спирс косишь?» А она мне отвечает: «Кто это такая?» Эта фраза удивила меня в 100 раз больше, чем лысая сестра. © Палата № 6 / VK
- Вез как-то маму на вокзал. Вдруг ей позвонили. Пока она разговаривала, я постепенно увеличивал громкость радио до такой степени, что мама стала кричать на человека на другом конце провода. Спустя более чем минуту она поняла, что происходит, и ударила меня по плечу со смехом. Мои дети на заднем сиденье хохотали до упаду. © Chris Feliciano / Quora
- Пару лет назад получила новую должность и очень волновалась. Я была в восторге, когда начальница, с которой я пыталась наладить взаимопонимание, пригласила меня и моего мужа к себе домой на ужин. Мы приехали вовремя, и поначалу все было очень хорошо. Я только начала расслабляться, как вдруг вижу, что мой муж приподнял стейк и швырнул его через всю комнату прямо в окно. Он ударился о стекло, издав громкий звук, и медленно сполз вниз. Вошла начальница и увидела стейк, лежащий на подоконнике. Наступила чертовски долгая неловкая пауза. Муж предпринял неудачную попытку отмыть окно и поднять стейк. Как только ужин закончился и мы сели в машину, мой супруг превратился в нервного болтуна, пытающегося объясниться. Оказывается, ему не понравилось, как был приготовлен стейк. Да к тому же ему казалось, что окно открыто. Леди и джентльмены, мой муж пытался выбросить мясо из окна 3-го этажа. Он подумал, что это разумное решение расправиться с недожаренным стейком. © mrs_defenestrator / Reddit
- Похвастался перед папой тем, что заказал в интернете самую острую жвачку в мире. Мол, хочу попробовать и не заплакать. Батя лишь посмеялся со словами: «Разве жвачка может быть острой? Да ты шутишь! Вот аджика от твоего деда — она до слез пробирает!» Поспорили с ним на тысячу. Он должен пожевать самую острую в мире жвачку и не заплакать, а я должен съесть аджику деда и не зарыдать. Спустя неделю прибыла моя доставка. Собрались на кухне, мама в качестве судьи, на одном блюдце жвачка, на другом — аджика деда. Батя пробует. 10 секунд, 20, 30... Начинает кашлять, пошли слезы, покраснел. Отпаивали кефиром его минут 15. Пришла моя очередь. Черпаю полную ложку аджики от деда, ем целиком. И 10 секунд не прошло, как я повторил весь путь бати после жвачки. Уже меня нужно было отпаивать кефиром. Ничего острее в жизни я не пробовал! Какой итог спора? Богаче мы с батей не стали, но гастрит тоже не словили — и на этом спасибо! Больше аджику деда я не трогаю. © Палата № 6 / VK
- Однажды в детстве взяла мамину помаду и намазала ей густо все лицо. Я была уверена, что это автозагар (она была коричневатого оттенка) и что с такой раскрашенной физиономией я похожа на Пэрис Хилтон. Уж и не помню, как меня потом отмывали. Но полпомады маминой я точно истратила.
- Просыпаюсь на днях из-за того, что меня жена будит. Стучит ногой по голове и говорит: «Не храпи, Саша! Ты достал уже!» Я лишь угукнул, но затем до меня сонного дошло, что мне только что в ухо пяткой заехали. Поворачиваюсь, а жена лежит валетом, накрылась 3 подушками и дополнительным покрывалом, пытается уснуть. Оказывается, что она до последнего терпела мой храп, пока не сорвалась. Бедная женщина, а ведь она уже 7 лет со мной в браке. © Палата № 6 / VK
- Никогда не встречал более суеверного человека, чем моя теща. Перестала говорить «на здоровье» в ответ на благодарность за обед, заменив на «пожалуйста». Кто-то ей сказал, что так она «не будет делиться» своим здоровьем с другими. Типа «на» значит «забирай». © Подслушано / Ideer
- Помню, как в детстве батя меня подкалывал, мол, я уже такой взрослый (на тот момент 3-й класс), а до сих пор не могу ни разу подтянуться на турнике. Он мне даже шведскую стенку в комнате поставил, чтобы я тренировался. Наблюдал вечером, как я дергаюсь, словно сосиска, на том турнике, пока сам не решил продемонстрировать «класс». Залез на эту детскую шведскую стенку, подтянулся разочек и упал оттуда, вырвав с грохотом то, что сам прикрутил. Тогда я понял, что, может, спортсмен из бати и хороший, но вот мастер — такой себе. © Палата № 6 / VK
- Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе (ненормированный день). Мама купила «небьющийся» чудо-сервиз. И конечно же, всем захотелось опробовать его «небьющесть». Взяли салатник, и началось тестирование. Били его обо все. Участвовали все! Но он выдерживал испытания. И тут заходит папа, в это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости тот разбивается. Фраза папы: «Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся». © Подслушано / Ideer
- У моего друга дома живут 8 змей, 5 пауков, хамелеон и игуана. Однажды он подошел к маме и говорит: «Давай, что ли, котика заведем? А то наших питомцев ни обнять, ни погладить». На что мама очень эмоционально выдала: «Никаких зверей в моем доме!» © Подслушано / Ideer
- Теща сказала: «Давай устроим ужин в честь твоего дня рождения!» Потом она заявилась с пакетом продуктов и села потягивать напиток, пока я стал готовить себе праздничный ужин и все убирал. Жена в тот день была на работе. © AdmiralBofa / Reddit
- Когда сыну был год, свекровь сделала ему подарок — принесла колготки на вырост, розовые, размера эдак школьного. Я говорю: «Мама, а вы уверены, что внучок ваш таки будет в школе в розовых колготках рассекать?» А свекровь такая взяла и обиделась. © ivrutka.lendari / Pikabu
- Муж вдруг возмутился. Мол, негоже мужчине вечером постель стелить, жена должна. Я решила схитрить. Просто не стала застилать кровать с утра: авось не заметит. Приехал муж с работы. Зашел в спальню. Нахмурился, губы надул и заявил: «А что так неровно простыня лежит? Смотри, как надо». И стал показывать. Я только посмеялась: в прошлый-то вечер муж и стелил, это после него осталось. Получается, сам себя учил.
У многих людей есть хоть один такой близкий по крови человек, которого врагу не пожелаешь. А мы увековечили в комиксах сразу 12 типов родственников, любить которых лучше на расстоянии. И чем они дальше, тем сильнее чувства.
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