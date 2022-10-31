20+ продуманных родителей, у которых для любой ситуации есть свой лайфхак
Родительство делает людей крайне изобретательными. Каждый день приходится выкручиваться, чтобы справиться с детскими капризами, предотвратить истерики, победить страхи, да и просто сберечь свои нервы и время. Самые полезные и креативные советы, как обращаться с ребенком, стоит искать не в книгах, а в интернете, где своими лайфхаками делятся тысячи мам и пап.
- Для того чтобы не было споров между братьями и сестрами по поводу того, когда чья очередь или кто выбирает мультик, мы купили пенопластовый кубик и написали на нем их имена. У нас трое детей, поэтому имя каждого написано на двух сторонах. Каждый раз, когда нужно выбрать ребенка, мы бросаем кубик. Следить за очередью больше не надо, а дебатов и истерик стало меньше. Ведь кубик — нейтральная сторона, с ним не поспоришь. © bloseja / Reddit
- Папа мой тот еще жук. Оказывается, будучи мелкой, я была очень говорливым ребенком. И чтобы заставить меня хоть немного помолчать, папа придумал игру. Он сказал, что все взрослые ездят на электричке и главное правило в таких электричках — это молчать. Поэтому раз в день я собирала всех кукол возле дивана, стелила плед и молча ехала куда-то. Куда, папа никогда не уточнял. И сидела вот так в тишине час-полтора. Самое смешное, что каждый раз срабатывало! © Палата № 6 / VK
«Для любителей пляжного отдыха эти палатка и тележка — идеальное сочетание. Одна из лучших моих инвестиций»
- Держите дома запас новых детских игрушек и поздравительных открыток, соответствующих возрасту ваших детей и их друзей. Они пригодятся, если вас внезапно пригласят на праздник или кто-то придет с подарком и надо будет отдариться. © cincinnati_MPH / Reddit
- Детский сад. Прогулка заканчивается. Воспитатель вежливо просит собрать игрушки в корзину, чтобы заходить в садик. Малыши не хотят помогать, продолжают играть. Я подхожу и громко говорю: «Так, дети! Соревнование! Девочки встали от меня справа, мальчики — слева. 2 корзины стоят возле веранды. Сейчас посмотрим, кто у нас быстрее: мальчики или девочки». Через 2 минуты детки зашли в садик. © Подслушано / VK
«Как я ем конфеты, когда рядом тусят мои дети»
- Если ребенок хочет сам выдавливать пасту на зубную щетку, проткните в фольге на новом тюбике иголкой крохотную дырочку. Так он будет выжимать пасту порциями размером с рисинку. © punk***_book_jockey8 / Reddit
- Мой лайфхак — учите ребенка быть ниндзя. Ниндзя скрытны и никогда не оставляют за собой следов. Когда ниндзя побывал в ванной, я не могу догадаться, что он пользовался ею. © terminator_chic / Reddit
Лайфхак, чтобы уберечь важные переключатели от любопытных пальчиков
- Родителям маленьких детей на заметку. Ваш ребенок боится залетевшую в дом большую муху, к примеру? А вы ей как старой знакомой: «О, привет, Ефросинья! Давно я тебя не видел. Как поживаешь?» И ребенку: «Не бойся, это ж Фроська. Она всегда ко мне прилетала в детстве. Бывает с сестрами вместе. Она мне всегда хвасталась, как быстро умеет летать». Боится паучка в углу и плачет? «Как хорошо, что ты его нашел! Это Валера, он комариков любит кушать, чтобы они нас не кусали. Как поймаем, дадим ему поесть». © Ficodindia / Pikabu
- Когда моей дочке было около трех, она любила купаться, но ненавидела подготовку к этому процессу: закончить игры, раздеться... Мы начали замораживать в пакете из-под молока игрушки для ванной в подкрашенной пищевым красителем воде. В результате получалась глыба льда, которая таяла в горячей ванной, окрашивая воду и освобождая всяких пикачу и их приятелей. Дочка до сих пор готова бросить все, чтобы наблюдать за этим процессом. © aherdofpenguins / Reddit
«Это не глупо, если это работает. Старая футболка избавляет меня от необходимости собирать еду с сиденья и переодевать малыша»
- Скажите своему ребенку, что будете засекать время, пока он что-то делает, чтобы увидеть, насколько он быстр. Затем поднимите ставки, спросив: «А ты можешь побить свой рекорд?» © Puzzled_Temporary_58 / Reddit
