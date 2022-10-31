20+ продуманных родителей, у которых для любой ситуации есть свой лайфхак

Родительство делает людей крайне изобретательными. Каждый день приходится выкручиваться, чтобы справиться с детскими капризами, предотвратить истерики, победить страхи, да и просто сберечь свои нервы и время. Самые полезные и креативные советы, как обращаться с ребенком, стоит искать не в книгах, а в интернете, где своими лайфхаками делятся тысячи мам и пап.

Для того чтобы не было споров между братьями и сестрами по поводу того, когда чья очередь или кто выбирает мультик, мы купили пенопластовый кубик и написали на нем их имена. У нас трое детей, поэтому имя каждого написано на двух сторонах. Каждый раз, когда нужно выбрать ребенка, мы бросаем кубик. Следить за очередью больше не надо, а дебатов и истерик стало меньше. Ведь кубик — нейтральная сторона, с ним не поспоришь. © bloseja / Reddit

Папа мой тот еще жук. Оказывается, будучи мелкой, я была очень говорливым ребенком. И чтобы заставить меня хоть немного помолчать, папа придумал игру. Он сказал, что все взрослые ездят на электричке и главное правило в таких электричках — это молчать. Поэтому раз в день я собирала всех кукол возле дивана, стелила плед и молча ехала куда-то. Куда, папа никогда не уточнял. И сидела вот так в тишине час-полтора. Самое смешное, что каждый раз срабатывало! © Палата № 6 / VK

«Для любителей пляжного отдыха эти палатка и тележка — идеальное сочетание. Одна из лучших моих инвестиций»

Держите дома запас новых детских игрушек и поздравительных открыток, соответствующих возрасту ваших детей и их друзей. Они пригодятся, если вас внезапно пригласят на праздник или кто-то придет с подарком и надо будет отдариться. © cincinnati_MPH / Reddit

Детский сад. Прогулка заканчивается. Воспитатель вежливо просит собрать игрушки в корзину, чтобы заходить в садик. Малыши не хотят помогать, продолжают играть. Я подхожу и громко говорю: «Так, дети! Соревнование! Девочки встали от меня справа, мальчики — слева. 2 корзины стоят возле веранды. Сейчас посмотрим, кто у нас быстрее: мальчики или девочки». Через 2 минуты детки зашли в садик. © Подслушано / VK

«Как я ем конфеты, когда рядом тусят мои дети»

Если ребенок хочет сам выдавливать пасту на зубную щетку, проткните в фольге на новом тюбике иголкой крохотную дырочку. Так он будет выжимать пасту порциями размером с рисинку. © punk***_book_jockey8 / Reddit

Мой лайфхак — учите ребенка быть ниндзя. Ниндзя скрытны и никогда не оставляют за собой следов. Когда ниндзя побывал в ванной, я не могу догадаться, что он пользовался ею. © terminator_chic / Reddit

Лайфхак, чтобы уберечь важные переключатели от любопытных пальчиков

Родителям маленьких детей на заметку. Ваш ребенок боится залетевшую в дом большую муху, к примеру? А вы ей как старой знакомой: «О, привет, Ефросинья! Давно я тебя не видел. Как поживаешь?» И ребенку: «Не бойся, это ж Фроська. Она всегда ко мне прилетала в детстве. Бывает с сестрами вместе. Она мне всегда хвасталась, как быстро умеет летать». Боится паучка в углу и плачет? «Как хорошо, что ты его нашел! Это Валера, он комариков любит кушать, чтобы они нас не кусали. Как поймаем, дадим ему поесть». © Ficodindia / Pikabu

Когда моей дочке было около трех, она любила купаться, но ненавидела подготовку к этому процессу: закончить игры, раздеться... Мы начали замораживать в пакете из-под молока игрушки для ванной в подкрашенной пищевым красителем воде. В результате получалась глыба льда, которая таяла в горячей ванной, окрашивая воду и освобождая всяких пикачу и их приятелей. Дочка до сих пор готова бросить все, чтобы наблюдать за этим процессом. © aherdofpenguins / Reddit

«Это не глупо, если это работает. Старая футболка избавляет меня от необходимости собирать еду с сиденья и переодевать малыша»

