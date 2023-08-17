AdMe
AdMe

25+ правил из детства, которые люди считали нормальными, пока не выросли и не поняли, как все запущенно

Семья
13628

Есть такая поговорка «Во всякой избушке свои погремушки». И действительно, в каждой семье существуют свои правила, которые чаще всего должны беспрекословно соблюдать только дети. Любопытно, что многие из этих правил кажутся им вполне нормальными, и только повзрослев, становится ясно, что они, мягко говоря, абсурдны и нелепы. Например, запрет заходить в комнату, где стоит телевизор и смотреть его, сидя на табуретке в прихожей.

  • В детстве родители не разрешали отмечать мой день рождения. Мол, мала еще, вот 20 лет будет, тогда и отметишь. Поэтому однажды я пошла на день рождения к девочке, которая родилась со мной в один день. Такого грустного дня рождения у меня еще никогда не было. Вроде и твой день, а поздравляют не тебя. © Подслушано / Ideer
  • В детстве мама запрещала мне болеть. Если я простужалась в садике, она запирала меня в комнате «подумать над своим поведением». © Подслушано / VK
  • Отец моего лучшего друга разрешал мне есть попкорн только по одному зернышку за раз. © CallMeRawie / Reddit
  • У мужа моей коллеги дома было правило: за столом не должно быть никаких напитков. Если кому-то хотелось попить, то этот человек должен был пойти на кухню, выпить полстакана воды, помыть стакан и только затем вернуться к столу. © Atalyita / Reddit
  • Наша кошка никак не могла приучиться к лотку. Мой парень был сам не свой. Оказывается, он так сильно волновался оттого, что в его семье вопрос с непослушными питомцами решался таким образом: его отец брал да и раздавал животных. Я сказала, что в моей семье мы никого не бросаем. © SgWingo / Twitter
  • Мама была чистюлей до паранойи: 10 раз в день трясла дорожки, полы протирала несколько раз. Нам уборку делать не доверяла, только сама. Летом мы должны были мыть ноги каждый раз, когда заходили в дом. Ели мы в отдельно стоящей во дворе кухне даже зимой (она была отапливаемой), чтобы дома не было ни крошки еды. А когда одевались, на голову повязывали косынку, чтобы горловина одежды была идеально чистой. То же самое делали, когда раздевались. © Dina Aubekerova
  • Мой двоюродный дедушка хранил в своем доме только одну миску, одну тарелку, одну ложку, одну вилку, один нож, одну чашку и одну лампочку. Он был женат, у него было трое детей. Сначала ел он, потом жена, потом дети (по старшинству). Когда дед уходил в другую комнату, он забирал лампочку с собой. Мне до сих пор жаль своих двоюродных братьев. Забыл сказать, что дедушка еще сам покупал всем одежду. Кстати, гости, если им хотелось пить, должны были доставать себе воду из колодца. © Icy-Control9525 / Reddit
  • У меня есть друг, у которого в доме было одно (!) бумажное полотенце, специально предназначенное для поедания пончиков. Его отец запрещал разогревать или есть пончик на чем-то другом, кроме полотенца. То есть тарелки использовать не разрешалось. А если кто-то уже ел пончик, то другому нужно было подождать, пока освободится то единственное бумажное полотенце. © SWIGGITYGiraffe / Reddit
  • Вспомнилось, мама рассказывала про каких-то наших родственников: семья из 5 человек жила в 2-комнатной квартире, и все 4 — родители и дети — ютились в одной комнате. А бабушка спала на кухне. Большая комната была парадной, со стенкой и ковром на полу и на стене. Там же был телевизор, но детям туда заходить не позволялось. Родители включали телевизор, и все смотрели его из коридора. © Natalya Alampiyeva
  • У моей семьи была традиция — 4-й сытный прием пищи прямо перед сном. Мы его называли «ночной обед». Видели бы вы взгляд моей жены, когда я произнес это название вслух. © mrjasonshine / Twitter
  • Мне разрешали отрывать только 3 листа туалетной бумаги во время посещения сортира. В том числе если я ходила по-большому. Я клянусь, моя мама стояла снаружи и слушала. И, если я отрывала больше бумаги, она на меня кричала и чуть ли не выламывала дверь. © The_lonliest_girl / Reddit
  • Нам запрещалось садиться на кожаный диван в майках, шортах и босиком, то есть касаться его своей кожей. © SuperBubber / Reddit
  • Моя мама настаивала, чтобы мы все ели ножом и вилкой. Даже еду навынос. Пицца? Нож и вилка. Бургеры? Лучше возьмите столовые приборы. И уже будучи женатыми, я и мой муж пошли в KFC. Я попросила его дать мне тарелку и столовые приборы, а он в ответ как засмеется. И с тех пор подшучивает надо мной. © aimzyizzy / Twitter
  • Когда мне было лет 9, родители купили первый пылесос. Но мне было запрещено пылесосить пол, можно только ковер, так как пол нужно было мыть, а не пылесосить! После покупки пылесос несколько лет хранился разобранным в своей огромной коробке. А чтобы его использовать, я была обязана его собрать, а после все почистить, разобрать и снова сложить в коробку, как в магазине. © Olga Aksyonova
  • В нашей семье во время ужина мы таскаем друг у друга из тарелок еду. Тот, кто закончил трапезу, начинает забирать еду у самых медлительных, обычно у мамы. И вот я однажды оказываюсь в доме своей будущей жены и делаю как привык. И каково было мое удивление, когда я понял, что никто, кроме меня, так в принципе не делает. © Clifton3rds / Reddit
