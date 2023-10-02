20 человек, которые прочувствовали на себе всю прелесть родительской гиперопеки
Родители, которые чрезмерно заботятся о своих детях, вероятно, думают, что это хорошо для них. Но везде соломку не подложить. Ведь рано или поздно им придется столкнуться с жизненными невзгодами. И было бы лучше, если бы это произошло раньше. Зачастую такие дети вырастают во взрослых, которым трудно самостоятельно справиться со многими повседневными задачами.
- Когда мой бывший купил дом, его мама кричала мне в лицо, что я «украла ее мальчика». И ей было все равно, что решение о покупке принял взрослый человек, — ее сын, — и он сам захотел, чтобы я жила с ним. Вы думаете, этот дом находился на другом конце страны? Ха-ха. Он был прямо через дорогу от дома, где живут его родители. © figsteav2 / Reddit
- Когда мне было 19 лет, мне запрещали не то что встречаться, а даже просто дружить или общаться с парнями. Ведь «рано тебе еще, маленькая». Когда мне исполнился 21 год, начали наседать: «Пора бы уже о семье подумать, жениха искать, чтоб в 22 замуж выйти — как раз до 23 лет родить успеешь». А я что, в марафоне участвую? Какой приз-то будет? © Unknown author / Pikabu
- К нам на работу охранником приходил устраиваться «мальчик» лет 35 с мамой. Тихий такой, говорила за него мама: «А какая у вас зарплата? Нам с Алешей надо хорошую. И чтобы график удобный, без ночных смен, потому что Алеше надо высыпаться. Как это смена по 12 часов? А как же Алеша будет есть?», и все в таком духе. В общем, не устроили ее условия, ведь в понимании этой женщины Алеша должен был приходить на работу к 12, пару часов раскладывать пасьянс на компе, получать миллионы за то, что у него есть высшее образование, и идти домой. Жалко Алешу. © Мария Лакомкина
- Мой дядя так и не женился. Привел, значит, невесту на смотрины, а та не понравилась дядиной матери. Не того поля ягода оказалась невеста. С тех прошло около 25 лет, дядиной мамы уже не стало, но дядя уже вряд ли женится, ибо пристрастился к пагубной привычке. История банальная, и я бы не стал ее рассказывать, если бы не одно «но»: моя мама видела дурной пример. И когда я привел в дом «неподходящую» невесту, не стала возражать моему выбору. В этом году исполнилось 15 лет нашему счастливому браку, растим двух прекрасных детей. © superedward / Pikabu
- Мы с друзьями пошли в кино. Моя подруга была на одном конце ряда, а ее мама — на другом. Когда на экране появилась фривольная сцена, мама подруги начала кричать ее имя на весь зал и требовать, чтобы она закрыла глаза. © Gold_Experince / Reddit
- Зима, решили поиграть компанией в снежки, вспомнили детство. Тут девушка друга говорит: «Весело было, я в первый раз так веселилась!» Я в шутку спрашиваю: «Ты что, детство под замком провела?» Она: «Ну, типа, да». Оказывается, маман и бабушка все детство держали ее в квартире, гулять она не выходила вообще, играла только дома. Тотальный контроль, после школы и университета на первом курсе — домой. Потом она познакомилась с моим другом, который знатно удивился этой истории, предложил просто снять квартиру и жить, учиться. Мать, узнав про такое, сорвалась на дочь и друга, проклятиями сыпала. Итог: друг с девушкой женаты уже 5 лет, на свадьбу мать даже не позвали, не общаются до сих пор. © cyberalex / Pikabu
- Моего мужа родители никуда не отпускали, гулять не разрешали, чуть что — у них истерика, паника. Для его мамы повсюду микробы и бактерии, поэтому она все дезинфицировала по 10 раз. Считала, что ребенок болен, постоянно лечила его от чего-то, по первому чиху пихала в него антибиотики. В один момент решила, что у кровиночки сердце больное, и стала поить его препаратом для сердца. Короче, встретился мне человек, который считает себя очень больным, а на деле оказался обычный зашуганный мужик. Помню, спрашиваю его: «Ты что, мороженое никогда не ешь?» — «Никогда. У меня горло слабое. Так мама сказала». Ну ОК, ела одна. Потом он настороженно присоединился. Полгода ел со мной мороженое каждый день и радовался, как ребенок, от того, что ничего не происходит: хвост не вырос, горло не отпало. Постепенно слез с таблеток, перестал пить антибиотики просто так. Живем в другом городе, а деваться от его мамы некуда: звонит, пишет каждый день, пытается воспитывать и мужа, и нашего сына. © Lilu72 / Pikabu
