20+ дерзких бабушек, которые умеют отжигать
Кто-то считает, что после 30 жизнь закончилась, а кто-то и после выхода на пенсию отжигает круче подростков. Мы полностью поддерживаем вторую категорию людей и надеемся, что с наступлением преклонного возраста тоже даже и не подумаем унывать.
- Моя бабушка считала меня очень худым. Я постоянно ходил к ней обедать, а она варила пельмени. Однажды я попросил буквально два-три пельмешка: «Бабуль, сегодня я совсем сытый!» Вот тогда-то я и увидел в своей тарелке три мегапельменя. И я не удивлюсь, если в запасе был и гигапельмень на случай «ну хоть один пельмешек сварю, внучок». Дело в том, что каждый раз она спрашивала, сколько мне сварить пельменей, и я выбирал количество в зависимости от того, насколько был голоден. Но через пару недель мне показалось, что, я если прошу сделать поменьше пельмешек, то по размеру они становятся ощутимо больше. Вот я решил проверить эту гипотезу. Люблю свою бабушку. © iKornilov / Pikabu
- Праздновали день рождения моей бабушки — 85 лет. Было много гостей и подарков. После очередного пожелания дожить до ста лет моя любимая и остроумная бабуля выдала: «Не надо меня ограничивать! У меня много планов, в 15 лет не уложусь». Обожаю ее. © Подслушано / Ideer
«Моей драгоценной бабушке сегодня исполнилось 105 лет».
- У моей жены бабуля получила счет за коммуналку больше обычного. Пошла разбираться в управляющую компанию. Перед ней там какой-то перец по прозвищу «инженер» начал пальцы гнуть, что посчитали расход воды по норме. А она ему в ответ: «Я работала заместителем начальника конструкторского бюро на нашем градообразующем предприятии и, между прочим, спроектировала фонтан в центре города». После этого на листочке расписала расчет воды на человека со словами: «Вы мне тут за бассейн насчитали. Давайте пересчитывайте, и в этот раз без обмана!» © MAPTb1H / Pikabu
- Моя бабушка по отцовской линии была потрясающей. Она всегда была рядом со мной и моей сестрой, несмотря ни на что. Именно бабуля впервые пошла со мной на американские горки. Кстати, она каталась на них вплоть до своего восьмидесятилетия. © albino_oompa_loompa / Reddit
- Мы однажды уговорили бабушку моего супруга в Турцию съездить. До этого уламывали ее несколько лет, ни в какую не соглашалась. В общем, в очередной ее день рождения мы завели опять свою шарманку: поехали, мол, здорово будет. Как только она слабину дала, мы сразу путевку купили. И все — деньги уплачены. Ох, как она рада была тому отдыху! Никакие лекарства не принимала вообще. Каждый раз теперь спасибо говорит за путешествие и ругает себя, что раньше не соглашалась. 83 года старушке, дай бог ей здоровья! © keymouse / Pikabu
- После того, как моя бабушка овдовела, она пошла в колледж и окончила его в 80 лет. Мы все ею очень гордились. Она даже дала интервью по местному телевидению. А однажды бабуля поехала на собрание любителей камерной музыки со своим альтом. После встречи один из участников предложил ей отвезти ее домой на частном самолете. Она согласилась и получила огромное удовольствие от поездки. © Mark Mostow / Quora
- Стою на остановке, а рядом — бабуля с внучкой лет пяти. Девчушка за одну руку крепко ухвачена бабушкой, а второй тянется погладить бездомную кошку. Старушка одергивает ее, мол, не трогай, увяжется и не отстанет, и вон автобус наш подъезжает, пошли. Уже перед входом в транспорт бабулька останавливается и выдает: «Ладно, поедем на следующем. Пошли за кормом для твоей подружки. Покормим и поедем». © Подслушано / Ideer
«Мне в наследство достался кот моей бабушки».
- Еду с тренировки. Естественно, с собой у меня большая сумка для шмоток. Рядом садится бабушка и просит: «Помоги, чуток не хватает на билет». Я открываю сумку, так как кошелек внутри, а бабуля шустро закидывает в нее котенка и убегает, удачно воспользовавшись остановкой и открытыми дверями. Короче, я в шоке, все пассажиры тоже. Что ж... Теперь у меня новый друг. © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка всю жизнь проработала официанткой. Все любили ее. А когда ей было 86 лет, владельцы заведения попросили ее на выход. Она знала, что ее уже никогда и никто не возьмет на работу. Но тут все постоянные посетители этого места начали ходить в другой ресторан. Они открыто говорили, что скучают по этой официантке. В итоге хозяева заведения позвонили бабуле и спросили, не хочет ли она вернуться. Она согласилась и еще целый год проработала у них. © Emily V / Quora
- Моя 92-летняя свекровь очень активная, каждый день общается с подругами, водит машину, поддерживает связь с родственниками через соцсети. Каждый раз когда мы ей звоним, она то в ресторан идет с подругами, то в спортзал, то еще куда. Мне бы столько энергии. © Tvergirl2001 / ADME
- Мне досталось уникальное ожерелье прапрабабушки. Я спросила маму, откуда оно взялось. Она не совсем уверена, но вроде бы прапрадедушка заказал его после своей археологической экспедиции в Египет. Мол, вдохновился местными красотами и решил сделать подарок своей жене. © Mc_Tater / Reddit
- Мы очень близки с бабулей. Именно она научила меня играть на скрипке, когда мне было 5 лет. Теперь я играю на ее старом инструменте, потому что пальцы бабушки скрутил артрит и ей уже трудно долго водить смычком по струнам. © ViolinOutOfTune / Reddit
- Вчера еду в метро, рядом сидят бабушка и внучка лет 10-12. Первая о чем-то рассказывает, речь у нее поставлена, словарный запас обширный, но слегка старомодный. В какой-то момент девчонка цокает, закатывает глаза и вопрошает: «Все старики так скучно говорят?»
