20+ квартирок, чьи владельцы выкрутили фантазию на полную

У некоторых людей настолько уникальная способность к дизайну интерьера, что гости, переступив порог их дома, раскрывают рты от изумления. Пруд с настоящими рыбками прямо в гостиной — легко! Горка вместо обыкновенной и скучной лестницы — не проблема. Пользователи поделились фотографиями своих и соседских интерьеров, от которых рот раскрывается сам собой.

«Мне 59. Я уже слишком стара для такого интерьера?»

Это очень милая спальня. Декор не имеет возраста! Надеюсь, моя комната будет выглядеть примерно так же, когда мне исполнится 59. © biciule / Reddit

«Недавно рассталась с абьюзером, и как только он съехал, мои растения буквально ожили!»

«У моих соседей в доме есть горка. Она ведет из столовой в подвал»

Божечки! Ваши соседи не хотят удочерить 29-летнюю беременную женщину? © song_pond / Reddit

«Обновили спальню 5-летней дочери»

«У моих бабушки и дедушки в гостиной есть пруд с рыбой»

«Мой дедушка еще в 70-х годах подобрал попутчика и приютил его на некоторое время. В качестве благодарности парень построил в гостиной пруд с рыбками. Да, мой дедушка немного странный. Кстати, запаха совсем нет. А вот тут можно увидеть больше фоток этого творения».

«Стекающее» зеркало"

«Построил в каморке под лестницей мини-студию для звукозаписи»

Просыпайся, Поттер, мы едем в зоопарк! © StikElLoco / Reddit

«У предыдущего владельца раньше тут был камин. Мы могли бы поставить сюда телевизор, но решили встроить в стену диван»

Спорим, вы никогда бы не догадались, что за этой дверью находится огромная кладовая?

«Это наша спальня. Цвет подсветки можно менять»

«Это моя квартира, вид днем и ночью»

«Наша кухня на Филиппинах»

«Мое любимое место, где можно провести серый дождливый день»

«Эти лампы выглядят так, будто они из сказки про фей»

«Столовая в нашем старинном доме»

«Уголок в нашей библиотеке»

«Наш обеденный стол заполнен детальками Lego»

«В моем жилье мало места для хранения, поэтому я использовал свои велосипеды для создания инсталляции»

«Вот мой уютный маленький уголок для учебы и чтения»

«Наша кухня не видела ремонта с 60-х. Вот что мы с ней сделали своими руками»

«Моя жена сказала категорическое „нет“, когда я его собирал. В общем, вот наш новый обеденный стол»

«Мне скоро стукнет 30. Это слишком инфантильный интерьер для взрослой женщины?»