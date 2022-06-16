19 снимков, на которых малыши позируют похлеще моделей (Правда, не у всех получается)

Открыв альбом с фотографиями из нашего раннего детства, мы можем увидеть себя в разном виде. Пусть даже будет не так много снимков, но хоть раз родители точно не преминули запечатлеть нас в какой-нибудь нелепой ситуации и сочинили вокруг этого уморительную историю. Что уж говорить о том, что в современном мире взрослые сохраняют на фото чуть ли не каждый момент жизни малышей. Эти кадры определенно составят целый сборник с разными выражениями лиц, а когда дети вырастут, родители будут показывать его за семейными посиделками.

Мы в ADME считаем, что у каждого в закромах найдется пара уморительных кадров из детства, и поэтому с особым удовольствием составляли подборку фото пользователей сети.

«Решил поделиться фото своего младенца, чтобы и вы повосхищались тем, какой он сногсшибательный»

Это слишком смешно! Я делаю то же самое со своим 8-месячным ребенком. Выражение его лица бесценно. © Ncg1100 / Reddit

Это могла получиться очередная милая фотография. Но теперь она просто идеальна. © Mike_in_San_Pedro / Reddit

«Проснулся и пялился так целую минуту. Кажется, он что-то там вспомнил»

«Я просто пыталась показать своему малышу новогоднее чудо с помощью светящегося снежного шара»

«Медсестры отделения интенсивной терапии называли меня инопланетянином, как и моя мама»

«Это я пытался уложить своего ребенка спать»

Что ж, он на кровати, так что это победа. Официально заявляю, как мама троих детей. © normas***** / Reddit

Тот случай, когда усиленно пытаешься сосредоточиться

Это тот тип фотографий, который вы сохраняете, чтобы в будущем предъявить их своему ребенку, когда он станет раздражающим подростком, который вечно ругается с родителями. © bdemon40 / Reddit

«Моя дочь решила поесть синий маркер и стала похожа на эмо»

«У моей новорожденной дочери иногда бывает довольно забавное выражение лица»

«Это мой брат, будучи малышом, осознает, насколько жизнь непростая штука»

«Малыш помогал мне убирать в гараже и нашел пластиковую лупу»

«Я читал своей новорожденной дочери „Гарри Поттера“. И кажется, она довольно скептически отнеслась ко всему, что услышала»

«Реакция моего 3-летнего племянника на новорожденную сестру»

«Мои друзья устроили фотосессию со своей малышкой. И кажется, она уже устала от всего этого»

Клянусь, я прямо вижу, как она следит за мной! © centavo71 / Reddit

«Мы с женой решили сделать подарок родителям в виде календаря с нашей новорожденной дочерью. Вот так креативно это будет выглядеть»

Ха-ха, это слишком мило! У них даже выражения лиц одинаковые. © Unknown author / Reddit

«Мой малыш решил попозировать для селфи»

«Если у вас плохой день, то это фото моей новорожденной сестры определенно сможет вас подбодрить»

Мое сердце только что растаяло. © swaggiestswagster / Reddit

«Кажется, мой сын станет великим козоводом»

«Моя жена занимается спортом дома. Ну что же, сегодня я пришел и увидел своего сына вот в такой позе»

Я долго смеялась, глядя на это фото! © SlagBits / Reddit

А мой 8-месячный ребенок просто катается по полу, как картошка. Кажется, мне пора брать пример с вашей жены. © HappySam89 / Reddit