30+ человек вспомнили детские фразы, после которых улыбка еще долго не сходила с их лица
В маленьком возрасте дети зачастую произносят все, что они думают, невзирая ни на обстановку вокруг, ни на окружающих людей. И порой их высказывания приобретают такой смысл, что начинают походить на анекдот. Наши читатели вспомнили как раз такие детские фразы, от которых их день стал гораздо приятнее.
- Ребенок сказал: «Мама, не ругай меня дважды за один проступок, у меня всего одна жизнь». © Aliona Mosar-Filko
- Разговариваем с моей мамой о повседневных делах. Нас перебивает дочь (4,5 года), говорит: «Это все неважно». Спрашиваю: «А что важно?» Она говорит: «Важно улыбаться». © Ольга Панова
- Сыну 9 лет. Однажды он, глядя на младшего брата, задумчиво произнес: «Пожалуй, я не буду заводить детей. О них надо будет все время думать и беспокоиться. Это слишком большая ответственность». © Olga Piankova
- Моей дочери было тогда 3 годика. Собирается она в садик, примеряет платье снежинки. Говорит: «Мама, я невеста, а папа жених». Потом думает, сочувственно смотрит на меня и добавляет: «А потом я тебе его отдам». © Виктория Трощук
- Маша (7 лет) спрашивает:
— Мама, а папа экономист?
Я:
— Да.
— Он все время экономит, да?
Я, не желая вдавится в подробности:
— Да.
Маша:
— Теперь понятно, почему он такой злой!
Как оказалось, папа не дал ей съесть все конфеты сразу. © Катерина Копитар
- Давно не наносила макияж. А тут на день рождения дочки собрались в ресторан, и я сделала красивый макияж. Стою перед зеркалом и любуюсь собой. Мимо проходит дочка (7 лет), говорит: «Мам, ты стала похожа на вампира из „Хеллоуина“». © Nisora Abdulla Al-Teraifi
- Ха-ха, мне тоже один раз дочка похожее сказала. Мы собирались в театр, и я сделала макияж. Она, проходя мимо, сказала: «Мамочка, что с тобой?! Ты как ведьма!» © Карина Николаева
- Мой сын пришел от деда и сказал, что у дедушки он ел «свинячий мармелад». Оказалось, холодец. © Пельмеш Ка
- Муж очень громко отчитывает старших сыновей. Потом заходит на кухню, где младший (5 лет) сидит и играет на планшете. Он, не отрывая глаз от планшета, спрашивает: «Ну и зачем было так орать, папа? Мог бы и спокойно все это сказать». © Наталья Василенко
- Сын (3 года) сидит и ест конфеты. Подхожу я, спрашиваю: «А со мной поделишься?» Он, прикрывая конфеты руками: «Я с тобой поделюсь... лекарствами». © Юлия Сабельфельд
- Смотрим с сыном (5 лет) фотографии на телефоне. На одной из них он с какой-то девочкой в парке. Спрашиваю, что за девочка. Отвечает: «Ой, мам, давай не будем об этом...» © Ксения Пооль
- Сын (8 лет) говорит: «Мама, я умный?» Отвечаю: «Да». Возмущенно: «Так зачем мне в школу ходить? Пусть дураки ходят». © Inna Kanciene
- Бабушка приехала в гости. Сидели за столом, она говорила что-то про пенсию, какие документы оформлять надо и т. п. 10-летняя внучка молча слушала. А на следующее утро за завтраком она тяжело вздыхает и говорит: «Эх, скорее бы уже пенсия!» © Inna Kanciene
- Делаю селфи с племяшкой (13 лет). Строит рожи. Говорю: «Мне не нужны тут уродцы на фото». А она: «Ну выйди из кадра». © Irina Jensen
- Отругала своего 7-летнего сына. А он страшно обидчивый. Плачет, идет к двери, открывает ее и кричит: «Все-е-е, я ухожу от тебя! Надеюсь, больше не увидимся!» © Ниньзя Каратэева
