25+ правил из детства, которые люди считали нормальными, пока не выросли и не поняли, как все запущенно
Есть такая поговорка «Во всякой избушке свои погремушки». И действительно, в каждой семье существуют свои правила, которые чаще всего должны беспрекословно соблюдать только дети. Любопытно, что многие из этих правил кажутся им вполне нормальными, и только повзрослев, становится ясно, что они, мягко говоря, абсурдны и нелепы. Например, запрет заходить в комнату, где стоит телевизор и смотреть его, сидя на табуретке в прихожей.
- В детстве родители не разрешали отмечать мой день рождения. Мол, мала еще, вот 20 лет будет, тогда и отметишь. Поэтому однажды я пошла на день рождения к девочке, которая родилась со мной в один день. Такого грустного дня рождения у меня еще никогда не было. Вроде и твой день, а поздравляют не тебя. © Подслушано / Ideer
- В детстве мама запрещала мне болеть. Если я простужалась в садике, она запирала меня в комнате «подумать над своим поведением». © Подслушано / VK
- Отец моего лучшего друга разрешал мне есть попкорн только по одному зернышку за раз. © CallMeRawie / Reddit
- У мужа моей коллеги дома было правило: за столом не должно быть никаких напитков. Если кому-то хотелось попить, то этот человек должен был пойти на кухню, выпить полстакана воды, помыть стакан и только затем вернуться к столу. © Atalyita / Reddit
- Наша кошка никак не могла приучиться к лотку. Мой парень был сам не свой. Оказывается, он так сильно волновался оттого, что в его семье вопрос с непослушными питомцами решался таким образом: его отец брал да и раздавал животных. Я сказала, что в моей семье мы никого не бросаем. © SgWingo / Twitter
- Мама была чистюлей до паранойи: 10 раз в день трясла дорожки, полы протирала несколько раз. Нам уборку делать не доверяла, только сама. Летом мы должны были мыть ноги каждый раз, когда заходили в дом. Ели мы в отдельно стоящей во дворе кухне даже зимой (она была отапливаемой), чтобы дома не было ни крошки еды. А когда одевались, на голову повязывали косынку, чтобы горловина одежды была идеально чистой. То же самое делали, когда раздевались. © Dina Aubekerova
- Мой двоюродный дедушка хранил в своем доме только одну миску, одну тарелку, одну ложку, одну вилку, один нож, одну чашку и одну лампочку. Он был женат, у него было трое детей. Сначала ел он, потом жена, потом дети (по старшинству). Когда дед уходил в другую комнату, он забирал лампочку с собой. Мне до сих пор жаль своих двоюродных братьев. Забыл сказать, что дедушка еще сам покупал всем одежду. Кстати, гости, если им хотелось пить, должны были доставать себе воду из колодца. © Icy-Control9525 / Reddit
- У меня есть друг, у которого в доме было одно (!) бумажное полотенце, специально предназначенное для поедания пончиков. Его отец запрещал разогревать или есть пончик на чем-то другом, кроме полотенца. То есть тарелки использовать не разрешалось. А если кто-то уже ел пончик, то другому нужно было подождать, пока освободится то единственное бумажное полотенце. © SWIGGITYGiraffe / Reddit
- Вспомнилось, мама рассказывала про каких-то наших родственников: семья из 5 человек жила в 2-комнатной квартире, и все 4 — родители и дети — ютились в одной комнате. А бабушка спала на кухне. Большая комната была парадной, со стенкой и ковром на полу и на стене. Там же был телевизор, но детям туда заходить не позволялось. Родители включали телевизор, и все смотрели его из коридора. © Natalya Alampiyeva
- У моей семьи была традиция — 4-й сытный прием пищи прямо перед сном. Мы его называли «ночной обед». Видели бы вы взгляд моей жены, когда я произнес это название вслух. © mrjasonshine / Twitter
- Мне разрешали отрывать только 3 листа туалетной бумаги во время посещения сортира. В том числе если я ходила по-большому. Я клянусь, моя мама стояла снаружи и слушала. И, если я отрывала больше бумаги, она на меня кричала и чуть ли не выламывала дверь. © The_lonliest_girl / Reddit
- Нам запрещалось садиться на кожаный диван в майках, шортах и босиком, то есть касаться его своей кожей. © SuperBubber / Reddit
- Моя мама настаивала, чтобы мы все ели ножом и вилкой. Даже еду навынос. Пицца? Нож и вилка. Бургеры? Лучше возьмите столовые приборы. И уже будучи женатыми, я и мой муж пошли в KFC. Я попросила его дать мне тарелку и столовые приборы, а он в ответ как засмеется. И с тех пор подшучивает надо мной. © aimzyizzy / Twitter
- Когда мне было лет 9, родители купили первый пылесос. Но мне было запрещено пылесосить пол, можно только ковер, так как пол нужно было мыть, а не пылесосить! После покупки пылесос несколько лет хранился разобранным в своей огромной коробке. А чтобы его использовать, я была обязана его собрать, а после все почистить, разобрать и снова сложить в коробку, как в магазине. © Olga Aksyonova
- В нашей семье во время ужина мы таскаем друг у друга из тарелок еду. Тот, кто закончил трапезу, начинает забирать еду у самых медлительных, обычно у мамы. И вот я однажды оказываюсь в доме своей будущей жены и делаю как привык. И каково было мое удивление, когда я понял, что никто, кроме меня, так в принципе не делает. © Clifton3rds / Reddit
- У моего бывшего свекра было правило: как только он садился есть, его жена и взрослые дети должны были принести ему с кухни все, что ему могло понадобиться. Он сам из-за стола не вставал и никуда не ходил. © string1969 / Reddit
- Как-то я пришла домой к друзьям. Их мама не разрешила им выпить молока, если они не разбавят его водой. У них в семье так поступали с каждым напитком. Неважно, что это было: молоко, газировка или сок, — все нужно было разбавлять водой. © froggojumper / Reddit
- Когда я была девочкой, в моей семье ели макароны с кетчупом. Приходит однажды ко мне в гости друг. Предлагаю ему пообедать со мной макаронами. Садимся на стол, я протягиваю ему кетчуп. А он смотрит на меня в недоумении и с таким выражением лица, мол, фу, что за гадость. А сам при этом берет и добавляет в макароны сахар. Ложки 3. Я была очень удивлена. Выяснилось, что в их семье макароны едят только сладкими, а кетчуп он ни разу в жизни не пробовал.
