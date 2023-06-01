30+ историй о людях c фееричными фамилиями, из-за которых их жизнь до краев наполнена комичными ситуациями
Люди с говорящими фамилиями уже с 1-го класса школы начинают осознавать, что им обеспечена ну очень веселая жизнь, полная постоянных приключений. Ладно, если бы их звали Булочкин или Копытов, но когда тебя зовут, например, Ада, а фамилия Сторож, тут уж не избежать потока шуточек со стороны окружающих. Наши читатели вспомнили, с обладателями каких вычурных фамилий им приходилось иметь дело.
- У меня есть знакомый по фамилии Дуброва (ударение на последнем слоге). Однажды он поехал в командировку куда-то за рубеж, там в аэропорту его должны были встретить. Он выходит в зал прилета, вдруг слышит объявление: «Миссис ДубрОва, вас просят подойти туда-то». То есть они там разбираются в наших фамилиях и знают, что на «-ова» оканчиваются женские фамилии. Знакомый пошел туда, куда было сказано, а там ждет женщина. Он подошел к ней и говорит: «Ай эм ДубровА». Она посмотрела на него круглыми глазами и спросила: «А ю э мэн?» © Ushwood / ADME
- На завод, где я трудилась, пришел рабочий по фамилии Муха, а еще через полгода пришел Мухоед. © Эмилия Косэнко
- Работала в одном заведении, и как-то раз мне нужно было позвонить одной женщине. На мой звонок она ответила: «Майор Розалия». Я попросила назвать фамилию, а не звание. Оказалось, Майор и была ее фамилия. © Ljubushka Bogdanovica
- Моя знакомая Жанна Кобылко работала завучем в профтехучилище. И вот звонит она в начале лета в подшефный совхоз насчет помощи в прополке. «Здравствуйте, — говорит Жанна, — моя фамилия Кобылко, я...» Но ее перебивают и отвечают: «Очень приятно! Вас слушает Жеребец». Оскорбленная Жанна бросила трубку. Оказывается, у председателя была фамилия Жеребец. © Зара Бабаян
- У нас в классе была девочка Сторож Ада. © Маргарита Молдованова
- А у меня был одноклассник Безногов и одноклассница Безрукова. © Виктор Малярчук
- Моя подруга в девичестве была Белая, после замужества стала Желтая. © Zarina Alizade
- У меня фамилия Веникова. Неподалеку от нас жил дядька по фамилии Метелкин. Так все прикалывались надо мной, мол, это твой старший брат по фамилии. © Вера Веникова
- Тетя работала в МГУ. Как-то раз университет отправил в командировку 2 сотрудников с фамилиями Медведь и Бурый. Из командировки сотрудники шлют телеграмму (везли много образцов, поэтому надо было, чтобы их встретили): «Встречайте». И подпись: «Медведь Бурый». Телеграмма почему-то пришла в зоопарк. Оттуда в аэропорт приехали встречать Медведя и Бурого сотрудники с клеткой. © Елена Макуни
- У одной из моих коллег фамилия Гнида. Я набралась наглости и спросила, почему она оставила девичью фамилию. Та ответила: «Моя девичья фамилия — Червяк». © Катерина Максимченко
- Был преподаватель Игорь Юрий. Сейчас уже не помню, что из этого имя, а что фамилия. © Сергей Иванович
- Девичья фамилия моей девушки была Сытая. Папа ее работал в автоколонне, и там заведующим гаражом был мужичок по фамилии Голодный. Шутки на эту тему у них никогда не иссякали. © Михаил Половников
- Был у нас парень, его все звали Витя Гайловский. Он не возражал. А потом выяснилось, что его имя Владимир, а фамилия — Витягайловский. © Mark Khentov
- Отец рассказывал про лесничество, в котором работали 3 лесника с фамилиями Дудка, Скрипка и Труба. А в моем институте на одном курсе учились М. Попа и Н. Ручка. Когда те отсутствовали, декан спрашивала: «А где Попа с Ручкой?» Еще однокурсница Коровина вышла замуж — теперь она Быкова. © Юрий Ореховский
- А я знаю людей, которых зовут Саша Задерихвост и Николай Убейкобыла. И они ничего не собираются менять... © Valentina Mamadaliev
- Совсем недавно подруга рассказала историю. Попала она в больницу. Сидит в приемном отделении, тут выходит медсестра и спрашивает присутствующих: «Где Волк, которого собаки покусали?» Подруга говорит, еле сдержалась от смеха: дело-то невеселое. © Людмила Щеглова
- Приходит в деканат мама студента и спрашивает, где можно найти преподавателя некоей дисциплины. Сотрудники говорят: «В такой-то аудитории Мальчик». (Фамилия препода.) Она уходит, а спустя время возвращается и говорит: «Простите, но какой же он мальчик? Там пожилой человек...» © Чинара Кашкараева