- Внучка (скоро 4 года) выложила игрушки в композицию. Мы спрашиваем: «Кто это так красиво сделал?» А она: «Это мой мозг предложил, я его послушала и сделала так». © Iryna Zakharova
- Дочь (5 лет) говорит папе: «А почему тебе 3 яйца, а мне 2?» Папа отвечает, что он же больше ростом и весом. А она ему, прищурившись: «А не обожрешься ли ты, часом?» © Анна Жирна
- Наш третьеклассник в процессе постижения «окружайки» выдал: «Материя существует в трех состояниях — твердом, жидком и газированном!» © Любовь Клокова
- Мой 7-летний сын приходит к стоматологу, его усаживают в кресло, надевают манишку на прищепках. Он на нее смотрит и говорит: «Это что, для моих слез?» © Наталья Гатчинова
- Решила сыну купить кепку. Надел, смотрит на себя в зеркало и говорит: «Вау! Я похож на папу!» И вдруг резко поворачивает ее козырьком набок и говорит: «Нет. Я похож на продавца арбузов!» © Jelena Iliuk
- Поставила эмалированный таз на табуретку. Сын (4 года) нечаянно ударился грудью о таз и закричал: «Убери свой унитаз, у меня от него душа болит!» © Svetlana Dorosheva-Paquet
- — Мама, а ты жила в черно-белые времена?
— Да, были еще черно-белые телевизоры, но в основном уже были цветные.
— А почему люди в то время были черно-белые? Из-за депрессии?
В общем, дочь увидела старое черно-белое кино и подумала, что раньше все было ч/б. © Виктория Ерамасова
- Мы с сыном Ваней (4 года) идем через кладбище. Я читаю надписи, а Ваня возмущается: «Мама, что ты здесь читаешь? Ведь это не библиотека!» © Наталья Жигалова
- Я каждую ночь разрываюсь между новорожденным сыном и 5-летней дочкой. Одного надо кормить, другая, просыпаясь, требует моего внимания. Я как-то подхожу к ней и говорю: «Ну чего ты кричишь посреди ночи, повернись на другой бок и спи!» А она мне: «Мама, а зачем вы тогда с папой двоих детей заводили, а теперь жалуешься, что не высыпаешься?» Мне даже нечего было ответить. © Лена Раковская
- Сын во 2-м классе получил грамоту. Нюхает ее, а там прямо свежая печать типографская. Спрашивает:
— Мам, знаешь, чем пахнет?
— Чем?
— Успехом. © Айгуль Наурзбаева
- «Мама, я сегодня так хорошо себя чувствую, что это даже как-то неправильно». © Tamara Rabinovich
- Дочке 5 лет. Нашла дома массажную расческу для младенцев и расчесывала папе ноги. На следующий день унесла в сад и давала нюхать всем воспитателям, потом заявила: «Чувствуете, как пахнет моим папой? Я ему вчера весь вечер волосы на ногах расчесывала». Воспитатели угорали от смеха. А папа потом, когда узнал, чуть в обморок не упал. © Майя Чернова
- Моей дочери было тогда лет 6, она сидела и рассуждала:
— Мама, я когда вырасту, выйду замуж за гитариста.
Я спрашиваю:
— Почему за гитариста? Где вы жить будете?
Она:
— Мы будем жить с вами, а гитарист будет нам песни по ночам петь! © Анна Тюгаєва
- Сын узнал о парикмахере, что тот 10-й ребенок в семье. С удивлением спрашивает меня: «А что, их мама каждое воскресенье, получается, стригла 200 ногтей?» © Inna Tarasova
- «Мама, когда я капризничаю или плохо себя веду, ты должна меня простить, потому что я — твоя любовь!» Эмилио, 4 года. © Iana Bulai
- «Если мне сделать рентген на сердце, там будет написано МАМА!» Разве может так сказать кто-нибудь еще, кроме сына?! © Tamara Sauridi
Эти 20 человек тоже вспомнили детские перлы, которые можно рассказывать как анекдоты.
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