20+ нелепых поводов, по которым родителей вызвали в школу, и они до сих пор опомниться не могут
Родителей вызывают в школу, когда учителя недовольны поведением или прилежанием ребенка. Но иногда причина вызова бывает настолько нелепой, что хоть стой, хоть падай. Мы собрали истории мам, пап и детей, которые попали в такую ситуацию и не смогли промолчать. Почитайте, это же смех, да и только.
- Меня вызвали в школу к сыну за то, что он не переживает, если получает плохую оценку. Я так и не смогла понять, почему он должен переживать по этому поводу, а не взять и исправить ее. © Marisikk / Pikabu
- Учительница требовала, чтобы ученики писали в тетради дату урока. Мой внук как-то раз не написал ее, и когда учительница проверяла работу, то написала «Дата?» (Date — англ., означает одновременно и «дата» и «свидание»). Внук сделал приписку: «Думаю, вы староваты для меня». Учительница была в ярости. © Sally Murphy / Quora
- Сын в течение пары недель брал и ел батончики с мюсли с учительского стола, пока учительница не поняла, кто это делает. Потом выяснилось — сын думал, что это угощение для всех. © tbama11 / Reddit
- Мне позвонили из школы и сказали немедленно приехать. Нет, они не могут сказать по телефону, зачем, им нужно кое-что мне показать. Прихожу на продленку и вижу — все дети острижены, с них буквально падают клочья волос. Оказалось, что моя 6-летняя дочь взяла забытые на учительском столе ножницы и пригласила всех детей постричься у нее, в то время как учительница отлучилась по своим делам. Увидев результат, я рассмеялся, а учительница злобно сказала: «Ну и что я скажу родителям остальных детей?». Я парировал: «Сначала вы объясните, почему вы оставили острые ножницы группе маленьких детей». Она не нашла, что ответить. А дочь выросла и теперь владеет собственной парикмахерской. © Gary Pennington / Quora
- Меня вызвали в школу и велели забрать дочь, которая пришла в «слишком узких джинсах». Я говорю директрисе: «Так вон же куча девочек в таких же узких джинсах!». А она выдает: «Просто у вашей дочери такая фигура, которая очень отвлекает от учебного процесса». Я разозлилась и сказала, что если мне еще раз позвонят по подобному поводу, я напишу жалобу в вышестоящие инстанции. Больше меня не вызывали. © Siggy / Quora
- Как-то раз звонит учительница моей 8-летней дочери и изо всех сил сдерживается, чтобы не рассмеяться. Оказалось, что дочь нашла дома упаковку моих тампонов, отнесла их в школу, нарисовала на них лица и одежду и подарила своим друзьям. © Theresa Cox / Quora
- Меня невзлюбила учительница по экологии.Однажды я отвечал на ее уроке и произнес словосочетание «плохая экология». Она резко прервала мой ответ, возмутившись тем, что я посмел такое сказать, ведь экология — это ее предмет, и он не может быть плохим. В итоге за ответ мне два, родителей в школу. © Squawk7700 / Pikabu
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- Сын учится в 1-м классе. Звонит мне учительница: «Прошу вас прийти сегодня в школу». Встречает меня и рассказывает, что завуч остановила его в коридоре, потому что он бегал, и между ними состоялся такой диалог:
— Я скажу твоей учительнице, чтобы вызвала родителей в школу.
— Не получится, мама в больнице, папа в командировке.
— А с кем ты живешь?
— С 10-летней сестричкой.
— А что вы едите?
— Сестричка макарошки варит.
Завуч пошла к директору. Решили отправить бедного ребенка в столовую и покормить. По дороге зашли к классному руководителю. Хорошо, что учительница была предупреждена, что наш сын — сказочник. Из того, что он говорит, 70 % отметаем, остальные 30 % нужно проверить. Она успокоила: мама жива-здорова, папа никуда не уезжал. Но меня предупредили, что в следующий раз это может плохо кончиться. Вышла я из класса, а чадо мое как ни в чем не бывало: «Мама, я так сказал, чтобы вас в школу не вызвали». © Ibrksy / Pikabu
- Меня вызвали, потому что школа собиралась в поездку, а сын забыл подписать у меня разрешение на нее. И решил подделать записку. Это был 1-й класс, поэтому его почерк был ужасным. А еще он расписался за меня, накарябав «Мама». © mulletamore / Reddit
- Я была самая маленькая в классе, ни с кем не конфликтовала. И тут родителей вызывают в школу. Я в шоке. Мама тоже. Причина: ваш ребенок очень тихо разговаривает, сделайте что-нибудь! © ms.milasha / Pikabu
- Сын увлекся программированием. В 14 лет начал получать небольшие деньги, к 16 стал уже прилично этим зарабатывать. Перед 11-м классом сказал, что хочет съехать и снимать квартиру. Деньги у него на это есть, парень он самостоятельный, мы разрешили. В середине года меня вызвали в школу и попросили перевести сына в другое место. Мол, из-за него остальные дети теперь тоже требуют отдельные квартиры, да и вообще я подрываю авторитет всех родителей. © Подслушано / VK
