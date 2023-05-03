20+ родственников, общение с которыми не мешает запить ведром валерьянки
Родственников не выбирают, поэтому с их своеобразным поведением или нетипичными привычками приходится просто смириться. Но иногда близкие по крови люди умудряются отчебучить такое, что хочется бежать от них без оглядки и завыть на луну.
- Пришла ко мне бывшая свекровь и заявляет, что я ей денег должна. Я в шоке, ничего такого не помню. Начинаем выяснять. И тут оказывается, что в качестве моего долга она записала все гостинцы, которые дарила ребенку — своему внуку. Вот вообще все, начиная от первых ползунков и заканчивая набором сладостей на Новый год. На мое растерянное бормотание: «Как же так? Это же ребенку подарки» — она легко и с нажимом ответила: «Ну тебе же алименты платят!» На что мне пришлось вздохнуть и сказать: «Женщина, идите... домой». © HappyThanks / Pikabu
- Несколько недель назад к нам приехал временно пожить, пока не устроится в столице, племянник мужа. Парень ничего не делает, не занимается поиском работы, а просто лежит и жрет. Еда, которой нашей семье хватало на 3 дня, уходит за один! Конечно, продуктами или готовкой он не занимается. У нас сын с аллергией, у него особое питание, так родственничек даже его еду сжирает, хотя там отдельная полка в холодильнике и стикеры приклеены. В очередной раз, когда я вернулась домой с работы с голодным ребенком, а дома нас встретил пустой холодильник, хотя весь вчерашний вечер я готовила, я устроила скандал. Племянник стоял и улыбался, муж был непреклонен — родне надо помогать. А мы с сыном не родня, что ли? Съехала к маме, разводимся. © Подслушано / VK
- Родилась у нас дочка, и мы с мужем решили назвать ее достаточно распространенным сейчас именем вроде Яны или Евы, не суть важно. И все были счастливы до тех пор, пока об имени не узнал отец мужа. Каких только «приятностей» мы от него не наслушались. И то, что ума у нас нет, и что мы всю жизнь ребенку испортили таким именем, и претензии, что с ними даже не посоветовались. Когда родители супруга заехали к нам проведать внучку, свекор заявил, что ему все равно, что написано в свидетельстве о рождении, они будут называть нашу дочь исключительно Катенькой: «Надо, чтобы ребенка звали как всех, а то повыдумывали тут ерунды!» © Chmyz / Pikabu
- Про помощь родственников скажу. Сын был маленький, мы ждали гостей. Я попросила маму подойти на час раньше, посидеть с ребенком, чтоб под ногами не крутился, пока я готовлю. Она пришла, уселась молча на диван и... на этом все. Я у плиты, все кипит, бурлит, мой шилопопый двухлетка по всей кухне крутится, а бабуля гордо восседает в другой комнате, помощница моя. © Тревожное Пирожное / ADME
- У меня есть младшая (сводная) сестра, ей 31 год. Мы совершенно разные: у нас с мужем 3 детей, а она чайлдфри, которая воспитывает 2 немецких овчарок. Я полностью поддерживаю сестру, ведь это ее жизнь и ее выбор. Но проблема в том, что она искренне считает собак своими детьми и не видит разницы между ними и реальными малышами. Например, сестра устроила истерику родителям за то, они включили в свою праздничную открытку только «человеческих внуков», а «мохнатых внуков» не упомянули. Она привела своих собак на праздничный семейный обед и усадила их за детским столиком (некоторые из малышей боялись псов). Сестра разобиделась на то, что ее собакам запретили присутствовать на свадьбе нашего брата, а моим детям разрешили, ведь это, по ее словам, несправедливо. Иногда она заходит слишком далеко. © throwaway_dogissue / Reddit
- Мама мужа делала мне разные подарки. Самым незабываемым презентом свекрови оказался пакет с ее бывшими в употреблении трусами и ночнушками. Свекровь объяснила, что трусы ей стали малы, вместо ночных рубашек она решила носить пижамы, а выкидывать или разрезать такие хорошие вещи на тряпки жалко. «Дарю!» — заявила она. Я этот хлам жалеть не стала и выбросила все на помойку. Самое смешное, что через некоторое время свекровь спросила, нет ли у меня каких-то старых вещей, чтоб ей порезать на тряпки. Вот тут я пожалела, что уже не могу вручить ей назад ее подарок со словами «Дарю!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Когда моего мужа не стало, нашим детям было 2, 3 и 5 лет. Его родственники жили недалеко, но никто из них нам не помогал. А брат мужа и вовсе однажды вломился в наш дом и украл все ценное, что смог найти. Мы выживали сами. И вот много лет спустя мой старший сын получил награду за 2-е место в нашей области по алгебре, о нем написали в газетах. Через пару дней в дверь постучали. Открываю, а на пороге 3 родственников мужа. Говорят, что хотят поздравить моего сына, что он член их семьи и они очень гордятся им. Сын выслушал это все и спросил: «Как вы можете говорить, что мы семья, если никто из вас ни разу не помог моей маме растить нас троих?» А потом он просто взял и медленно закрыл дверь у них перед носом. © Tammi Swann Morelock / Quora
- На выходных я устроила семейный ужин у себя дома, в том числе пригласила брата с племянниками — малышам 4 и 8 лет. Пока я убирала со стола, дети пошли играть, а брат за ними не смотрел. В итоге они незаметно поднялись в нашу спальню, нашли там мое дорогущее обручальное кольцо и смыли его в унитаз. Мы даже сантехника вызвали в надежде, что, может, оно где-то там застряло, но нет. Я попросила брата возместить стоимость кольца, а это ни много ни мало $ 30 тыс. А он такой: «Ты рехнулась, что ли? Это ж дети, они просто играли». Вся семья на его стороне, мол, ничего страшного, мы ж родня, всякое бывает. А я хочу подать на него в суд. © throwaway1846189 / Reddit
- У мужа 2 родных старших брата, у одного 2 дочки, у второго сын и тоже 2 дочки. После УЗИ, на котором мы узнали пол нашего первенца, счастливый муж по громкой связи звонит отцу:
— Папа, поздравляю, ты скоро станешь дедушкой еще одной замечательной девчонки!
