20+ честных твитов о родительстве, которые показывают жизнь с детьми без прикрас
Родительство — испытание не для слабонервных, и без чувства юмора в воспитании детей точно не обойтись. Вот свежая подборка твитов от мам и пап, которые хоть и испытывают порой спектр разнообразных эмоций, глядя на выходки своих чад, но никогда не упустят возможности пошутить над собой и ситуацией. Даже если она не из легких.
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