20 человек, которые прочувствовали на себе всю прелесть родительской гиперопеки

Родители, которые чрезмерно заботятся о своих детях, вероятно, думают, что это хорошо для них. Но везде соломку не подложить. Ведь рано или поздно им придется столкнуться с жизненными невзгодами. И было бы лучше, если бы это произошло раньше. Зачастую такие дети вырастают во взрослых, которым трудно самостоятельно справиться со многими повседневными задачами.