- Моя подруга детства под тотальным контролем родителей и бабки с дедом. В свои 36 не замужем и уже не будет. Пробовала встречаться, но что за свидания, когда с 20:00 начинаются звонки, а если не ответишь, то выезд родни на поиски блудной дочки обеспечен. Образование высшее получила такое же, как у мамы, работать устроила мама в бухгалтерию за соседний стол. © Mellene / Pikabu
- Познакомилась в интернете с парнем. Около 30 лет, с мамой живет, ей же отдает зарплату, и вообще: мама, мама... Разумеется, нехилый такой звоночек. Во время знакомства с мамой звоночек превращается в колокол. Она мне говорит: «Ты как решишь беременеть, просто беременей — и все. У него не спрашивай, он дурачок, как скажешь, так и будет». Потом: «Он у меня к семейной жизни вообще не приспособлен, к кухне я его близко не подпускала. А мужская работа — без отца рос, что он там уметь-то будет». Предлагаю парню переехать ко мне. С опаской наблюдаю за происходящим: кран больше не течет, дверца шкафа починилась, слив в стиралке прочистился. К приходу с работы всегда вкусный горячий ужин. Через пару недель не выдерживаю, спрашиваю: «Что происходит? Ты ж должен быть не приспособленным к взрослой жизни маменькиным сынком. Мне же твоя мама сказала!» В ответ: «А не надо слушать маму. У нас своя жизнь, у нее своя». Живем. Хорошо живем. © OoooopMy / Pikabu
- Когда мой парень был еще ребенком, его мама думала, что он отстает в развитии, так как малыш долго не разговаривал. Она отвела его к специалисту, а тот попросил родительницу оставить его с ребенком наедине буквально на 10 минут. По прошествии времени доктор вышел и сказал, что ребенок вполне может научиться говорить, если мама даст ему такую возможность. Просто эта женщина была настолько одержима своим сыночком, что предвосхищала все его потребности, и малышу никогда не приходилось ни о чем просить в течение первых нескольких лет своей жизни. © CherryDaB*** / Reddit
- Почти 20 лет наблюдаю за жизнью коллеги. Свою дочь, позднего ребенка, она гиперопекала донельзя. Девочка абсолютно здоровая, золотая медаль, красный диплом. В школу, институт и обратно вместе с мужем водили ее за руку. Покупка одежды — только с мамой (соответственно, дочь одета как бабка: ни вкуса, ни стиля). Ни макияжа, ни окрашивания волос, ни маникюра. Вырастила коллега чудо с непорченой кожей и волосами, которое в 37 лет выглядит на 50, даже походка старческая, сгорбленная, ногами шаркает. Общаться не умеет, людей дичится, никуда не выходит, кроме работы. По дому ничего не делает — не умеет и не хочет. Привыкла к полнейшей опеке. А коллега с мужем теперь локти кусают и не знают, как же их беспомощная доченька жить-то будет, когда их не станет. Вот так бывает, и это страшно. © VoblaFish / Pikabu
- Встреча с первокурсниками и их родителями перед началом семестра. Руководство учебного заведения все рассказало, объяснило, предложило задавать вопросы. И тут в центре зала встает женщина и со слезами в голосе начинает спрашивать: «А что, если сын попадет в больницу, а ей никто не скажет, и мальчик будет там лежать один-одинешенек? А что, если он упадет со своей двухъярусной кровати и потеряет сознание в своей комнате в общежитии?» Ее бедные муж и сын не знали, куда деваться от стыда. Мне было очень жаль этого бедного мальчика. Вероятно, его все и запомнят как «того ребенка с мамой-истеричкой». © mightysquirrell / Reddit
- Мне можно встречаться с друзьями только в торговых центрах. Выезжать на природу, на речку запрещено — родители всегда найдут предлог, чтобы не пустить меня. В торговых центрах все происходит так: мы приезжаем вместе с родителями, потом я иду к друзьям, а мама и папа ждут меня, чтобы вместе поехать домой. Они готовы ждать, даже если это займет целый день. Я никогда не выхожу из дома без них. Мне больше 20. © Angel Cap / Quora
- Женщина лет около 50 разговаривает по телефону:
— Сереженька, ты проснулся уже? Не проспал? Ну молодец. А творожок в холодильнике видел, я тебе купила? Скушал? Умница! Рубашка поглаженная в ванной висит.
