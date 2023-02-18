20+ честных твитов о родительстве, которые показывают жизнь с детьми без прикрас

Родительство — испытание не для слабонервных, и без чувства юмора в воспитании детей точно не обойтись. Вот свежая подборка твитов от мам и пап, которые хоть и испытывают порой спектр разнообразных эмоций, глядя на выходки своих чад, но никогда не упустят возможности пошутить над собой и ситуацией. Даже если она не из легких.