Бабушка, ничуть не изменившись в лице, спокойно отвечает: «Не стоит упражняться в остроумии, если ты даже завтрак сама себе приготовить не в состоянии». Внучка сникла. © Zeppilin / Pikabu
- Как-то я решила маме с бабушкой подарить билеты в театр. И неважно, что бабуля уже не особо бодро передвигается, да и я по театрам не ходок. Посмотрела репертуар, приглянулся спектакль «Ханума». Оказалось, бабуля на него еще по молодости ходила, ностальгировала о театральных временах своих. В театр зашла и прямо преобразилась на глазах. Такой счастливой я ее давно не видела! Спектакль, кстати, классный. © Подслушано / Ideer
- Обожаю бабушку по материнской линии. Она мне как лучший друг, правда. Я жила с ней два года после окончания школы, и хотя мы иногда немного ссорились, все было круто. Она веселая, язвительная и такая любящая. У нее куча птиц, две большие собаки и теперь еще паук, которого она «позаимствовала» у меня. Ее гостиная полна прекрасных орхидей и гардений. Сейчас я звоню ей минимум раз в неделю, и мы болтаем без умолку. © goatdestroyer / Reddit
- В 1915 году, когда моей бабушке было 19 лет, она переплыла пролив Золотые Ворота. В 60 лет она совершила еще один серьезный заплыв. Мне тогда было 11. Мы высадили бабулю на пляже, а потом поехали встречать ее с другой стороны. © Cory Farley / Quora
«Моя бабушка, май 1936 года».
- Моя бабушка была высокой красоткой со смуглой кожей и длинными прямыми черными волосами. У нее было девять детей. Бабуля всегда носила накладные ресницы, ярко красила губы и ногти, а на ее лице не было ни морщинки. Она любила красный цвет и хорошую музыку, вкусно готовила, путешествовала и помогала нуждающимся. © beautybalm / Reddit
- У моей бабули есть TikTok, спасибо семнадцатилетнему внуку. А мне 31, я даже ни разу не видела, как выглядит эта штука. © Ф / ADME
- Коллега увидел в июне в подъезде объявление, написанное красивым ровным почерком. Мол, дорогие соседи, если у вас есть ненужные стеклянные банки, оставьте их, пожалуйста, на этом подоконнике. И подпись — бабушка Зоя из такой-то квартиры. А чего не оставить? В ближайшие дни на подоконнике постоянно появлялись новые банки. Приятель тоже парочку своих помыл и поставил. Позже объявление пропало и все благополучно забыли об этой истории. Развязка наступила где-то в начале сентября. Этот же подоконник вдруг оказался уставлен банками с различными соленьями, компотами и прочими видами дачной консервации. Банок 40-50 на вид. А над ними висело новое объявление того же автора: «Дорогие соседи, забирайте, пожалуйста, ваши банки». © Slepoyastronaft / Pikabu
- Была в маршрутке дикая сцена. Молодой парень предложил бабушке сесть, она вежливо отказалась. Парень не сдался: «Да садитесь, чего вы, тяжело же стоять». И тут бабушка эта на него посмотрела внимательно и как выдаст: «Во всей сложности и многогранности Вселенной со всеми ее измерениями, видимыми и невидимыми, которых теория струн предполагает от десяти и вплоть до двадцати шести, такая мелочь, как мое пребывание в сидячем или стоячем положении во время поездки на маршрутке никоим образом не стоит двух минут, которые мы потратили на выяснение этого вопроса». И спокойненько обернулась к окну и продолжила стоять. © Палата 6 / VK
- На праздники собираемся всей огромной семьей у прабабушки. Она рассказывает много всего. Дед же молчит, а то и вовсе дремлет. Дочь ее негодует: «Мам, ну куда вы столько рожали, а? Семерых!» А дед тут уже оживился и выдал: «Бабушка у нас просто добрая была!» И глазками стреляет в сторону своей Полины. © Апрель / ADME
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