Вот блин, думаю, гиперопека. Хотя, если предположить, что Сереженьке лет 10, родила она его уже в зрелом возрасте. Не исключено, что она вообще надежду потеряла и ребенок стал для нее желанным чудом. Вот и переживает.
Тем временем женщина продолжает разговор:
— Собрался? Паспорт взял? Ключи от машины не забыл? © Bladerunner42 / Pikabu
- Всю жизнь страдала от гиперопеки матери. Она стремилась сделать из меня идеального человека. Конечно, школу я окончила с медалью, поступила в университет на бюджет. Я долго старалась соответствовать маминым ожиданиям, дельные ведь вещи она говорит. Однако недавно мама устроила скандал из-за того, что я подстригла волосы (а мне вообще-то 20!), и заявила, что я — самая неблагодарная дочь на свете. Это была последняя капля. Я съезжаю и начинаю новую жизнь. Наконец-то буду жить так, как я хочу! © Подслушано / VK
- У меня была подруга с самой гиперопекающей мамой, какую я только встречала. Мамаша причесывала дочь и проверяла, хорошо ли та почистила зубы, вплоть до ее 18-летия! Она привозила ее в школу и провожала прямо до парты. Школьное питание девочке было запрещено (так как мама не знала, что, как и из чего там готовят) — родительница приходила в обед, приносила еду и кушала вместе с дочкой. Однажды я пригласила эту подругу в гости с ночевкой. Это было что-то! Ее мама осмотрела весь наш дом, прежде чем решить, что ее деточка может там остаться. Она провела 2 часа, разговаривая с моими родными обо всех возможных чрезвычайных ситуациях. Мамаша напомнила, что ее дочке нельзя выходить на улицу, бегать, слушать рок-музыку и озвучила еще 1000 и 1 запрет. Наконец-то она ушла, мы выдохнули, но зря. Она звонила каждые 15 минут, чтобы удостовериться, что все в порядке, а потом даже принесла подружке свой ужин, так как наш показался ей неполезным. Подруга сбежала от мамы, как только ей исполнилось 18. С тех пор она много занимается бегом. © Rachel Smitherman / Quora
- У меня есть знакомый, «сыночка-корзиночка». Когда нам было уже за 25, решили мы с ним поехать в одно живописное место в 5 км от города. Все местные там бывали, а он, как оказалось, нет. И тут на середине пути он начинает нервничать и просит развернуться. На мое недоумение пояснил, что он никогда не был так далеко от города без родителей и не уверен, что они это одобрят. От города мы отъехали от силы на километр. © Lustratia / Pikabu
- Моя бабушка воспитывала свою вторую дочь (мою тетю) в целомудренном ключе. Пылинки сдувала. На работу не устраивалась, ведь «доча себе обед не сможет после школы разогреть». Гулять — только во дворе, а лучше под присмотром матери. Когда мы смотрели фильмы какие-нибудь, и там кто-то целовался — она требовала, чтобы мы отворачивались. Ну а потом тетя выросла и втихушку нашла себе приезжего чувака со стройки в 2 раза старше нее. И вышла за него замуж быстренько. Он переехал к ним, теперь постоянно скандалят. © KlevayaKlenova / Pikabu
- Сейчас со мной работает «мальчик» 36 лет. Он всю жизнь живет с мамой и папой. Делать самостоятельно не умеет ничего, кроме работы «принеси-подай». Зарплатную карту у «мальчика» изъяла мама. К слову, онлайн-банк оформлен тоже на ее телефон, поэтому о зачислении зарплаты он узнает у коллег. «Мальчик» не женат и никогда не был, девушки нет и заводить не собирается, потому что твердо уверен: всем им от него нужно только одно — его деньги. © gippopotamich / Pikabu
А иногда, сами того не замечая, родители заставляют своих малышей слишком быстро взрослеть. Совершить ошибку может каждый, но никогда не поздно еще раз уточнить, что и как лучше сделать.
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