- В ресторанах обычно заказываю суп для малыша и несколько кубиков льда, чтобы охладить блюдо. Никакого голодного капризного ребенка, ожидающего, когда еда остынет. © Sparrahs / Reddit
«Мой сын, когда я говорю ему „Улыбочку“ и когда кричу „Какашки!“»
- В каждом супермаркете есть полки с детскими товарами: игрушками, киндерами и прочим. Когда старшему было года 3, я сказала ему, что это выставка: смотреть можно, трогать нельзя. Ну не продается ничего, потому что другие люди тоже хотят посмотреть. Ему уже больше шести лет, но объяснение «это выставка» до сих пор действует. Еще и младшей объясняет, что почем, пока я хихикаю, отвернувшись от них. Не знаю, скоро ли они поймут, в чем подвох, но пока буду пользоваться этим способом во имя экономии бюджета и порядка в доме. © Sidorechka / Pikabu
- Хотели, чтобы наша двухлетка запомнила домашний адрес, но у детей такого возраста, как известно, с этим проблемы. Поэтому мы в качестве кода доступа на планшет с ее мультиками поставили номер нашего дома. Попробуйте тоже паролем для гаджета вашего ребенка сделать те цифры, которые ему надо запомнить. © baldbryan / Reddit
У этих массивных подушек для беременных есть второе применение: их можно подкладывать, когда малыш учится сидеть
- Мои подростки ненавидят работать по дому, но готовы потратить 10 минут на то, чтобы помочь. Я просто составляю список перед тем, как их попросить: отнести коробки в сарай, повесить пальто, сложить собачьи игрушки в коробку, собрать посуду со всех углов дома и поставить ее в раковину, вынести мусор. За 10 минут они многое могут успеть. Этот метод не подходит, когда надо разгрести бардак, но работает во многих других ситуациях. © hardhatgirl / Reddit
- Когда ребенок подрастет, не покупайте симпатичные мультяшные лейкопластыри. Это денежная яма. Дети любят их и постоянно будут приходить к вам с воображаемыми травмами, просто чтобы получить красивую картинку. Проще купить обычные скучные бежевые пластыри и пачку дешевых наклеек и украшать пластырь наклейкой. © HKirk89 / Reddit
«Нарисовал на кроссовках ребенка смайлик, чтобы он сразу мог понять, что надел их правильно»
- Двоюродному брату 3 года. Недавно меня попросили посидеть с ним, пока родители будут в отъезде. Долго пыталась уложить его спать, но ничего не помогало: ни мультики, ни сказки, ни песенки — ничего! В итоге начала читать ему свои лекции из универа, и ребенок уснул через 15 минут. © Лайфхаки / VK
- В детстве дочка боялась грозы. Объяснила ей, что тучки, когда видят ее, радуются, хлопают в ладоши, но так как они большие, получается очень громко. Вроде успокоилась. Однажды идем из садика в грозу, и тут молния сверкнула. Я думаю, мол, хоть бы не спросила, а то что ей говорить-то. А она мне: «Мам, а меня тучки сфотографировали, что ли?» © Лайфхаки / VK
«Малышка захотела поиграть с моей косметичкой. Я использовала старые пустые палитры и лак для ногтей, чтобы сделать для нее красочную и безопасную косметику»
«Очистите палитры, затем налейте столько лака для ногтей, сколько надо, чтобы покрыть дно каждой лунки. Дайте высохнуть. Отлично подходит для игр».
- Если ребенок посадил занозу, чтобы избежать всего этого воя, протестов и дрыганья при ее извлечении, я мажу травмированную область кремом от зубной боли. Жду несколько минут, чтобы кожа онемела, а затем спокойно извлекаю занозу пинцетом. © Winter-eyed / Reddit
- Хочу поделиться советом, который буквально спас меня сегодня. Мой двухлетка закатил истерику перед сном. Он был не в себе и не мог угомониться, что бы я ни делала. На третьем часу вспомнила совет подружки: когда у ее дочери истерика, она дает ей пакет со льдом, и та сразу успокаивается. И это сработало! Сначала сын брыкался, но я остудила руки и начала гладить ему личико и шейку. И он затих. © heyyouknowwhat / Reddit
А какие родительские лайфхаки помогли вам?
Фото на превью armiesofants / Reddit
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