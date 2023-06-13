20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях
Интернет полон историй о невыносимых свекровях и тещах, которые влезают в молодую семью со своим уставом и раздают советы, которых никто не просил. Но есть и люди, которым выпадает удача найти не только свою половинку, но и новых родных людей. И они не могут не разделить радость с окружающими и рассказывают свои истории в сети. Расскажите и вы свои.
- У меня есть свекровь, между нами 2000 км. Общаемся по телефону по праздникам, видимся летом. Мне не нужно, чтобы меня обожали, и ей тоже. Но был показательный момент: я приехала с жутчайшим токсикозом, не могла выносить запах мяса, и все члены семьи стали вегетарианцами на время моего проживания. Прониклась еще большим уважением к семье мужа. © Qwennni94 / Pikabu
- У меня замечательная свекровь, хотя она мама бывшего мужа. Когда она узнала, что мы рассталась, звонила и переживала. Спрашивала, чем она может помочь, говорила, что ее сын глупо поступил, но она повлиять на него не может, ведь он взрослый (я ее и не просила, но было приятно). Спрашивала, как теперь мы будем общаться, буду ли я привозить внука... Я расплакалась. Знала, что она адекватный человек, но не могла представить, что встанет на мою сторону при расставании. Она очень тактичная, никогда не лезла в нашу жизнь, но при этом была готова прийти на помощь. Надеюсь, я в будущем тоже стану любимой свекровью, с которой можно и поговорить, и помолчать. © elenachifa / Pikabu
- Познакомился с прекрасной девушкой. Хотел жениться, но сначала решил изучить ее семью. Пригласил тещу и тестя за город. Тесть не смог поехать, а теща сказала ждать ее в машине возле подъезда. В 7 утра приезжаю. И тут выходит она! А в руках у нее пирог на противне. С мясом и картошкой. В этот момент я окончательно осознал, что сделал правильный выбор! © Unknown author / Pikabu
- Моя свекровь очень сдержанный человек, почти не проявляет чувства и эмоции. Ко мне относится нормально или, вернее сказать, терпит ради сына. Так я думала, пока не попала в ДТП. На обледенелой дороге нас понесло и перевернуло. Машина в хлам, у меня только синяки и сильный испуг. Свекровь добралась ко мне в больницу даже раньше мужа, рыдала, обнимала и называла «доченька моя родная». Она по прежнему сдержанна, но теперь я знаю правду. © Подслушано / Ideer
- Я для тещи любимый зять, она для меня любимая теща. За 28 лет ни разу не была у меня в гостях, я у нее — 5–6 раз в месяц. Когда-то давно звал в гости, и не раз, — отказалась! Я вроде как обижаться, а она посмеялась и говорит: «У тебя в доме есть хозяйка, а я как мама хозяйничать начну — вот тут-то у нас и начнутся проблемы. Так что лучше вы к нам». Так и живем. Теща — золото! © agt*** / Pikabu
- Бывшая свекровь всегда очень уважительно относилась ко мне. И сейчас, спустя много лет, общаемся очень часто, она любит мою дочь, хоть у нее много родных внуков. © Alina / ADME
- Я люблю свою свекровь! Мне невероятно повезло, и я знаю, что это редкость, но у меня с ней отношения лучше, чем с собственной мамой. © pinkslipnation / Reddit
- Чуть только мама начинает чудить, как папа с грозным видом достает телефон и говорит: «Либо ты успокаиваешься, либо я тещеньку в гости позову». А все потому, что бабушка мою маму всегда считала вертихвосткой, любительницей бегать с вечеринки на вечеринку, а как только вышла замуж, мама угомонилась, стала любящей женой и матерью. После этого бабуля возвела папу в ранг божества, постоянно привозит вкусненькое «для Сереженьки», вяжет ему шарфы, носки и шапки. © Палата № 6 / VK
- Я точно выиграла свою свекровь в лотерею. Она поддерживает меня и помогает с 2 детьми. Нам пришлось переехать к ней с новорожденным сыном, потому что было сложно оплачивать счета за больницу. Она помогала присматривать за детьми, когда я решила оставить работу, чтобы продолжить учиться. Забирает детей из школы, когда муж не успевает. Конечно, иногда случаются разногласия, но она просто потрясающая. © Busymomintx / Reddit
- Родственница привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та напекла гору блинов, зять ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается. Родственница блинчик кусает и выплевывает: «Мама, а ты сама пробовала блины?» Мама кусает: «Е-мое, а блины какие-то горькие!» Вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется: «Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты чего молчал?» Тот говорит: «Да как-то обидеть не хотелось». Посмеялись, конечно, а под конец мать сказала: «Ну, по крайней мере, от твоей стряпни он точно не загнется». © ************* / Pikabu
