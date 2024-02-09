20+ родственничков, от которых хочется бежать, роняя тапки

Родственников не выбирают, а иногда очень хочется. Ведь порой они творят такое, что требуется просто бесконечное терпение. Но мы их все равно любим, несмотря ни на что, а зачастую — и вопреки всему.

«Сегодня на завтрак у нас были бутерброды со шпротами, но их вид сильно отличался от привычного. Оказалось, моя супруга чистит шпроты!»

«Она распотрошила рыбин, достала скелеты, убрала хвосты...Думал, после 5 лет отношений меня уже не удивить, но у жены получилось».

Когда родственники очень бдительные

Муж уехал в командировку. Выходной, 8 утра, стук в дверь. Смотрю в глазок: стоят родители мужа! Я тогда еще скромная была, вежливая. Улыбку натянула, открываю. Залетают. Свекровь возле порога осталась, свекор в одежде и обуви через всю квартиру летит в спальню, а там на месте мужа спит годовалая дочка наша. Бежит в зал, на кухню, заглядывает в ванную с туалетом, а там нет никого... Хотела про кладовку напомнить, но не стала. Потом они разделись и сели за стол чай пить, улыбаются, как ни в чем не бывало. На следующее утро в это же время брат мужа пришел, тоже заглянул, но не так нагло, из коридора. Мужу потом рассказала про его родню, он обалдел. © Солнышко пушистая / ADME

«Мой ребенок бросил свой рождественский подарок в мой рождественский подарок, и вот результат»

«Мама подумала, что пульт от приставки станет хорошим украшением торта на мой день рождения»

«Моя жена готовится к материнству и практикуется в пеленании на собаке»

В большой семье вкусняшки долго не лежат

Вспомнилось. У нас на работе один из директоров возит морепродукты — все натуральное, ценник чуть ниже, чем в магазинах. Я у маменьки спрашиваю: «Возьмем икру?» Она такая: «Да, давай полкило: чуть-чуть сами поедим и на Новый год останется». Я подумала и сверху еще заказала банку в 0,3 кг. Привезли икру, я маме полкило отвезла. Собираемся на Новый год: папа блинов напек, я тарталеток взяла, и тут выясняется, что икры-то осталось 2 чайные ложки! Короче, маман в одно лицо, не глядя, схавала полкило икры. Ладно, я еще банку купила. Мы потом над мамой аж до следующего года прикалывались. © poulinka999 / Pikabu

«Тройняшки и триммер для бороды несовместимы!»

«Оставила мужа наедине с краской на 5 минут»

«Мой ребенок-подросток съедает всю кожу с курицы-гриль»

С некоторой родней нужен глаз да глаз

Когда переехали в квартиру, которая принадлежала родителям мужа, свекровь начала ходить к нам с инспекциями, причем исключительно в то время, когда муж на работе (я в декрете была). Как-то собрались мы на шашлыки в честь его дня рождения, звонит мама мужа: «Ну что, собрались?» Да, говорю, выходим уже. Муж с дочкой ушли, а я замешкалась, собирала что-то. Проходит буквально минут 15 и я слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, а тут я стою в коридоре. Немая сцена. Надо было видеть ее лицо. Она только и смогла вымолвить: «Ой, а ты еще здесь...» Я молча прошла мимо нее и ушла. Муж так же молча сменил замки, а когда родители потребовали себе запасной комплект ключей, сказал: «Нет. Вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu

«Купила губку для посуды, а мама разрезала ее пополам»

«Жена сгрызает всю соль с кренделей и оставляет полуразмокшие остатки еды на прикроватной тумбочке»

«Мама решила помыть мой конструктор, который я храню с детства. Многое сломала, часть вкинула. Я в шоке»

Некоторым родственникам не угодишь

Сколько помню себя, моя мама всегда перемывала за мной полы. И это при том, что я всегда мыла по «ее методу»: сначала подмести, надраить моющим средством, затем смыть мыльные разводы и еще парочку раз пройтись, чтоб как полированный был. И все равно ей не нравилось! То же самое относилось и стирки, и мытья посуды. Вышла я замуж, живем в частном доме. Когда свекровь увидела, как я мою полы, выпала в осадок. Она женщина не придирчивая, чисто — и ладно! Теперь не нарадуется, мол, невестушка-хозяюшка ей досталась, полы моет-перемывает. © Gulnar Hydyrova / ADME

«Я решила сделать пряничный домик, напекла печенья и поставила остывать, а муж взял и схомячил почти все кусочки „крыши“, хотя там была куча другого печенья»

«Да, он знал про кучу другого печенья. Он его тоже попробовал, но сказал, что части „крыши“ вкуснее».

«На Рождество вся семья собиралась на ужин, а я была на работе в отделении интенсивной терапии. Они сказали, что оставят мне угощения. Это все, что мне перепало»

«Только что узнал, что мои сыновья уже больше года намеренно носят разные носки, просто чтобы я сходил с ума, пытаясь найти пару после стирки»

Некоторые родственники такие странные

Есть у меня один наглый родственник. Зачастил он ко мне на обед. Ну ладно, мне не жалко, но однажды все же спросила: «Что это ты домой к молодой жене есть не идешь?» Ответ был просто шикарный: «Она невкусно готовит, а ты — отлично!» Ну я ему говорю: «Ты до пенсии ко мне ходить будешь? Отправляй жену ко мне, буду учить. Пусть продукты тащит, мы приготовим, она потом домой заберет». Ну что-то он на такие слова обиделся. А ходить на халяву каждый день на обед нормально было. © Юлия / ADME

«Папа сжег жаркое»

«Жена хотела сделать какие-нибудь приятные мелочи для моей дочери и ее подруги. Только контейнер она открыла вверх дном»

Споры вокруг ДНК-тестов не утихают даже в отдельно взятой семье

Подслушала, как муж поздравил брата с рождением ребенка и посоветовал сделать ДНК-тест. Мол, он сам дважды проверял родство детей втайне от меня. Я сразу спросила, мол, что это вообще было. А муж заявил, что ничего в этом ужасного нет. Тогда я в ответ на это вдруг поняла, что уже и разводе подумываю. © Подслушано / Ideer

«Мой муженек налил холодный бульон в горячую курицу»

Когда бабушка не очень готова к внукам

Моя очень пожилая мама живет далеко. Младенцев не жалует, мол, страшненькие они и ничего не понятно. Фотки внука стала просить уже к годику. Бумажные, по почте, так как со смартфонами она не дружит. Я послала несколько фоток внука, а заодно и новый телефон, который она ранее просила. Получила посылку, звонит: «Ой, ну такой он хорошенький, прелесть, загляденье, очень понравился!» И только я начала улыбаться таким щедрым комплиментам внуку, как она продолжила: «Спасибо тебе большое, так угодила! Даже в руке приятно держать, такой красивый телефончик». И дальше говорит только про телефон, про внука — ни слова. Спрашиваю: «А фотки-то не видела еще?» И мама такая: «А, ну видела фотки. Вроде ни на кого из вас не похож». Ну, спасибо, мама, что хоть на вопрос ответила. © Irz / ADME

«Решила навести порядок в своей комнате. Вот фото до и после того, как пришел мой брат»

Свекровь знает толк в том, как сказать приятное