20+ женщин, которые одной левой стерли в порошок все стереотипы о вредных тещах и свекровях

Интернет полон историй о невыносимых свекровях и тещах, которые влезают в молодую семью со своим уставом и раздают советы, которых никто не просил. Но есть и люди, которым выпадает удача найти не только свою половинку, но и новых родных людей. И они не могут не разделить радость с окружающими и рассказывают свои истории в сети. Расскажите и вы свои.