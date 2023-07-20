20+ человек, которые могли бы быть счастливы, если б родители не затюкали их своей заботой

Родители обязаны заботиться о своих детях, и это нормально. Но одно дело, когда мама кормит с ложечки годовалого малыша или помогает ему убрать игрушки, и совсем другое, когда такая гиперопека распространяется на подростков и даже взрослых сыновей и дочерей. В итоге вырастают люди, которые не в состоянии справиться ни с одним делом в своей жизни, потому что все и всегда за них делали родители.