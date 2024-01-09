20+ квартирок, чьи владельцы выкрутили фантазию на полную
У некоторых людей настолько уникальная способность к дизайну интерьера, что гости, переступив порог их дома, раскрывают рты от изумления. Пруд с настоящими рыбками прямо в гостиной — легко! Горка вместо обыкновенной и скучной лестницы — не проблема. Пользователи поделились фотографиями своих и соседских интерьеров, от которых рот раскрывается сам собой.
«Мне 59. Я уже слишком стара для такого интерьера?»
- Это очень милая спальня. Декор не имеет возраста! Надеюсь, моя комната будет выглядеть примерно так же, когда мне исполнится 59. © biciule / Reddit
«Недавно рассталась с абьюзером, и как только он съехал, мои растения буквально ожили!»
«У моих соседей в доме есть горка. Она ведет из столовой в подвал»
- Божечки! Ваши соседи не хотят удочерить 29-летнюю беременную женщину? © song_pond / Reddit
«Обновили спальню 5-летней дочери»
«У моих бабушки и дедушки в гостиной есть пруд с рыбой»
«Мой дедушка еще в 70-х годах подобрал попутчика и приютил его на некоторое время. В качестве благодарности парень построил в гостиной пруд с рыбками. Да, мой дедушка немного странный. Кстати, запаха совсем нет. А вот тут можно увидеть больше фоток этого творения».
«Стекающее» зеркало"
«Построил в каморке под лестницей мини-студию для звукозаписи»
- Просыпайся, Поттер, мы едем в зоопарк! © StikElLoco / Reddit
«У предыдущего владельца раньше тут был камин. Мы могли бы поставить сюда телевизор, но решили встроить в стену диван»
Спорим, вы никогда бы не догадались, что за этой дверью находится огромная кладовая?
«Это наша спальня. Цвет подсветки можно менять»
«Это моя квартира, вид днем и ночью»
«Наша кухня на Филиппинах»
«Мое любимое место, где можно провести серый дождливый день»
«Эти лампы выглядят так, будто они из сказки про фей»
«Столовая в нашем старинном доме»
«Уголок в нашей библиотеке»
«Наш обеденный стол заполнен детальками Lego»
«В моем жилье мало места для хранения, поэтому я использовал свои велосипеды для создания инсталляции»
«Вот мой уютный маленький уголок для учебы и чтения»
«Наша кухня не видела ремонта с 60-х. Вот что мы с ней сделали своими руками»
«Моя жена сказала категорическое „нет“, когда я его собирал. В общем, вот наш новый обеденный стол»
«Мне скоро стукнет 30. Это слишком инфантильный интерьер для взрослой женщины?»
Многие люди любят пощекотать себе нервы за просмотром триллеров или фильмов ужасов. Но иногда того же эффекта можно добиться, бросив взгляд на вполне привычные вещи или людей, но под немного другим углом. Герои нашей статьи не ждали от обыденности подвоха, но она решила взбудоражить их воображение. А вот 20 магических фото, заряженных на новогоднее настроение, и куча мурлык, которые прониклись праздничной атмосферой до самых кончиков усов.