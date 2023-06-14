30+ кличек домашних животных, у владельцев которых неутомимая фантазия и своеобразное чувство юмора

Любители домашних животных зачастую являются теми еще юмористами. И когда они заводят питомцев, пускает в ход всю свою бурную фантазию. Как только они не называют своих собак и кошек: Велосипед, Телескоп, Баланс, Канистра. Об этих и других неординарных кличках недавно рассказали наши читатели.