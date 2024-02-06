20+ счастливчиков рассказали о своей семейной жизни, и теперь мы уверены, что они вряд ли разведутся
Не всем, кто обещал друг другу быть вместе и в горе, и в радости, суждено это обещание исполнить. Но мы нашли воодушевляющие истории о супружеской любви, где юмор, умение обсуждать свои проблемы и прощать несовершенства партнера стали прочным основанием для долгого и счастливого брака. Почитайте, ведь эти истории точно заставят вас улыбнуться, а возможно, и дадут ответ на вопрос о том, в чем же секрет крепких семей.
- Когда жены не было рядом, я все время повторял детям: «ма-ма-ма-ма». Быть мамой для нее очень много значит, и я хотел, чтобы она испытала заветный момент, когда они скажут свое первое слово — «мама». Жене я об этом не расскажу. © NiceTuBeNice / Reddit
- Меня бывшая жена дожала так, что сбежал, в чем был, лишь бы в покое оставила. Хорошо, хоть детей не нажили. Это надо так уметь — скандал по любому поводу. Как-то с работы вернулся за полночь, заранее предупредил, что задержусь. По дороге купил шаурму, чтобы не шуметь с готовкой, а она скандал устроила, что купил только одну, а она голодная. Так ты весь день дома сидела, почему сама хоть себе-то не приготовила? А потом женился второй раз, жена на учебу поехала, она врач. Заглядываю в холодильник — весь коробочками с едой забит. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» И печать ее врачебная стоит, пошутила. Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Rliethnam / Pikabu
- Мы с женой много работаем, она посменно. Мы часто находимся с детьми по очереди — то я, то она. Если дети впервые сделали что-то важное, и я это увидел, то не говорю ничего жене, чтобы она увидела это «первой». Она сразу зовет меня, чтобы я тоже посмотрел, или рассказывает мне об этом. © _ficklelilpickle / Reddit
- Муж не любит и не умеет дарить подарки. Никому. Даже его маме с подарком заморачиваюсь я. Поначалу я обижалась. Потом поняла, что человек имеет право на личных тараканов. В остальном мне с ним отлично. Мы не ругаемся, сына воспитываем на одной волне. Общий бюджет, поэтому «ну ты же сама можешь себе купить что нужно, вдруг я не то возьму». Поэтому я променяла цветы на 8 марта на горячий кофе в постель по выходным, готовность забрать меня посреди ночи от подруги и его умение починить все, что сломалось. Которые ничуть не меньше материальных подарков могут демонстрировать заботу и внимание. Завтра у нас 22 года со дня знакомства. А подарки — да и фиг с ними. © SvetikTik1 / Pikabu
- У меня есть тайник для экстренных подарков на случай, если у жены был плохой день. В основном это шоколадки. © Muffin3319 / Reddit
- Пока я принимаю душ и готовлюсь ко сну, мой муж лежит на моей стороне кровати, чтобы согреть ее для меня. Я никогда не просила его об этом, он просто однажды начал так делать. И он разрешает мне положить на него свои замерзшие ноги, чтобы согреться. Мой бывший никогда не заботился обо мне, поэтому я никогда не приму заботу мужа как должное! © youmeanlike24 / Reddit
- В ноябре у нас родился сын. В середине декабря муж говорит: «У нас корпоратив новогодний скоро, но я не пойду, а то как ты тут одна с ребенком, тебе обидно будет». Я отвечаю: «Ну и что тут такого. Ребенка же не будешь качать в четыре руки». Он не обязан с появлением ребенка сидеть около меня на привязи. Еле убедила. Пошел довольный. © RedHedPolly / Pikabu
