30+ кличек домашних животных, у владельцев которых неутомимая фантазия и своеобразное чувство юмора
Любители домашних животных зачастую являются теми еще юмористами. И когда они заводят питомцев, пускает в ход всю свою бурную фантазию. Как только они не называют своих собак и кошек: Велосипед, Телескоп, Баланс, Канистра. Об этих и других неординарных кличках недавно рассказали наши читатели.
- Нашего кота зовут Диоген. Когда мы купили дом, он жил на нашем участке в бочке. Так и назвали его. © Оксана Тартаковская
- Слышал историю, как американец сильно удивлялся и с обидой спрашивал у знакомых, почему они назвали собаку Джеком... Вернувшись домой, он назвал своего пса Наташей. © Murat ZHusupkhan
- Живем в Чикаго. Пошли со своим пуделем на собачью площадку и нас познакомили с собакой Наташей. Так что, все верно. © Svetlana Sigal
- У подруги была собака с именем Ежик. Щенка нашли в земляной яме, зимой. Вся его шерсть поднялась дыбом, да так и застыла. Когда достали и увидели, как он выглядит, других вариантов имени уже не было. Вылитый Ежик. Щенок вырос и муж подруги (а он почти под 2 метра ростом) слышал,как соседские детки рассказывали своим мамам, что это папа Ежика. Потом Ежика не стало...
Вместо него они приютили очень похожую внешне собаку из приюта. Но она, во-первых, девочка, а во-вторых, не жила на улице, этакая леди с рождения... Поэтому назвать ее ежихой даже язык не поворачивается... Но традиция была соблюдена, ее зовут Ежевика. © Elena Zhilenkova
- У меня была собака Джильда. Вдруг слышу, женщина в парке кричит: «Джильда, Джильда». О, думаю, у кого-то собака с таким именем. А к женщине подбегает девочка. © Ольга Джаиани
- Сестра взяла котенка. Он был такой сладкий и красивый, что назвала его в честь моей дочки Мэри. Но он оказался мальчиком. И его переименовали в Мэра. © Sevinj Bakhysh
- Одну из моих кошек зовут Баланс. В честь фитнес-клуба, в который я ходила. По дороге к нему я кошку и подобрала. © Yulia Shteynberg
- У нас кошку зовут Телескоп. Когда она со своим братом свалилась с чердака к нам в кухню в возрасте 4-5 недель, у нее один глаз был намного больше другого. Вот так мы с мужем и прикололись. Теперь и в международном паспорте записана Телескоп. Глаза уже одинаковые и очень большие. © Ирина Гавенко
- У меня был кот Шизик. Когда он был котенком, то во сне дергал задними лапами. Кстати, бабушка не могла запомнить этот сленг и называла его Чибзиком. © Anina Lener
- Кота моей сестры зовут Будулай. Когда родители ездили в деревню, он как-то раз пришел к ним, они его покормили, он ушел. Потом вернулся. В итоге вот так уходил и возвращался. Его и назвали Будулай. А потом сестра его себе забрала. © Анастасия Дудоладова
- У меня живет кот Финдус, в честь котенка из книжки про Петсона и Финдуса. А соседка не расслышала и говорит мне: «Какое классное имя у кота — Виндеус!» © Ирина Боровая
- Овчарку зовут Кубик. На вопрос «почему?» хозяин ответил: «У всех шарик, а у меня будет Кубик.» © Max Sin
- У щенка на спине при рождении была маленькая рыжая ранетка. Сын сказал: «В принтере краски не хватило на большое яблоко?» Теперь у нас собака Принтер. © Елена Козорезова
- Подобрала котенка, очень маленького, думала девочка и назвала Семечкой, потом у Семечки выросли под хвостом «колокольчики » и стал он Семен Семенычем Горбунковым. © Оксана Юхимчук
- У моей подруги были два кота: Кока и Кола. © Lika Iashvili