На другом конце пауза в несколько секунд и ответ:
— Вы что, больше никого делать не умеете, кроме девчонок?
Занавес. Стоит ли говорить, что меня потом муж успокаивал полчаса. © Lupkina / Pikabu
- Недавно я стала врагом № 1 для своей родни. А дело в том, что я уволила свою двоюродную сестру, которая работала продавцом в моем магазинчике. И всем по барабану, что она прогуливала работу, постоянно скандалила с покупателями. Да и как потом оказалось, сестричка вынесла вещей из моего магазина на крупную сумму. Я пыталась разговаривать, объяснять, что такая работа меня не устраивает и если и дальше так будет продолжаться, мне придется с ней попрощаться. Но, как вы понимаете, разговоры не помогли. Теперь я плохая, лишила сестру заработка. © Палата № 6 / VK
- Сестра мужа в положении. Беременность проблемная, поэтому ей пришлось уйти с работы, отец ребенка смылся, а она временно переехала к нам. Мы не просим ее скидываться на аренду жилья, сами покупаем все продукты, я много готовлю. Но золовка постоянно просит покупать ей конфеты, мороженое, чипсы, булочки, а мы не особо богаты. Да и как моим детям объяснить, почему ей можно есть мороженое на завтрак и пиццу на ужин, а им нельзя. Вчера вечером она снова начала ныть, что в доме нет ничего вкусного, а мою еду она не хочет. И говорит такая, мол, сбегай купи мне вкусняшек каких-нибудь. Я уже не выдержала и сказала, что мы не против ей помогать, но исполнять все ее прихоти мы не нанимались. Золовка плакала, муж не знает, на чью сторону встать. © Dinnertime78 / Reddit
- У нас двойня. Однажды оставили 5-месячных малышей со свекровью. Возвращаемся — картина маслом: сын на руках у нее сидит, дочка у ног лежит на полу и ревет. Свекровь объяснила, что двоих взять на руки она не может и решила выбрать внука, потому что «он же мальчик, а она — будущая женщина, должна учиться терпеть». © Татьяна Писарева / ADME
- У меня есть собственный ресторан, я неплохо готовлю. А мой тесть — сварщик. И он регулярно пытается подковырнуть меня тем, что не мужское это дело — у плиты стоять. Меня это раздражает, поэтому в его присутствии я не кулинарничаю. Когда родители жены приходят в гости, мы обычно заказываем еду или супруга сама что-то готовит. В прошлые выходные к нам приехали мои мама и папа, родителей жены мы тоже пригласили. Я приготовил говядину Веллингтон, ризотто с грибами, картофельную запеканку и спаржу. Мой тесть возмутился, почему это я к их приездам так не накрываю стол, а я честно ответил, что не хочу выглядеть слишком женственно в его глазах и слушать очередные подколы по этому поводу. А он обиделся, мол, я его не уважаю, значит. © Forsaken_Order_6631 / Reddit
- Коллега несколько лет назад рассказала, как свекровь им подарочек внезапный сделала. Она втихую взяла 20 соток, посадила картошку, окучила ее, вырастила, а осенью сыну с невесткой подарила, мол, копайте и себе картофель забирайте. Отказаться от такого подарка — обидеть ее до глубины души. Случился скандал. Мама изобразила сердечный приступ. Ну а коллега моя с мужем взяли по 3 дня отгулов за свой счет и копать отправились. С учетом их доходов картошечка вышла золотая. © guryana / Pikabu
- Моя бабушка долго копила деньги, вот как вышла на пенсию, так и начала откладывать. Помню, как в детстве она меня боготворила, мол, единственная внучка, такая любимая и родная, поэтому она хочет оставить мне наследство. 2 недели назад я сделала себе пирсинг в носу, бабуля не оценила. Она взяла все накопленные деньги и накупила собачьего корма, заставив им весь погреб. Говорит, что после моего пирсинга все наследство перешло нашей собаке. © Палата № 6 / VK
