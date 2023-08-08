«20 лет отдала детям. Как жить, когда они выросли?» Женщина рассказала, как учится быть не только мамой

Вечная суета, крики, беспорядок, разбитые коленки — это то, что знакомо каждой маме маленьких детей. Но так будет не всегда. Наступит момент, когда дети повзрослеют и вылетят из родительского гнезда. Что тогда чувствует женщина и как ей перестроить свою жизнь?

Андреа — мама троих детей, ей 47 лет. В своих социальных сетях она делится переживаниями, которые поймет каждая мать. Каково это, когда дети выросли, вот-вот вступят во взрослую жизнь и покинут родительский дом? Она считает, что даже сейчас, в эпоху социальных сетей, у людей очень мало информации о том, через что проходит женщина в этот период. А ведь для многих он может оказаться даже сложнее, чем первые годы материнства или этап подросткового бунта.

Женщина вспоминает, как ей жилось, когда дети были маленькие. Прогулки с ними требовали тщательного планирования, огромной сноровки и вагона терпения. С собой нужно было взять кучу всего — перекус, воду, аптечку — ведь нельзя заранее знать, кто сегодня расшибет коленки или резко проголодается. А кому-то из малышей может срочно понадобиться пакет, чтобы собрать красивые листики и камушки в парке. Но лучше уж прогулки, чем полный кавардак, который дети устраивают дома. Андреа говорит, что дни казались бесконечно долгими.

«Иногда быть мамой подростков очень тяжело. Да, это настоящие слезы».

И вот ее дети уже почти взрослые. Старшему скоро исполнится 18 лет, младшие поехали на лето к бабушке с дедушкой. Женщина гуляет одна и признается, что когда детишки на улице громко зовут маму, она инстинктивно оборачивается, чтобы проверить, все ли в порядке. Она почти 20 лет жизни всецело отдала детям и стала все чаще задаваться вопросом: а как быть дальше-то? В этот момент начинается новая глава жизни. Приходится учиться снова быть наедине с собой, без детей, которые годами были центром вселенной. Вокруг становится невероятно тихо. Андреа говорит, что прислушивается к звукам насекомых и птиц, шуму волн и другим людям. Она очень переживала из-за того, что дети вот-вот упорхнут из родительского гнезда, но в какой-то момент решила просто позволить себе чувствовать печаль, страх и волнение. Она разрешила себе быть уязвимой.

По сути, такой период в жизни матери — это кризис. С другой стороны, наконец-то появляется возможность сфокусироваться на себе, своих желаниях и ощущениях. Ведь большинство мам не могут поставить себя на первое место, во главе их жизни находятся дети. Когда накатывают воспоминания и становится очень грусно, Андреа советует сделать глубокий вдох, выдох, оглянуться вокруг и сосредоточиться на текущем моменте. Важно открыться этому моменту и хотя бы попробовать полюбить именно то, что происходит сейчас. Женщина говорит, что теперь она полна энтузиазма найти новые смысли в жизни.

«Я — мама, но я могу найти новую цель и то, что будет меня наполнять».