- Мою двоюродную сестру вызвали в школу. На встрече присутствовали учитель, школьная медсестра и психолог. Показали ей рисунок дочери: ребенок, крошечная мама и гигантский папа. «Мы беспокоимся, такой явный дисбаланс может означать проблемы в семье». Сестра начинает хохотать, а потом выдает: «У меня другая теория. Я ростом 152 см, а мой муж — выше 2 метров». © Frank Gelly / Quora
- Однажды, когда я был классе в 6-м, мою маму вызвали в школу поговорить о моем поведении, мол, оно хуже некуда. Она пошла, а у меня от волнения даже температура поднялась. Мама пообщалась с учительницей, та рассказала ей, что я неадекватный, неуправляемый, ругаюсь на уроках, совершенно не усваиваю материал, двоечник. Мама в шоке, говорит: «Да он в музыкальную школу ходит, в театре занимался 6 лет, книги взрослые читает». Учительница не поверила, сказала: «Что вы тут мне рассказываете?» И тут мама сообразила, что что-то здесь не то. Она позвонила домой и решила устроить очную ставку. Когда я пришел, учительница сказала: «Да это же не он». Она говорила про парня, который сидел наискосок от меня, и не сказать, что мы были похожи внешне или фамилии созвучны. © valar93 / Pikabu
- Когда мой сын учился в 4 классе, нашел у меня книгу «Язык Телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренна ли его улыбка, интересен ли ему разговор, жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и т. д. Особенно ему понравилась глава о взгляде уверенного в себе мужчины. Он сразу начал практиковаться. На следующий день меня вызвали в школу. Сказали, что сын сорвал урок. Формулировка претензии была великолепна: «Ваш сын смотрел на учительницу». © Подслушано / Ideer
- Логопед вызвал родителей в школу. Старшая, второклассница, не по возрасту увлекавшаяся астрономией и космической фантастикой, на просьбу сказать несколько слов с буквой «Р» выдала «магнитар», «Андромеда» и «космодром». Полчаса слушала лекцию о том, что ребенок переинформирован. © igumin / Pikabu
- Сын пошел в новую школу. Все нравится, все хорошо. И вдруг СМС — просят подойти к классному руководителю. До ребенка не дозвониться, в чем дело — непонятно. Несусь, волосы назад — мой товарищ креативный, но вменяемый, что такого могло случиться? Оказалось, что директор увидел, что мальчик пришел в школу не в брюках, а в черных джинсах, и это последнее предупреждение, так как он новенький, а в следующий раз до занятий не допустят. И из-за этого вот стоило дергать?
- Маму как-то вызвали в школу и заявили, что я отбираю у одноклассников еду. Я была самая маленькая в классе, мне у воробья корочку хлеба отнять и то проблема, поэтому мама не поверила своим ушам. Оказалось, что речь шла о случае, когда моя подружка-одноклассница поделилась со мной в столовой оладьями с вареньем. Она была как раз девочкой крупной и мечтала похудеть. Классная сказала, что у нас кто за еду платит, тот ее и ест. А если не ест, то выбрасывает.
- Дядя позволял своему сыну смотреть с ним «Южный парк». Однажды в 1-м классе учительница услышала, как парень шепотом выругался. Когда она подошла к нему по этому поводу, он обругал и ее. Дядю вызвали в школу, и, когда директор рассказал ему о случившемся, он извинился, но не смог сдержать смех. Затем мою бабушку вызвали в школу. Ведь директор школы когда-то была учительницей дяди, поэтому у нее был рефлекс звонить бабушке, чтобы сообщить о его плохом поведении. © lagwagonlead / Reddit
- Подруга — художница, зарабатывает этим на жизнь, в нашем небольшом городе ее много кто знает. В этом году ее сын пошел в школу. Он тоже увлекается рисованием. Когда был какой-то конкурс, он с радостью вызвался. Нарисовал красивый пейзаж акварелью. Принес в школу, а ему сказали, что он должен был рисовать сам, без помощи матери. Вызвали подругу в школу. Она посмотрела на пейзаж и выдала: «То есть, по-вашему, так рисует художник с 20-летним стажем?» © Подслушано / VK
- Когда я пошла в школу, я уже довольно неплохо читала. Маму вызвали, потому что я громко шуршала страницами на уроке. А а мне просто было скучно, и пока все читали «бэ-мэ», я листала Букварь, чтобы посмотреть, будет ли там что-то нормальное. © Tatiana Sa
- В 9 классе мою маму вызвала в школу учительница литературы и сказала, что единственный мой вариант выжить — это удачно выйти замуж. Довела маму до слез. Я очень хотела бы встретить ее сейчас, когда многого добилась сама. © Ssv369 / Pikabu
- Сегодня мою маму впервые вызвали на ковер к директрисе школы. За то, что я пришла в школу в пижаме. Мама пришла. В такой же пижаме. Лучшая женщина в мире. © keshanovaa / Twitter
Чего только не случается в школе, и многие из нас до сих пор вспоминают и веселые, и возмутительные истории из тех лет. Рассказывайте и вы свои!
AdMe/Семья/20+ нелепых поводов, по которым родителей вызвали в школу, и они до сих пор опомниться не могут
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