- Сама люблю давать смешные клички. У меня был кот Эльпедифор. Два его сына — абсолютно одинаковых черных кота — носили одну кличку на двоих — Чпок. Ну и был один Амбарный, по месту проживания назвали. © Margarita Volkova
- У моего бывшего мужа две таксы, мама и сын. Зовут их Майка и Носок. © Irina Aprile
- У моего приятеля была собака (девочка) Канистра и собака (мальчик) Бензовоз. Приятель работал на бензовозе. Профдеформация... © Алексей Щеглов
- Моего кота зовут Альбатрос. Мне кажется имя обычным, но почему-то все удивляются. © Dina Aubekerova
- Нашли кошку, назвали Машка. Потом выяснилось, что это кот, но он так и остался Машкой. © Снежана Лещенко
- У знакомых собачку звали Дорогая. Когда она бегала по берегу моря, на зов хозяина оборачивались все девушки... Это было и смешно, и мило. © Наталья Тюханова
- Назвала кошку Профурсе. Хоть и стерилизованная, все уличные воссыкатели у нас болтались. А она дама с Амстердама, только и делает, что наблюдает, лежит в позах разных, слушает серенады и смотрит дуэли! © Татьяна Кибальник
- В течение нескольких дней я узнала, что у одной знакомой собачку зовут Пушкин. Потом были у друзей, а у них — пес Чехов. У подруги — кот Онегин. А вчера пришли на площадку для собак и там меня окончательно добило: на площадке бегал пес по кличке Гоголь. Я так смеялась, рассказала хозяевам Гоголя, посмеялись вместе. © Evelina Prekrasnaya
- В детстве у мужа была кошка, которую звали Лариса Васильевна, как его учительницу по алгебре. Кошка выслушивала все вместо учительницы. Жили они тогда на первом этаже. И однажды эта женщина услышала, как зовут кошку, и все, что о ней думают. К сожалению, она была слишком обидчива и с какими-то своими личными комплексами... В общем, золотая медаль накрылась медным тазом. © Elena Zhilenkova
- У знакомого собачника была шикарная и очень умная овчарка (мужского пола) по кличке Мужик. Забавно было наблюдать за людьми, когда он подзывал собаку к себе или давал ей команды. © Ирина Бакирова
- У знакомых кошку звали Селедка. Потому что, когда они ее еще котенком подобрали с улицы, от нее пахло селедкой. Еще одну кошку звали Ниточка, потому что ее хвостик был как ниточка, когда она была котенком. © Olha Havilei
- У нашего кота есть вторая кличка — Граф Болконский. Потому что нашли мы его застрявшим в строительном мусоре под балконом. © Оксана Волкова
- Моего кота зовут Велосипед. Когда котенком подобрали его, он был очень худой, плоский. Сейчас это толстый котяра, но имя осталось. © Зоя Акимова
- У нас был белый кот Алиса. Брали как кошечку, а когда оказалось, что это мальчик, к имени он уже привык. Кстати, все говорили, что это имя ему очень идет. © Татьяна Тэйе
- Наша кошечка с раннего детства хорошо кушала, была упитанным котенком. Назвали ее Слоник. Однажды летом она до ночи задержалась на прогулке, не пришла вовремя домой. И я в 2 часа ночи ходила вокруг дома и звала ее: «Слоник, Слоник...» Не знаю уж, что подумали про меня соседи: какая-то тетка ночью в ночной рубашке ходит вокруг дома и зовет слоника. © Galina Kotova
- У меня была кошка Макака. Прозвище такое получила, так как любила качаться на трубах. А сейчас есть кот Шаляпин. Постоянно разговаривает и песни поет. © Ольга Сорокина
Тех, кто называет своих питомцев подобными чудными кличками гораздо больше, чем мы думаем. Вот еще 16 человек, о безудержной фантазии которых свидетельствуют клички их животных.
AdMe/Семья/30+ кличек домашних животных, у владельцев которых неутомимая фантазия и своеобразное чувство юмора
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