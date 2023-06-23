19 эпичных родственников, которых хлебом не корми — дай чего-нибудь отчебучить

Родственники — это не только близкие по крови люди, но и неиссякаемый источник забавных ситуаций, которые остаются в памяти на всю жизнь. Иногда члены семьи могут произнести или сделать что-то такое, что даже не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться.