20+ человек, которые могли бы быть счастливы, если б родители не затюкали их своей заботой
Родители обязаны заботиться о своих детях, и это нормально. Но одно дело, когда мама кормит с ложечки годовалого малыша или помогает ему убрать игрушки, и совсем другое, когда такая гиперопека распространяется на подростков и даже взрослых сыновей и дочерей. В итоге вырастают люди, которые не в состоянии справиться ни с одним делом в своей жизни, потому что все и всегда за них делали родители.
- Учился я в колледже, был у меня сосед по комнате в общежитии, залюбленный маменькин сынок. Его дом находился примерно в часе езды от кампуса. Каждый день его мама приходила к нам в комнату, чтобы забрать грязное белье, заправить сынуле постель, навести порядок в его части комнаты. Я, по мнению этой женщины, был недостаточно аккуратным, поэтому со временем она стала заправлять и мою постель, а также убираться на моем столе. Мне это не очень нравилось, но я не хотел ссориться, поэтому просто молчал. Однажды я вернулся с занятий и застал такую картину: мой сосед по комнате спал, а мама гладила его волосы и пела здоровенному парню колыбельную. Очень странные люди. © notalife / Reddit
- Мне было 10 лет. В нашей школе учился мальчик, у которого не было друзей — он просто целый день на переменах играл с мячом. Однажды на школьном дворе мой не очень умный друг отобрал у него мяч. Не прошло и секунды, как мать этого ребенка буквально выпрыгнула из ближайших кустов и заорала на моего друга: «Верни ему мяч!» Было 13:00. Она сидела там с самого утра. © thisfaceismyID / Reddit
- К нам на работу охранником приходил устраиваться «мальчик» лет 35 с мамой. Тихий такой, говорила за него мама: «А какая у вас зарплата? Нам с Алешей надо хорошую. И чтобы график удобный, без ночных смен, потому что Алеше надо высыпаться. Как это смена по 12 часов? А как же Алеша будет есть?», и все в таком духе. В общем, не устроили ее условия, ведь в понимании этой женщины Алеша должен был приходить на работу к 12, пару часов раскладывать пасьянс на компе, получать миллионы за то, что у него есть высшее образование, и идти домой. Жалко Алешу. © Мария Лакомкина
- Я уже была взрослой, когда бабушка увидела у меня в руках книжку «Всадник без головы». Она испуганно охнула и отобрала чтиво: «Тебе же рано это читать, там же про любовь!» Я пожала плечами: «Ну ладно, рано так рано». Через пару лет она завела другую шарманку: «Ну что ж, ты внученька, замуж-то не выходишь, все принца на белом коне ждешь? Не жди, выходи уж замуж за кого-нибудь». И дочь свою (мою тетю) она «пасла» очень строго, все боялась, что та в подоле принесет. Ну в итоге у тети никогда не только мужа не было, но и явного кавалера (может тайный и был, не знаю). Детей нет и уже не будет. Живет она до сих пор с мамой своей. И бабушка уже давно другую песню ей поет: «Ну зачем ты меня слушалась? Уж лучше хотя бы „для себя“ ребенка родила». © Ines.MM / Pikabu
- Когда мой бывший купил дом, его мама кричала мне в лицо, что я «украла ее мальчика». И ей было все равно, что решение о покупке принял взрослый человек, — ее сын, — и он сам захотел, чтобы я жила с ним. Вы думаете, этот дом находился на другом конце страны? Ха-ха. Он был прямо через дорогу от дома, где живут его родители. © figsteav2 / Reddit
- Мама моего бывшего парня не могла смириться с тем, что ее сыночек будет проводить время со мной, а не с ней. Однажды мы поехали с ним в отпуск (собирались жить в кемпинге). В первый же день она позвонила ему 67 раз! На второй день они договорились, что его мама присоединится к нам. Тогда я просто взяла и собрала свои вещи, села на поезд и поехала домой. Вскоре мы расстались. © N***_The_Bunny / Reddit
- Моего мужа родители никуда не отпускали, гулять не разрешали, чуть что — у них истерика, паника. Для его мамы повсюду микробы и бактерии, поэтому она все дезинфицировала по 10 раз. Считала, что ребенок болен, постоянно лечила его от чего-то, по первому чиху пихала в него антибиотики. В один момент решила, что у кровиночки сердце больное, и стала поить его препаратом для сердца. Короче, встретился мне человек, который считает себя очень больным, а на деле оказался обычный зашуганный мужик. Помню, спрашиваю его: «Ты что, мороженое никогда не ешь?» — «Никогда. У меня горло слабое. Так мама сказала». Ну ОК, ела одна. Потом он настороженно присоединился. Полгода ел со мной мороженое каждый день и радовался, как ребенок, от того, что ничего не происходит: хвост не вырос, горло не отпало. Постепенно слез с таблеток, перестал пить антибиотики просто так. Живем в другом городе, а деваться от его мамы некуда: звонит, пишет каждый день, пытается воспитывать и мужа, и нашего сына. © Lilu72 / Pikabu
- Я выросла с чрезмерно заботливой мамой. Она преподаватель, некоторые из ее учеников ходили в мою школу. Однажды на футбольном матче я поцеловал девушку — это был мой первый опыт. Девочка из маминого класса увидела это и позвонила ей. Мамуля примчалась на игру и попросила полицейского вывести меня и мою подругу со стадиона. Она заставила меня расстаться с девушкой прямо там, на месте, а потом написать сочинение о том, что целоваться — это очень плохо. © carterex / Reddit
- Когда мне было 19 лет, мне запрещали не то что встречаться, а даже просто дружить или общаться с парнями. Ведь «рано тебе еще, маленькая». Когда мне исполнился 21 год, начали наседать: «Пора бы уже о семье подумать, жениха искать, чтоб в 22 замуж выйти — как раз до 23 лет родить успеешь». А я что, в марафоне участвую? Какой приз-то будет? © Neklit / Pikabu
- Всю жизнь страдала от гиперопеки матери. Она стремилась сделать из меня идеального человека. Конечно, школу я окончила с медалью, поступила в университет на бюджет. Я долго старалась соответствовать маминым ожиданиям, дельные ведь вещи она говорит. Однако недавно мама устроила скандал из-за того, что я подстригла волосы (а мне вообще-то 20!), и заявила, что я — самая неблагодарная дочь на свете. Это была последняя капля. Я съезжаю и начинаю новую жизнь. Наконец-то буду жить так, как я хочу! © Подслушано / VK
- Когда мой парень был еще ребенком, его мама думала, что он отстает в развитии, так как малыш долго не разговаривал. Она отвела его к специалисту, а тот попросил родительницу оставить его с ребенком наедине буквально на 10 минут. По прошествии времени доктор вышел и сказал, что ребенок вполне может научиться говорить, если мама даст ему такую возможность. Просто эта женщина была настолько одержима своим сыночком, что предвосхищала все его потребности, и малышу никогда не приходилось ни о чем просить в течение первых нескольких лет своей жизни. © CherryDaB*** / Reddit
- У меня была коллега, которая всю зарплату отдавала папе, а он ей выдавал деньги на проезд, обеды и колготки. «Девочке» тогда уже было за 30. Потом глядим: у нашей Кати сапоги новые появились, телефон, планшет. Ну, думаем, наконец-то отвоевала у папы самостоятельность. Ну или подработку нашла. Но нет. Оказалось, наша Катя присваивала деньги, которые платили клиенты (наличные), а документы, где было указано, что они нам должны, прятала. Разоблачили ее, когда она обнаглела настолько, что стала проделывать это все прямо на глазах у заведующей. © ЛетоПришло / ADME
- Встреча с первокурсниками и их родителями перед началом семестра. Руководство учебного заведения все рассказало, объяснило, предложило задавать вопросы. И тут в центре зала встает женщина и со слезами в голосе начинает спрашивать: «А что, если сын попадет в больницу, а ей никто не скажет, и мальчик будет там лежать один-одинешенек? А что, если он упадет со своей двухъярусной кровати и потеряет сознание в своей комнате в общежитии?» Ее бедные муж и сын не знали, куда деваться от стыда. Мне было очень жаль этого бедного мальчика. Вероятно, его все и запомнят как «того ребенка с мамой-истеричкой». © mightysquirrell / Reddit
- Мне можно встречаться с друзьями только в торговых центрах. Выезжать на природу, на речку запрещено — родители всегда найдут предлог, чтобы не пустить меня. В торговых центрах все происходит так: мы приезжаем вместе с родителями, потом я иду к друзьям, а мама и папа ждут меня, чтобы вместе поехать домой. Они готовы ждать, даже если это займет целый день. Я никогда не выхожу из дома без них. Мне скоро 20. © Angel Cap / Quora
- Был у меня знакомый папенькин сынок. Носил своему отцу фотографии девушек, чтобы тот выбрал достойную. Однажды он ошарашил меня заявлением: «Мы тут с папой посовещались и решили, что ты больше всего подходишь нам на роль жены. Это ничего, что ты меня на 3 года старше — зато у тебя родословная хорошая. А то прицепится ко мне нищебродка какая-нибудь. А так у нас обоих родители богатые». Я ржала как конь. © Alex Dimura
- Со мной работала Оля: умная, веселая, красивая. Но у нее постоянно звонил телефон, реально каждый час — это мама проверяла, как у дочки дела. Сначала было смешно, потом стало жутко раздражать (мы работали в одном кабинете). Так постепенно я узнала, что у Оли в 33 нет никакой личной жизни, она жутко хочет семью, детей, ее мама говорит, что тоже хочет для дочки семейного счастья. Но каждое свидание, если Оля рискнет на него пойти, заканчивается срочной необходимостью повесить шторы, помыть окна или просто «что-то у меня сердце колет, приезжай». Маме резко становится плохо, Оля бросает все и мчится ее спасать... Сейчас Оле уже 43, не замужем, из детей — мама. Очень жаль ее. © Мария Лакомкина
- Почти 20 лет наблюдаю за жизнью коллеги. Свою дочь, позднего ребенка, она гиперопекала донельзя. Девочка абсолютно здоровая, золотая медаль, красный диплом. В школу, институт и обратно вместе с мужем водили ее за руку. Покупка одежды — только с мамой (соответственно, дочь одета как бабка: ни вкуса, ни стиля). Ни макияжа, ни окрашивания волос, ни маникюра. Вырастила коллега чудо с непорченой кожей и волосами, которое в 37 лет выглядит на 50, даже походка старческая, сгорбленная, ногами шаркает. Общаться не умеет, людей дичится, никуда не выходит, кроме работы. По дому ничего не делает — не умеет и не хочет. Привыкла к полнейшей опеке. А коллега с мужем теперь локти кусают и не знают, как же их беспомощная доченька жить-то будет, когда их не станет. Вот так бывает, и это страшно. © VoblaFish / Pikabu
- У меня была подруга с самой гиперопекающей мамой, какую я только встречала. Мамаша причесывала дочь и проверяла, хорошо ли та почистила зубы, вплоть до ее 18-летия! Она привозила ее в школу и провожала прямо до парты. Школьное питание девочке было запрещено (так как мама не знала, что, как и из чего там готовят) — родительница приходила в обед, приносила еду и кушала вместе с дочкой. Однажды я пригласила эту подругу в гости с ночевкой. Это было что-то! Ее мама осмотрела весь наш дом, прежде чем решить, что ее деточка может там остаться. Она провела 2 часа, разговаривая с моими родными обо всех возможных чрезвычайных ситуациях. Мамаша напомнила, что ее дочке нельзя выходить на улицу, бегать, слушать рок-музыку и озвучила еще 1000 и 1 запрет. Наконец-то она ушла, мы выдохнули, но зря. Она звонила каждые 15 минут, чтобы удостовериться, что все в порядке, а потом даже принесла подружке свой ужин, так как наш показался ей неполезным. Подруга сбежала от мамы, как только ей исполнилось 18. С тех пор она много занимается бегом. © Rachel Smitherman / Quora
- Моя бабушка воспитывала свою вторую дочь (мою тетю) в целомудренном ключе. Пылинки сдувала. На работу не устраивалась, ведь «доча себе обед не сможет после школы разогреть». Гулять — только во дворе, а лучше под присмотром матери. Когда мы смотрели фильмы какие-нибудь, и там кто-то целовался — она требовала, чтобы мы отворачивались. Ну а потом тетя выросла и втихушку нашла себе приезжего чувака со стройки в 2 раза старше нее. И вышла за него замуж быстренько. Он переехал к ним, теперь постоянно скандалят. © KlevayaKlenova / Pikabu
- Сейчас со мной работает «мальчик» 36 лет. Он всю жизнь живет с мамой и папой. Делать самостоятельно не умеет ничего, кроме работы «принеси-подай». Зарплатную карту у «мальчика» изъяла мама. К слову, онлайн-банк оформлен тоже на ее телефон, поэтому о зачислении зарплаты он узнает у коллег. «Мальчик» не женат и никогда не был, девушки нет и заводить не собирается, потому что твердо уверен: всем им от него нужно только одно — его деньги. © gippopotamich / Pikabu
- У меня брат такой. 36 годиков, вредных привычек не имеет, не работает, с женщинами не общается. Живет с родителями, профессии нет. Умственной отсталости или других диагнозов нет. Просто любимый мамин пирожок. © Banana0605 / Pikabu
Родители, которые гиперопекают своих детей, вероятно, считают, что совершают доброе дело. Но невозможно подложить соломки на всем жизненном пути своего ребенка, и ему рано или поздно придется набить свои шишки. Лучше, чтобы это произошло раньше, и чадо не выросло в инфантила, который не способен ни макароны сварить, ни ногти себе подстричь.
AdMe/Семья/20+ человек, которые могли бы быть счастливы, если б родители не затюкали их своей заботой
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