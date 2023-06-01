30+ историй о людях c фееричными фамилиями, из-за которых их жизнь до краев наполнена комичными ситуациями

Люди с говорящими фамилиями уже с 1-го класса школы начинают осознавать, что им обеспечена ну очень веселая жизнь, полная постоянных приключений. Ладно, если бы их звали Булочкин или Копытов, но когда тебя зовут, например, Ада, а фамилия Сторож, тут уж не избежать потока шуточек со стороны окружающих. Наши читатели вспомнили, с обладателями каких вычурных фамилий им приходилось иметь дело.

Мы считаем, что не имя красит человека, а совсем наоборот. Но при этом понимаем и тех, кто хочет наконец избавить себя от неприятных прозвищ и обидных шуток. Вот истории о людях, которые пытались сменить неоднозначные фамилии, и мы даже не знаем, чего в этих жизненных ситуациях больше — комедии, драмы или фарса.