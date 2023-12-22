30+ человек вспомнили детские фразы, после которых улыбка еще долго не сходила с их лица

В маленьком возрасте дети зачастую произносят все, что они думают, невзирая ни на обстановку вокруг, ни на окружающих людей. И порой их высказывания приобретают такой смысл, что начинают походить на анекдот. Наши читатели вспомнили как раз такие детские фразы, от которых их день стал гораздо приятнее.