Скажите своему ребенку, что будете засекать время, пока он что-то делает, чтобы увидеть, насколько он быстр. Затем поднимите ставки, спросив: «А ты можешь побить свой рекорд?» © Puzzled_Temporary_58 / Reddit

В ресторанах обычно заказываю суп для малыша и несколько кубиков льда, чтобы охладить блюдо. Никакого голодного капризного ребенка, ожидающего, когда еда остынет. © Sparrahs / Reddit

«Мой сын, когда я говорю ему „Улыбочку“ и когда кричу „Какашки!“»

В каждом супермаркете есть полки с детскими товарами: игрушками, киндерами и прочим. Когда старшему было года 3, я сказала ему, что это выставка: смотреть можно, трогать нельзя. Ну не продается ничего, потому что другие люди тоже хотят посмотреть. Ему уже больше шести лет, но объяснение «это выставка» до сих пор действует. Еще и младшей объясняет, что почем, пока я хихикаю, отвернувшись от них. Не знаю, скоро ли они поймут, в чем подвох, но пока буду пользоваться этим способом во имя экономии бюджета и порядка в доме. © Sidorechka / Pikabu

Хотели, чтобы наша двухлетка запомнила домашний адрес, но у детей такого возраста, как известно, с этим проблемы. Поэтому мы в качестве кода доступа на планшет с ее мультиками поставили номер нашего дома. Попробуйте тоже паролем для гаджета вашего ребенка сделать те цифры, которые ему надо запомнить. © baldbryan / Reddit

У этих массивных подушек для беременных есть второе применение: их можно подкладывать, когда малыш учится сидеть

Мои подростки ненавидят работать по дому, но готовы потратить 10 минут на то, чтобы помочь. Я просто составляю список перед тем, как их попросить: отнести коробки в сарай, повесить пальто, сложить собачьи игрушки в коробку, собрать посуду со всех углов дома и поставить ее в раковину, вынести мусор. За 10 минут они многое могут успеть. Этот метод не подходит, когда надо разгрести бардак, но работает во многих других ситуациях. © hardhatgirl / Reddit

Когда ребенок подрастет, не покупайте симпатичные мультяшные лейкопластыри. Это денежная яма. Дети любят их и постоянно будут приходить к вам с воображаемыми травмами, просто чтобы получить красивую картинку. Проще купить обычные скучные бежевые пластыри и пачку дешевых наклеек и украшать пластырь наклейкой. © HKirk89 / Reddit

«Нарисовал на кроссовках ребенка смайлик, чтобы он сразу мог понять, что надел их правильно»

Двоюродному брату 3 года. Недавно меня попросили посидеть с ним, пока родители будут в отъезде. Долго пыталась уложить его спать, но ничего не помогало: ни мультики, ни сказки, ни песенки — ничего! В итоге начала читать ему свои лекции из универа, и ребенок уснул через 15 минут. © Лайфхаки / VK

В детстве дочка боялась грозы. Объяснила ей, что тучки, когда видят ее, радуются, хлопают в ладоши, но так как они большие, получается очень громко. Вроде успокоилась. Однажды идем из садика в грозу, и тут молния сверкнула. Я думаю, мол, хоть бы не спросила, а то что ей говорить-то. А она мне: «Мам, а меня тучки сфотографировали, что ли?» © Лайфхаки / VK

«Малышка захотела поиграть с моей косметичкой. Я использовала старые пустые палитры и лак для ногтей, чтобы сделать для нее красочную и безопасную косметику»

«Очистите палитры, затем налейте столько лака для ногтей, сколько надо, чтобы покрыть дно каждой лунки. Дайте высохнуть. Отлично подходит для игр».

Если ребенок посадил занозу, чтобы избежать всего этого воя, протестов и дрыганья при ее извлечении, я мажу травмированную область кремом от зубной боли. Жду несколько минут, чтобы кожа онемела, а затем спокойно извлекаю занозу пинцетом. © Winter-eyed / Reddit

Хочу поделиться советом, который буквально спас меня сегодня. Мой двухлетка закатил истерику перед сном. Он был не в себе и не мог угомониться, что бы я ни делала. На третьем часу вспомнила совет подружки: когда у ее дочери истерика, она дает ей пакет со льдом, и та сразу успокаивается. И это сработало! Сначала сын брыкался, но я остудила руки и начала гладить ему личико и шейку. И он затих. © heyyouknowwhat / Reddit