20+ дерзких бабушек, которые умеют отжигать

Кто-то считает, что после 30 жизнь закончилась, а кто-то и после выхода на пенсию отжигает круче подростков. Мы полностью поддерживаем вторую категорию людей и надеемся, что с наступлением преклонного возраста тоже даже и не подумаем унывать.