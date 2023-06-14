30+ женщин рассказали о поступках своих свекровей, которые они вспоминают с огромной благодарностью

У многих складывается впечатление, что у свекровей всегда какое-то предвзятое отношение к женам их прекрасных сыновей. Какие-то высосанные из пальца претензии, обвинения, недовольства, ревность. Но на самом деле взаимоотношения этих двух категорий людей чаще бывают замечательными. Об этом свидетельствуют комментарии наших читателей, которые рассказали, что такого приятного и запоминающегося сделали мамы их мужей.

Вообще тещи и свекрови — совершенно особенные персонажи, у них всегда и на все есть свое мнение, которое они норовят высказать по поводу и без. А еще, движимые логикой, понятной только им одним, порой делают очень странные заявления и совершают абсолютно необъяснимые поступки. А доказательство тому — истории от людей, которые точно знают, что теща и свекровь могут такое отчебучить — хоть стой, хоть падай.