- Моя свекровь — золото! Я ее очень сильно люблю. Она простая женщина без современных закидонов. Воспитали со свекром 2 отличнейших сыновей: моего мужа и его брата. Во всем помощь и поддержка как нашей семье, так и семье брата. Меня искренне и с любовью приняла. © Ветка Сирени / ADME
- У меня отличная свекровь. Она всегда была очень мила и приветлива, никогда не навязывает нам свое мнение и не лезет в наши отношения. © wildflowerwishes / Reddit
- Муж очень любит ездить в гости к моей маме. Ведь там можно не только наесться всего, что только хочется, без запретов жены, но и вдоволь поиграть с тещей в приставку, которая подключена к телику в 55 дюймов. Чувствую, скоро он начнет ездить к ней уже без меня. © Палата № 6 / VK
- Моя свекровь постоянно твердит, что я самое лучшее, что случалось в жизни ее сына. В отношения наши не вмешивается, пишет мне приятные комментарии в соцсетях и всегда очень благодарит за заботу о сыне. Я даже представить не могла, что меня будут так любить. © Алина / ADME
- Моя свекровь — хороший человек, она очень уважительно относится ко мне и помогает. И она присматривает за моим малышом в течение недели, пока мы с мужем работаем, чтобы мы могли повременить с детским садом. Я ее очень люблю и ценю. © elisbc / Reddit
- Год спустя после свадьбы пришлось мне супругу с ее мамой на машине отвозить. Путь предстоял относительно долгий, с пробками больше 2 часов выходило. Жена сидит рядом на переднем пассажирском сиденье, теща за ней, на заднем. Прошло часа полтора пути, мы с женой разговариваем, музыка играет, движение вроде более-менее сносное, настроение хорошее, да и выходные тогда были, весна и все такое. Я реально забыл, что еду с тещей, она за всю дорогу даже звука не произнесла! И тут я жене вопрос задаю: «А мама твоя к нам на дачу поедет? Может, пригласить ее как-нибудь? Пусть человек развеется, на природе воздухом подышит?» Глаза жены я не забуду никогда, но дольше буду помнить глаз, скромно появившийся в зеркале заднего вида. © DrLeroy / Pikabu
- Сейчас со свекровью у нас совершенно замечательные отношения, но поначалу было непросто. Она просто все контролировала. Сначала она очень расстроилась, что я «увожу ее сына», однако, как только я стала членом семьи, все сразу изменилось. Теперь она находит время, чтобы поболтать с нами, проявляет понимание и уважение и при каждом удобном случае повторяет, что нас любит. © mel_mance / Reddit
- Свекровь всегда поддерживает меня, с радостью дает совет, если я попрошу, и я действительно ценю ее мнение. Она очень любит своих внучат, но никогда не посягает на мой авторитет. Она уверена в том, что, как только мужчина вступает в брак, приоритетом для него должна стать жена, а не мать. Она всегда отвечает, когда я ей звоню, и искренне рада меня слышать. Я знаю, что она нас любит. © unknown author / Reddit
- Как же повезло мне с тещей, а моей жене — со свекром и свекровью. С одной стороны, живем на расстоянии, а с другой, когда видимся, друг другу реально полезные вещи советуем. Например, мой отец советует и часто помогает моей жене по работе, а я своей теще люстры организовал, когда у нее не было возможности купить. © Нил Кэффри / ADME
- Я стала лучше ладить со своей свекровью после рождения ребенка. Она уважает меня как мать и помогает мне устанавливать границы с малышом и учиться говорить «нет». Она очень добра и всегда проявляет щедрость. © indigoblue1 / Reddit
- Встречался с будущей женой, к ней приехали родители, она попросила меня не светиться, так как они очень строгие. А вечером звонит: «Приезжай». Мама хлеб резала, потом на нож посмотрела, повернулась к отцу и говорит: «Вань, у дочки, по ходу, жених появился. Ну что, дочь, зови своего, знакомиться будем. Ножи точить он точно хорошо умеет». Ничего не строгие оказались, душевно пообщались. © NeBudite / Pikabu
- У тещи уже неделю болел бок, и моя жена (ее дочь) уговорила ее пойти в больницу. Оказалось, перелом ребра. Как же так? Все просто: в 60+ лет теща решила научиться кататься на роликах, упала, вот и перелом. Говорит, бок пройдет, снова буду кататься — понравилось! © HaroldZen / Pikabu
Не у всех пар отношения с родными складываются так же радужно, бывает и наоборот. Остается повторять про себя, что любая ситуация — это важный опыт, и набираться мудрости — для того, чтобы спокойно относиться к чужой неприязни и вкладываться в отношения с теми, кто отвечает нам любовью на любовь.
AdMe/Семья/20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях
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