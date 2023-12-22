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30+ человек вспомнили детские фразы, после которых улыбка еще долго не сходила с их лица

Семья
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В маленьком возрасте дети зачастую произносят все, что они думают, невзирая ни на обстановку вокруг, ни на окружающих людей. И порой их высказывания приобретают такой смысл, что начинают походить на анекдот. Наши читатели вспомнили как раз такие детские фразы, от которых их день стал гораздо приятнее.

  • Ребенок сказал: «Мама, не ругай меня дважды за один проступок, у меня всего одна жизнь». © Aliona Mosar-Filko
  • Разговариваем с моей мамой о повседневных делах. Нас перебивает дочь (4,5 года), говорит: «Это все неважно». Спрашиваю: «А что важно?» Она говорит: «Важно улыбаться». © Ольга Панова
  • Сыну 9 лет. Однажды он, глядя на младшего брата, задумчиво произнес: «Пожалуй, я не буду заводить детей. О них надо будет все время думать и беспокоиться. Это слишком большая ответственность». © Olga Piankova
  • Моей дочери было тогда 3 годика. Собирается она в садик, примеряет платье снежинки. Говорит: «Мама, я невеста, а папа жених». Потом думает, сочувственно смотрит на меня и добавляет: «А потом я тебе его отдам». © Виктория Трощук
  • Маша (7 лет) спрашивает:
    — Мама, а папа экономист?
    Я:
    — Да.
    — Он все время экономит, да?
    Я, не желая вдавится в подробности:
    — Да.
    Маша:
    — Теперь понятно, почему он такой злой!
    Как оказалось, папа не дал ей съесть все конфеты сразу. © Катерина Копитар
  • Давно не наносила макияж. А тут на день рождения дочки собрались в ресторан, и я сделала красивый макияж. Стою перед зеркалом и любуюсь собой. Мимо проходит дочка (7 лет), говорит: «Мам, ты стала похожа на вампира из „Хеллоуина“». © Nisora Abdulla Al-Teraifi
  • Ха-ха, мне тоже один раз дочка похожее сказала. Мы собирались в театр, и я сделала макияж. Она, проходя мимо, сказала: «Мамочка, что с тобой?! Ты как ведьма!» © Карина Николаева
  • Мой сын пришел от деда и сказал, что у дедушки он ел «свинячий мармелад». Оказалось, холодец. © Пельмеш Ка
  • Муж очень громко отчитывает старших сыновей. Потом заходит на кухню, где младший (5 лет) сидит и играет на планшете. Он, не отрывая глаз от планшета, спрашивает: «Ну и зачем было так орать, папа? Мог бы и спокойно все это сказать». © Наталья Василенко
  • Сын (3 года) сидит и ест конфеты. Подхожу я, спрашиваю: «А со мной поделишься?» Он, прикрывая конфеты руками: «Я с тобой поделюсь... лекарствами». © Юлия Сабельфельд
  • Смотрим с сыном (5 лет) фотографии на телефоне. На одной из них он с какой-то девочкой в парке. Спрашиваю, что за девочка. Отвечает: «Ой, мам, давай не будем об этом...» © Ксения Пооль
  • Сын (8 лет) говорит: «Мама, я умный?» Отвечаю: «Да». Возмущенно: «Так зачем мне в школу ходить? Пусть дураки ходят». © Inna Kanciene
  • Бабушка приехала в гости. Сидели за столом, она говорила что-то про пенсию, какие документы оформлять надо и т. п. 10-летняя внучка молча слушала. А на следующее утро за завтраком она тяжело вздыхает и говорит: «Эх, скорее бы уже пенсия!» © Inna Kanciene
  • Делаю селфи с племяшкой (13 лет). Строит рожи. Говорю: «Мне не нужны тут уродцы на фото». А она: «Ну выйди из кадра». © Irina Jensen
  • Отругала своего 7-летнего сына. А он страшно обидчивый. Плачет, идет к двери, открывает ее и кричит: «Все-е-е, я ухожу от тебя! Надеюсь, больше не увидимся!» © Ниньзя Каратэева