- Сестра мужа пригласила меня в модный ресторан на девичник. Она всегда была любимым ребенком в семье, популярной девушкой в школе, а мой муж был изгоем. Но ситуация изменилась: сейчас мы с ним хорошо зарабатываем и ни в чем себе не отказываем, а она, хоть и старше, живет с родителями. В ресторане нас было 8 человек, посидели примерно на $ 1 тыс. В конце ужина официант принес счет, и золовка мне такая: «Оплати, вы ж богатые. От вас не убудет. Можно в счет свадебного подарка». Я сначала была в шоке, а потом взяла и сказала: «Извини, но я не твои мама и папа, не жди от меня подачек», оплатила свою часть счета и ушла. Со стороны мужа все, кроме него, считают, что я не права и должна извиниться. © goodneighbourta / Reddit
- Есть у меня сын, у него 2 детей — 3 и 5 лет. Родители его жены отказываются верить, что у их старшей внучки сильнейшая аллергия на яйца, лесные орехи и бобовые. Даже беседа с аллергологом не убедила их в обратном. Однажды невестка была в гостях у своих родителей и на ее глазах бабушка вручила детям печенье с арахисовым маслом, в котором были не только орехи, но и яйца. Терпение молодой мамы лопнуло, и она сказала своим родителям, что внуков они больше не увидят. Апофеозом стало то, что однажды невестка услышала, как ее дочка общается по телефону с бабушкой и та говорит ей: «Я оставила тебе подарок на крыльце, только маме не говори!» Девочка вышла на улицу и нашла у двери большое печенье с арахисовым маслом и глазурью, на котором было написано «Я люблю тебя». Занавес. © Angela Birch / Quora
- Моя бывшая свекровь была неравнодушна к внукам мужского пола. Когда мы узнали, что у нас будет вторая дочь, она выразила свое недовольство и заявила, что нам надо бы попробовать еще раз. На праздники она покупала моим девочкам всякое барахло из магазинов «Все по одной цене», например кухонное полотенце, а внуки получали в подарок игры и игрушки в шикарных упаковках. К счастью, хоть это и звучит ужасно, она скончалась до того, как мои девочки стали достаточно взрослыми, чтобы заметить ее разное отношение к внукам. © Wendy Jarman / Quora
- Бывшая свекровь любила советовать своему сыну, что мне подарить. Помню, приближался мой день рождения. Я сказала мужу, что хочу колечко, объяснила, какое и где купить. Очень сильно ждала день рождения, считала дни, хотела поскорее похвастаться подарком перед подружками. Настал день икс. Любимый достает бархатную коробочку. Я трясущимися руками открываю ее, а там булавочка «от сглаза». Ведь его мама сказала, что этот подарок полезнее: «От кольца пользы никакой, а с булавочкой можно ничего не бояться». © Katutina / Pikabu
- Не люблю, когда люди не думают о том, что вещи и продукты могут быть общими. Например, облизывают уголок пакета сметаны, чтобы убрать излишек. Так делают мои родные. Достал банку с соусом из холодильника, вытряхнул на тарелку, излишек облизал, банку закрыл. Проходил мимо накрытого к празднику стола — ложку салата в рот — и обратно ее в миску. Недавно не удержалась и прямо при гостях перехватила эту ложку на обратном пути и унесла мыть. Стыдно, что как будто брезгую родными. Но иногда хочется орать. © Подслушано / VK
- Моя свекровь любила быть добренькой за чужой счет: «Кирочка сейчас и вам в аптеку сбегает, Марьиванна, ей не сложно, девочка молодая!», «Ой, ты пирожки печешь? А вот у Леночки, соседки моей, поминки по бабушке — 9 дней, так Леночка готовить не умеет, напеки и ей, а я кутью сварю. Там много не надо, штук 20 хватит», «Мы к Петровым едем, они теплицу ставят, надо помочь, я сказала, что вы тоже приедете, только вы зайдите в магазин, им надо купить кое-что (далее километровый список)». И так постоянно было! И вот вроде она что-то хорошее делает, но почему ж за мой счет-то?! Отучала долго и трудно, был период в 2 года, когда она с нами вообще не общалась. Потом привыкла, что на мне ездить не очень получается, и как-то само все наладилось. © Кирил / ADME
Отношения с родственниками не всегда бывают простыми, порой закидоны близких людей доводят до белого каления. С другой стороны, общаясь с такими товарищами, можно познать все оттенки смирения и словить дзен.
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