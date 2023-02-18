AdMe
AdMe

20+ честных твитов о родительстве, которые показывают жизнь с детьми без прикрас

7633

Родительство — испытание не для слабонервных, и без чувства юмора в воспитании детей точно не обойтись. Вот свежая подборка твитов от мам и пап, которые хоть и испытывают порой спектр разнообразных эмоций, глядя на выходки своих чад, но никогда не упустят возможности пошутить над собой и ситуацией. Даже если она не из легких.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

7633
AdMe/Семья/20+ честных твитов о родительстве, которые показывают жизнь с детьми без прикрас
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
3