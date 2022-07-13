20 моментов, когда папы дали волю эмоциям и показали всему миру, как они гордятся своими детьми

У любого может растаять сердце при виде того, как внешне суровый папа нежно возится со своими малышами. Особенно радостно замечать, что любовь отцов только крепнет, когда их дети становятся старше и добиваются первых успехов.

Мы в ADME знаем, как важно внимание отца в жизни любого человека, и хотим вам показать пап, которых распирает от гордости за своих детей.

«Отобрал у меня все домашние обязанности»

«Мой сын устроился на свою первую в жизни работу — в кинотеатр. Сегодня у него первый день и он очень волнуется. Прислал мне фото своего перерыва»

«Я держу сына на выпускном в 8-м классе, а он держит меня на выпускном в старшей школе»

«Мой малыш официально может стоять 5 секунд без посторонней помощи»

За свой «домашний лимонад» они заработали 13 «денег»

«Дочь захотела надеть пижаму с „Марио“, чтобы быть „такой же крутой, как папа“. Я так ценю то, что у нас с ней одно хобби!»

«Взял своего мальчика на первую поездку на лодке. Он чувствует себя как рыба в воде»

«Сегодня моя дочь сделала свои первые шаги. Я еще никогда не был так горд»

«Мой сын получил желтый пояс по тхэквондо, и я невероятно им горжусь»

«Мы вместе с дочкой взяли несколько наград в соревнованиях»

«На мой день рождения дети „приготовили“ мне торт»

«Мой 11-летний сын купил костюм, чтобы младшие могли смотреть мультики о супергероях с Человеком-пауком»

«Моя 7-летняя дочь сегодня нарисовала Соника. Я очень горжусь ею и тем, какая она талантливая»

«Папа сфотографировал меня, когда я выступал с речью на получении диплома магистра»

«Моя 3-летняя дочь преодолела 9 км и забралась со мной на гору»

«Сын по утрам начал гулять с соседской собакой и только что вручил мне первую сотню на депозит»

«Положи их, пожалуйста, в банк, пока меня нет».

«Держу сына на руках на своем выпускном, а потом — на его выпускном»

«Мой 7-летний сын придумал и нарисовал открытку для меня на День отца. Я просто в восторге»

«Счастливого Дня отца! Ты классный папа».

«Дочка поймала свою первую рыбу и не могла усидеть на месте от восторга»

«Моя дочь впервые приняла участие в косплей-фестивале. Она нервничала перед выходом в люди в костюме, но в итоге осталась в полном восторге»