- Были у нас 2 друга — Силкин и Безсилкин. Коллега в девичестве была Оладушкина, а когда вышла замуж, стала Караваева. © Lara Hass
- У меня есть подруга, которую зовут Татьяна Красота. © Елена Тропина
- У нас на заводе в отделе главного технолога были работники с фамилиями Козел, Баран и Мешок. Я там работала машинисткой, и при мне произошла такая история. Спрашивают: «А где Баран?» Отвечают: «Баран пошел за Козлом, а Козел — за Мешком». © Natasha Kholod
- Живем в Чили. Несколько лет назад был случай. Ехала в такси и разговорилась с водителем. Он мне рассказал, что его родители хотели назвать свою дочь (его сестру) каким-нибудь русским именем, которое легко произносимо для испаноговорящих. В итоге назвали Норка. © Юлия Квятковская
- Знакомая по фамилии Заяц назвала сына Лев. Вот прямо так и звучит его имя: Лев Заяц. © Людмила Чекмарева
- В юности занимался греблей на байдарках. В спортивной секции работали 2 тренера, у одного из них была фамилия Репка, а второго (у которого я и занимался) — Неешьхлеба. Когда ездили на соревнования в другой город и кто-то спрашивал фамилии тренеров, все отвечали: «Неешьхлеба с Редькой!» © Сергей Нефедьев
- Есть знакомая пара. Фамилия невесты — Кривонос, а жениха — Перебейнос. © Алла Корноухова
- У меня есть коллега по фамилии Заяц. И еще есть знакомая с фамилией Алексей. Она замучилась уже всем говорить, что это фамилия. А ее мужа так вообще достали, постоянно фамилию переспрашивают. Думают, что он имя называет. © Norwegian Elf / ADME
- Видела как-то у администратора на бейдже подпись: Школьная Любовь. Сначала подумала, что это прикол такой. © Настя Кириллова
- Знаю девушку, которую зовут Юля, а фамилия у нее Ева. И еще есть гинеколог с фамилией Слесарь. © Виктория Шаповалова
- В школе была девочка, ее фамилия Подогниноги. «Алла Подогниноги, иди к доске...» Класс в угаре. В старших классах ее вызывали только по имени. © Ирма Авега
- Работала на почте. Пришла как-то женщина по фамилии Банк, хотела оформить денежный перевод своему брату по фамилии Безденежный. © Alina Blitshtein
- На комбинате история была. В кабинет заглядывает мужчина и спрашивает: «Простите, а где мне найти Корчагина?» Мы удивились: «У нас в управлении нет такого». Мужик: «Ну как же, главный инженер?» Мы: «Островский, что ли?!» © Yana White
- В мединституте был преподаватель О. Я. Счастливый... У брата его были инициалы И. Я. То есть полностью так: «И. Я. Счастливый». Их кабинеты располагались рядом... © Динар Турдиев
- У меня в цветочной палатке была продавщица, которую звали Света Половникова. Я ей не раз говорила: «Выходи уже замуж! Хоть фамилию сменишь...» Вышла Света Половникова замуж. Не поверите, стала Черпакова. © Ирина Смирнова
- У нас на работе была женщина с фамилией Усатая. Не все, видимо, знали ее фамилию. Однажды молодой человек возмутился, мол, почему мы ее так называем: «Она же без усов и даже очень симпатичная». © Файруза Бубнова
- У моей одноклассницы была фамилия Корзинова, а когда она вышла замуж, стала Торба. © Karīna Tjune
- Знакомилась с новой коллегой. Девушка сказала, что у нее загадочная фамилия. Так я списки графиков пошла смотреть, чтобы узнать, в чем секрет. Так и оказалось, что фамилия Загадочная. © Anna Stepanova
- У нас в доме живет семейство с фамилией Лось, а еще есть Лосевы. Было смешно, когда Лосевы продали квартиру и там стала жить семья Лосицких. © Марина Горбачева
- Меня зовут Юнона... Все время спрашивают, где мой Авось. © Юнона Андреевна
- У мальчика была фамилия Повидло. Когда-то дети в школе сдавали анализы в спичечных коробочках, сверху надо было написать фамилию. Некоторым казалось, что мальчик просто издевается над медработниками. © Татьяна Ли
- Как-то работала пионервожатой, и был у меня в отряде мальчик по фамилии Гробокопатель. Я сначала думала, что он шутит, но он и правда был Гробокопатель, притом очень гордился своей фамилией. © Marinka Aijlo
Мы считаем, что не имя красит человека, а совсем наоборот. Но при этом понимаем и тех, кто хочет наконец избавить себя от неприятных прозвищ и обидных шуток. Вот истории о людях, которые пытались сменить неоднозначные фамилии, и мы даже не знаем, чего в этих жизненных ситуациях больше — комедии, драмы или фарса.
AdMe/Семья/30+ историй о людях c фееричными фамилиями, из-за которых их жизнь до краев наполнена комичными ситуациями
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