- Зашли с мужем в магазин. Взяли две тележки, набрали продуктов. Муж пошел на кассу занимать очередь, а я — в кондитерский отдел. Потом подхожу к кассе, пробираюсь с тележкой к мужу, решила пошутить и говорю ему: «Мужчина, пропустите меня вперед!» Он: «Конечно, мне некуда торопиться». Стоящие за нами покупатели: «Хватит наглеть, встаньте в очередь!» А я заявляю: «Мужчина, а можно я в вашу тележку переложу товар?» Он: «Конечно!» Стоящие за ним: «Вот же наглая баба!» А я говорю: «А вы не могли бы за меня заплатить?» Очередь в шоке, ждет ответа. «Да, да! Не беспокойтесь!» — отвечает муж. «Вы на машине? — спрашиваю. — Довезете?». Муж уже не мог отвечать, давился смехом и только кивал. А очереди хотелось сожрать меня живьем! © Светлана Коненкова / ok
- Когда мы с женой только начали жить вместе, стояли лютые морозы. На работу ездить далеко, у обоих по машине, но ее машина внезапно сломалась. А ей на работу. Я без задней мысли ей говорю: «Возьми мою». И встретил такой удивленный взгляд! Оказывается, бывший не давал ей свою машину, тачка могла стоять без дела неделю, а супруга ездила на работу на общественном транспорте или на такси. И ее в наших отношениях очень удивило, что я ей так доверяю. А я так считаю: машина и машина, надо — бери, мне до работы 10 минут пешком. © Unknown author / Pikabu
- Вернулся с работы, а жена расстроенная. Выносит чемоданчик с косметикой и говорит, что сама не понимает как, но купила этот набор в кредит по завышенной цене. Рассказывает: ей позвонили из медицинского центра и предложили прийти на бесплатную процедуру. Там нанесли на одну половину лица крем, в зеркале предложили увидеть разницу и начали «обрабатывать», чтобы она купила эту косметику. Жена поддалась эмоциям, да и неудобно было отказываться. Я знатно офигел. Мы решили вернуть все назад. Поехали в банк, кредит еще не до конца оформлен. Объяснили, что этот товар нам втюхали. Все получилось, и я сам поехал возвращать. Все закончилось хорошо, у меня забрали набор назад. Жена думала, что я буду психовать, но ведь ничего страшного она не сделала. Жену люблю, в браке более 11 лет, трое детей. © Adlord / Pikabu
- Я как-то раз жену с остановки забирал. Подъехал на машине, окно открыл и говорю: «Девушка, а поехали ко мне? У меня жены сейчас дома нет!» Она улыбнулась, села в машину, и мы поехали домой под осуждающие взгляды, бурчание бабок и завистливый взгляд молодого паренька. © IamWroteAboutYou / Pikabu
- Муж позвал в дорогой ресторан. Выпили кофе, съели по одному миниатюрному блюду. Муж спрашивает, хочу ли еще что-нибудь. Я открываю меню, смотрю на дикие цены и говорю ему аккуратно: «А ты не хочешь поехать домой и пиццу или роллы заказать?» Думаю, сейчас обидится, он ведь старался, выбирал ресторан, столик заказывал. Муж вздохнул с облегчением и говорит: «Как хорошо, что у нас вкусы одинаковые! И картошки еще пожарим!» Нет, мы не бедные, просто не понять нам эту высокую кухню. © Подслушано / Ideer
- Есть у моего мужа забавное увлечение. Он каждую весну на балконе проращивает перчики. У него даже лицо меняется, когда он на эти листики, а потом на цветочки, смотрит. А с каким удовольствием потом их в салатах употребляет! Злым я мужа видела только один раз, когда наша кошка Буся съела его только проросшие нежные перчики. Но он только и сказал: «Я с ней больше не разговариваю!» Правда, недолго продержался. © Jasmyne75 / Pikabu
- Мы с мужем решили купить мне новую машину. Нашли в другом городе. Предыдущее авто решили сдать в счет покупки нового, поэтому поехали на старой машине. Дорога хорошая, погода благоволит, настроение отличное, менеджер по продажам ждет. Что могло пойти не так? На подъезде к салону, перебирая документы, спрашиваю мужа: «А где техпаспорт?». Никогда не забуду его взгляд и вопрос: «Ты что, не взяла?!». А я забыла. Муж тогда мне слова плохого не сказал. Менеджеру все объяснили и пока я в салоне оформляла все документы, муж метнулся домой на самолете туда и обратно и привез техпаспорт. Машину купили, радует до сих пор. А мужа люблю. © keymouse / Pikabu