  • Внучка (скоро 4 года) выложила игрушки в композицию. Мы спрашиваем: «Кто это так красиво сделал?» А она: «Это мой мозг предложил, я его послушала и сделала так». © Iryna Zakharova
  • Дочь (5 лет) говорит папе: «А почему тебе 3 яйца, а мне 2?» Папа отвечает, что он же больше ростом и весом. А она ему, прищурившись: «А не обожрешься ли ты, часом?» © Анна Жирна
  • Наш третьеклассник в процессе постижения «окружайки» выдал: «Материя существует в трех состояниях — твердом, жидком и газированном!» © Любовь Клокова
  • Мой 7-летний сын приходит к стоматологу, его усаживают в кресло, надевают манишку на прищепках. Он на нее смотрит и говорит: «Это что, для моих слез?» © Наталья Гатчинова
  • Решила сыну купить кепку. Надел, смотрит на себя в зеркало и говорит: «Вау! Я похож на папу!» И вдруг резко поворачивает ее козырьком набок и говорит: «Нет. Я похож на продавца арбузов!» © Jelena Iliuk
  • Поставила эмалированный таз на табуретку. Сын (4 года) нечаянно ударился грудью о таз и закричал: «Убери свой унитаз, у меня от него душа болит!» © Svetlana Dorosheva-Paquet
  • — Мама, а ты жила в черно-белые времена?
    — Да, были еще черно-белые телевизоры, но в основном уже были цветные.
    — А почему люди в то время были черно-белые? Из-за депрессии?
    В общем, дочь увидела старое черно-белое кино и подумала, что раньше все было ч/б. © Виктория Ерамасова
  • Мы с сыном Ваней (4 года) идем через кладбище. Я читаю надписи, а Ваня возмущается: «Мама, что ты здесь читаешь? Ведь это не библиотека!» © Наталья Жигалова
  • Я каждую ночь разрываюсь между новорожденным сыном и 5-летней дочкой. Одного надо кормить, другая, просыпаясь, требует моего внимания. Я как-то подхожу к ней и говорю: «Ну чего ты кричишь посреди ночи, повернись на другой бок и спи!» А она мне: «Мама, а зачем вы тогда с папой двоих детей заводили, а теперь жалуешься, что не высыпаешься?» Мне даже нечего было ответить. © Лена Раковская
  • Сын во 2-м классе получил грамоту. Нюхает ее, а там прямо свежая печать типографская. Спрашивает:
    — Мам, знаешь, чем пахнет?
    — Чем?
    — Успехом. © Айгуль Наурзбаева
  • «Мама, я сегодня так хорошо себя чувствую, что это даже как-то неправильно». © Tamara Rabinovich
  • Дочке 5 лет. Нашла дома массажную расческу для младенцев и расчесывала папе ноги. На следующий день унесла в сад и давала нюхать всем воспитателям, потом заявила: «Чувствуете, как пахнет моим папой? Я ему вчера весь вечер волосы на ногах расчесывала». Воспитатели угорали от смеха. А папа потом, когда узнал, чуть в обморок не упал. © Майя Чернова
  • Моей дочери было тогда лет 6, она сидела и рассуждала:
    — Мама, я когда вырасту, выйду замуж за гитариста.
    Я спрашиваю:
    — Почему за гитариста? Где вы жить будете?
    Она:
    — Мы будем жить с вами, а гитарист будет нам песни по ночам петь! © Анна Тюгаєва
  • Сын узнал о парикмахере, что тот 10-й ребенок в семье. С удивлением спрашивает меня: «А что, их мама каждое воскресенье, получается, стригла 200 ногтей?» © Inna Tarasova
  • «Мама, когда я капризничаю или плохо себя веду, ты должна меня простить, потому что я — твоя любовь!» Эмилио, 4 года. © Iana Bulai
  • «Если мне сделать рентген на сердце, там будет написано МАМА!» Разве может так сказать кто-нибудь еще, кроме сына?! © Tamara Sauridi

Эти 20 человек тоже вспомнили детские перлы, которые можно рассказывать как анекдоты.

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2313
AdMe/Семья/30+ человек вспомнили детские фразы, после которых улыбка еще долго не сходила с их лица
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