  • У моего бывшего свекра было правило: как только он садился есть, его жена и взрослые дети должны были принести ему с кухни все, что ему могло понадобиться. Он сам из-за стола не вставал и никуда не ходил. © string1969 / Reddit
  • Как-то я пришла домой к друзьям. Их мама не разрешила им выпить молока, если они не разбавят его водой. У них в семье так поступали с каждым напитком. Неважно, что это было: молоко, газировка или сок, — все нужно было разбавлять водой. © froggojumper / Reddit
  • Когда я была девочкой, в моей семье ели макароны с кетчупом. Приходит однажды ко мне в гости друг. Предлагаю ему пообедать со мной макаронами. Садимся на стол, я протягиваю ему кетчуп. А он смотрит на меня в недоумении и с таким выражением лица, мол, фу, что за гадость. А сам при этом берет и добавляет в макароны сахар. Ложки 3. Я была очень удивлена. Выяснилось, что в их семье макароны едят только сладкими, а кетчуп он ни разу в жизни не пробовал.
  • У меня была соседка по комнате, которая всегда оставляла приготовленную курицу на несколько дней вне холодильника. При этом в их семье якобы была «генетическая» проблема с кишечником. Я попыталась указать ей на возможную причину этого, но она только разозлилась. © Annecct / Twitter
  • Мне запрещали носить украшения в детстве (все эти пластиковые колечки и браслетик с жвачками), потому что, если разрешить мне носить украшения, я начну одеваться как цыганка, попаду в колонию за воровство в электричках и мне там все руки забьют татуированными кольцами. © Omia / Pikabu
  • В детстве мне запрещали пить некипяченую воду. При этом заранее воду не кипятили никогда. Так что, если я, маленькая девочка, набегалась и захотела попить, нужно было ждать, когда вскипятят полный трехлитровый чайник, нальют в стакан, а затем еще ждать, когда вода остынет, и только потом пить. А я все это время стою рядом и плачу от дикой жажды. © Анна Анна
  • В детстве, если я не получал пятерку, мне запрещалось есть за столом. Я был уверен, что это нормально и в каждой семье так, пока не поужинал в гостях у своего друга-двоечника. Его родители были такими любящими и заботливыми. © GreatGooseGimbo / Reddit
  • Моя мама была домохозяйкой и приверженцем здорового образа жизни, поэтому мы ели домашнюю еду и почти никогда не употребляли фастфуд. Мы считали отруби с изюмом и медово-ореховые хлопья сладостью. Когда в 5-м классе я пошел в школу после домашнего обучения, обнаружил, насколько отличается еда одноклассников от моей. Чипсы, газировка против моих скучных бутербродов с цельнозерновым хлебом и морковных палочек. Я завидовал им. Прошли годы. И вот, будучи взрослым, я ем только здоровую пищу. Спасибо маме. © Hannah Baty / Quora
  • Мне нельзя было закрывать дверь в свою комнату, потому что в ней стоял пылесос. Тогда мне это казалось логичным, но спустя 30 лет я понял: да с чего бы это в трехкомнатной квартире не нашлось для техники другого места? © gp800 / Pikabu
  • Мы в детстве хранили хлеб в микроволновке. Хлебцы, булочки — все-все. Самое интересное начиналось, когда нужно было воспользоваться микроволновой печью. Мы вытаскивали все это, а затем клали обратно. Не знаю, почему это не казалось мне странным. © lat07c / Reddit
  • Мама надевала на нас 4 слоя свитеров зимой и как минимум 3 слоя летом. Из-за этого мое тело вообще не вырабатывало тепло. На тренировках по гимнастике даже ребята мне начали говорить, что я слишком много вещей на себя надеваю. Моя мама всегда боялась, что мы простудимся. © Amrita Tewari / Quora
  • В нашей семье мы добавляли в хот-доги в качестве соуса яблочное пюре. © TheDrawingSparrow / Reddit
  • Моя подруга в школьные годы как-то с удивлением спросила, что это стоит возле унитаза в моем доме. Она указывала на ершик. Оказалось, что в ее семье им не пользуются. Вдаваться в подробности, как они следят за чистотой унитаза, я не стала.
  • Мне не разрешали сидеть на новом мягком уголке во время просмотра телевизора, только на табуретке. И нельзя было трогать гарнитур-стенку в гостиной, потому что она была лакированная. А еще у нас был ковер на полу, и на него нельзя было наступать. © Мари Филиппова
  • В семье моих родителей была одна доска для всего: хлеба, лука, фруктов. Однажды папа принес огромный арбуз. Пока он его резал, мы ждали и сок стекал на доску. Когда куски были переложены на стол, я потянулась за доской и хлебнула с нее лужицу арбузного сока. Как говорит папа, он до сих пор помнит мои глаза, полные недоумения, удивления и обиды. Ведь сок был арбузно-луковым. © Подслушано / Ideer

Родители готовы придумать любую легенду, лишь бы заставить ребенка слушаться и делать то, что нужно. Однако мало кто задумывается, что всякие поговорки и запугивания настолько плотно заседают в нашей голове, что от них невозможно избавиться даже спустя много лет. Эти 25 человек рассказали, какие нелепые правила из детства не дают им нормально жить.

Фото на превью Good Luck Charlie / It's a Laugh Productions and co-producers
8
13628
AdMe/Семья/25+ правил из детства, которые люди считали нормальными, пока не выросли и не поняли, как все запущенно
Поделиться этой статьёй