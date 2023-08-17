25+ правил из детства, которые люди считали нормальными, пока не выросли и не поняли, как все запущенно

Есть такая поговорка «Во всякой избушке свои погремушки». И действительно, в каждой семье существуют свои правила, которые чаще всего должны беспрекословно соблюдать только дети. Любопытно, что многие из этих правил кажутся им вполне нормальными, и только повзрослев, становится ясно, что они, мягко говоря, абсурдны и нелепы. Например, запрет заходить в комнату, где стоит телевизор и смотреть его, сидя на табуретке в прихожей.