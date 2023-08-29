20+ нелепых поводов, по которым родителей вызвали в школу, и они до сих пор опомниться не могут

Родителей вызывают в школу, когда учителя недовольны поведением или прилежанием ребенка. Но иногда причина вызова бывает настолько нелепой, что хоть стой, хоть падай. Мы собрали истории мам, пап и детей, которые попали в такую ситуацию и не смогли промолчать. Почитайте, это же смех, да и только.