- Мы с мужем как-то решили прогуляться по нашему поселку. Выхожу я из дома, запираю дверь, захожу за мужем в гараж. Решаю оставить ключ детям, кладу возле окна, а он падает внутрь стены (муж только построил гараж, и отверстия в шлакоблоках еще не замазал). Пытаемся достать крючком из проволоки, ключ падает еще ниже. Все инструменты в закрытом доме, второй ключ у родителей, за ним ехать нужно, а ключ от машины опять же дома. Пришлось пробивать дыру в стене перфоратором и извлекать ключи. И знаете, за все это время от мужа — ни одного ругательства или фырканья. Просто сказал: «С кем не бывает». В другой раз выезжала я из гаража и расцарапала машину. Я услышала жуткий звук скрежета машины о стену, у меня ступор. Выходит муж, спокойно объясняет, в какую сторону выкрутить руль, чтобы выехать и дальше машину не повредить. И такой спокойный, не упрекнул, не обозвал. Святой человек! © WhiteKarma / Pikabu
- Когда-то в начале моего замужества мама поехала со мной и моим мужем шубу мне выбирать. Она была в шоке, что он совершенно спокойно ходил со мной по всем магазинам, ждал, когда я примеряла и выбирала. Без тени недовольства, терпеливо и спокойно. Она с мужем даже в продуктовый вместе не могла сходить, он вечно психовал по поводу и без. © EmilyaM / Pikabu
- Работал в салоне связи. Жену никто из коллег ни разу не видел. Конец дня, небольшой ажиотаж, человек 5 в зале и мы, 3 сотрудника. Заходит моя жена, а я объявляю: «Вы тысячный клиент за сегодня, поэтому получаете поцелуй от сотрудника компании!» И целую ее... Все присутствующие офигели! © H0pMaJIbHbIu / Pikabu
- Недавно с потолка грохнулась люстра — муж что-то не то открутил. Я прибежала, проверила, все ли с ним в порядке, а потом молча сгребла стекла и вымыла пол. И он так же относится к тому, что я регулярно бью посуду, иногда жгу кастрюльки или творю прочие косяки — молча и с улыбкой. Оно уже произошло, чего орать-то? © Numida / Pikabu
- У меня первый муж был истероид. Орал по поводу и без. Когда второй раз замуж выходила, и представить не могла, какими адекватными могут быть отношения. Даже когда я попала в ДТП по моей вине, муж сказал: «Главное, что с тобой все в порядке. А машина отремонтируем!» Когда косячу, ни разу голос не повысил. Спасибо ему за то, что он у меня есть. © s***net / Pikabu
- У меня увезли машину за неправильную парковку. В тот день надо было встретиться с бывшим, документы забрать. Реакция бывшего: «Ха-ха, ну ты как всегда». Реакция нынешнего: «Спасибо вселенной, что взяла деньгами». У меня мама в тот день в больницу попала, но оказалось, что ничего серьезного. © dythcihe / Pikabu
- У нас есть полки, где хранятся принадлежности для стирки, салфетки, бумажные полотенца и т.д. Основной запас салфеток хранится на верхней полке, но жена до нее не дотягивается, поэтому я всегда ставлю коробку с салфетками на нижнюю полку. На днях жена попросила достать коробку салфеток. Достаю с верхней полки. Жена спрашивает: «Почему ты просто не взял одну с нижней полки, она ведь прямо перед тобой?» «Потому что она для тебя». Все 25 лет брака она не замечала, что я так делаю для нее. Ей было очень приятно. © theWacoKidRidesAgain / Pikabu
- Когда мою любимую помаду сняли с производства, муж скупил все остатки, которые только смог найти в интернете. © FridaMercury / Reddit
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AdMe/Семья/20+ счастливчиков рассказали о своей семейной жизни, и теперь мы уверены, что они вряд ли разведутся
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