- У меня была соседка по комнате, которая всегда оставляла приготовленную курицу на несколько дней вне холодильника. При этом в их семье якобы была «генетическая» проблема с кишечником. Я попыталась указать ей на возможную причину этого, но она только разозлилась. © Annecct / Twitter
- Мне запрещали носить украшения в детстве (все эти пластиковые колечки и браслетик с жвачками), потому что, если разрешить мне носить украшения, я начну одеваться как цыганка, попаду в колонию за воровство в электричках и мне там все руки забьют татуированными кольцами. © Omia / Pikabu
- В детстве мне запрещали пить некипяченую воду. При этом заранее воду не кипятили никогда. Так что, если я, маленькая девочка, набегалась и захотела попить, нужно было ждать, когда вскипятят полный трехлитровый чайник, нальют в стакан, а затем еще ждать, когда вода остынет, и только потом пить. А я все это время стою рядом и плачу от дикой жажды. © Анна Анна
- В детстве, если я не получал пятерку, мне запрещалось есть за столом. Я был уверен, что это нормально и в каждой семье так, пока не поужинал в гостях у своего друга-двоечника. Его родители были такими любящими и заботливыми. © GreatGooseGimbo / Reddit
- Моя мама была домохозяйкой и приверженцем здорового образа жизни, поэтому мы ели домашнюю еду и почти никогда не употребляли фастфуд. Мы считали отруби с изюмом и медово-ореховые хлопья сладостью. Когда в 5-м классе я пошел в школу после домашнего обучения, обнаружил, насколько отличается еда одноклассников от моей. Чипсы, газировка против моих скучных бутербродов с цельнозерновым хлебом и морковных палочек. Я завидовал им. Прошли годы. И вот, будучи взрослым, я ем только здоровую пищу. Спасибо маме. © Hannah Baty / Quora
- Мне нельзя было закрывать дверь в свою комнату, потому что в ней стоял пылесос. Тогда мне это казалось логичным, но спустя 30 лет я понял: да с чего бы это в трехкомнатной квартире не нашлось для техники другого места? © gp800 / Pikabu
- Мы в детстве хранили хлеб в микроволновке. Хлебцы, булочки — все-все. Самое интересное начиналось, когда нужно было воспользоваться микроволновой печью. Мы вытаскивали все это, а затем клали обратно. Не знаю, почему это не казалось мне странным. © lat07c / Reddit
- Мама надевала на нас 4 слоя свитеров зимой и как минимум 3 слоя летом. Из-за этого мое тело вообще не вырабатывало тепло. На тренировках по гимнастике даже ребята мне начали говорить, что я слишком много вещей на себя надеваю. Моя мама всегда боялась, что мы простудимся. © Amrita Tewari / Quora
- В нашей семье мы добавляли в хот-доги в качестве соуса яблочное пюре. © TheDrawingSparrow / Reddit
- Моя подруга в школьные годы как-то с удивлением спросила, что это стоит возле унитаза в моем доме. Она указывала на ершик. Оказалось, что в ее семье им не пользуются. Вдаваться в подробности, как они следят за чистотой унитаза, я не стала.
- Мне не разрешали сидеть на новом мягком уголке во время просмотра телевизора, только на табуретке. И нельзя было трогать гарнитур-стенку в гостиной, потому что она была лакированная. А еще у нас был ковер на полу, и на него нельзя было наступать. © Мари Филиппова
- В семье моих родителей была одна доска для всего: хлеба, лука, фруктов. Однажды папа принес огромный арбуз. Пока он его резал, мы ждали и сок стекал на доску. Когда куски были переложены на стол, я потянулась за доской и хлебнула с нее лужицу арбузного сока. Как говорит папа, он до сих пор помнит мои глаза, полные недоумения, удивления и обиды. Ведь сок был арбузно-луковым. © Подслушано / Ideer
Родители готовы придумать любую легенду, лишь бы заставить ребенка слушаться и делать то, что нужно. Однако мало кто задумывается, что всякие поговорки и запугивания настолько плотно заседают в нашей голове, что от них невозможно избавиться даже спустя много лет. Эти 25 человек рассказали, какие нелепые правила из детства не дают им нормально жить.