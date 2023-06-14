30+ женщин рассказали о поступках своих свекровей, которые они вспоминают с огромной благодарностью
У многих складывается впечатление, что у свекровей всегда какое-то предвзятое отношение к женам их прекрасных сыновей. Какие-то высосанные из пальца претензии, обвинения, недовольства, ревность. Но на самом деле взаимоотношения этих двух категорий людей чаще бывают замечательными. Об этом свидетельствуют комментарии наших читателей, которые рассказали, что такого приятного и запоминающегося сделали мамы их мужей.
Как отметила одна из подписчиц, читая такие комментарии аж дух захватывает от того, какие теплые слова в адрес свекровей пишут.
- Похвалила мою стряпню. А от свекрови-итальянки это многое значит. © Maria Mikhaylova
- Шила мне наряды (она была портнихой), учила готовить вкусняшки, всегда была внимательной ко мне, присматривала за ребенком (по надобности). И вообще во всех отношениях была на моей стороне. Светлая память. © Inna Dezman
- Во время беременности я тяжело заболела гриппом. Мне было очень плохо, так как родители были в загуле и даже не вспоминали обо мне. Свекровь тогда пришла, села рядом и просто молча гладила меня. Прошло 100 лет, было уже всякое. Но вот тот эпизод я запомнила на всю жизнь. © Natalia Yurchenko
- Мы вместе ловили рыбу, это было чудесно! Я свекровь вспоминаю только добром. © Дарья Кузовлева
- Когда я вернулась из командировки, моя свекровь привезла мне «горячего» поесть. И это было первое, второе и компот. А еще она делает только для меня штрудель, так как знает, что я одна в семье его обожаю. © Eli Zabet
- Поблагодарила за то, что я вышла за ее сына замуж. © Lilija Romanova
- Она ела все что я готовила. Даже селедку под шубой кушала, хотя у болгар такого не едят. Не критиковала, что дома у нас было не убрано. И вообще просто приняла как дочь. Очень жаль, что она ушла уже... © Юлия Георгиева
- Мне в роддом приносила очень вкусное второе — гречку с курицей. Мыла полы (что я не люблю делать), пока я на работе была. У нее всегда в запасе были налепленные пельмени. Спасибо ей за все. © Рашида Ибрагимова
- Моя свекровь золотая! Относится ко мне как к дочери, готовит для нас разную еду и от нее мы уезжаем с полным багажником готовых блюд. Еще она мне покупает разную одежду, дает мне высыпаться. © Жанар Жумабаева
- Это было 20 лет назад... Я работала в холодном неотапливаемом помещении. Была зима, холодно. Температура что внутри, что на улице одинаковая. И вдруг зашла свекровь с валенками: «Одень на ноги, а то простудишься...» Из другого конца города приехала. Сама вся покрытая снегом... Через 2 недели ее не стало. Всегда вспоминаю тот день с благодарностью.© Гулхаир Карабекова
- Свекровь вымыла все окна в трехкомнатной квартире. Еще кормила меня с ложечки во время тяжелейшего токсикоза. Ухаживала за всем домом и домочадцами на протяжении месяца, когда я родила пятого ребенка. © екатерина курсина
- В момент развода свекровь поддержала меня, а не сына. © Инна Воронцова
- Прибралась в шкафчике с макаронами и детским сухим завтраком. Если бы убралась у детей в их комнате — вообще был бы улет. © Олесся Топчак
- Свекровь никогда не совала нос в нашу жизнь. Всегда занималась только своей жизнью. © Elena Prearo
- Подарила мне французские духи, которые ей подарили студенты. А она ими не пользовалась. © Надежда Кундуш
- Моя свекровь всегда пишет мне «привет, милая» и дальше уже по существу. Всегда так приятно. © Вардуи Махмудова-Костанян
- Моя свекровь, которая вообще обычно ничего никогда не пекла. Но для меня она пекла мои любимые пирожки с творогом и изюмом. © Galina Galina
- Моя свекровь — это вторая мамочка была. Мы были с ней две подружки. Самое трогательное отношение началось с рождением первой дочери (ее внучки). По ночам, когда я вставала кормить малышку, мама всегда была рядом и помогала переложить ее в кроватку или подать мне. © Галина Ивахненко
- Свекровь уволилась с работы, чтобы приехать к нам в другую страну и 2 месяца помогать с новорожденным малышом. Потом две недели ухаживала за 4-месячным малышом, пока я уехала по делам. Ну и много еще всего. © Maria Doina
- Вязала мне шерстяные носки. © Jekaterina Maknickas
- Свекровь доверяла моим самым авантюрным проектам. Она любила приключения так же, как и я! Решили мы с ней вдвоем решили полететь в Венецию. Мы опаздывали на рейс, так как мне нужно было припарковать машину. А она стояла и улыбалась возле стойки регистрации в Бельгии. Рейс в итоге задержали, ведь она такая милая пожилая старушка с палочкой. И мы в итоге побывали в Венеции. Сказочное путешествие! © Larisa van Amsterdam
- По утрам варила кофе и будила меня. И мы с ней пили кофе и болтали. © Nadežda Nadežda
- Моей уже нет, но она всегда перед своими подругами во дворе меня защищала. Никому дурного слова не давала обо мне говорить, в том числе своему сыну (моему бывшему мужу). Сама могла на меня наехать, но другим — ни-ни. © Анна Федотова
- Я была беременна и увидела на вершине дерева красивое яблоко. Так она залезла на самый верх и сорвала мне яблоко... © Зульфия Ширинова
- Подарила талончики на автобус, когда у меня был тяжелый период семейной жизни. © Dav Natalja
- Бывшая свекровь сделала доброе дело — забрала непутевого сына и ушла прочь из моей жизни. За это я ей очень благодарна. © Zalya Shumishka
- Кормила меня вареной телятиной, когда я была после родов. Всю жизнь буду это помнить. © Эльмира Зайнуллина
- Она приходила к нам, чтобы погладить одежду (я ненавижу гладить одежду, но и носить не глаженное тоже не люблю). Приходила также, чтобы испечь, что-то вкусненькое. Вообще у меня драгоценная свекровь! © Ризалина Бердникова
- Дарила бриллианты. Люблю свекровь. © Narine Vardanyan
- Сшила мне красивое и удобное платье, когда я была беременна. © Людмила Костина
- Извинилась за напряженную обстановку в ее доме, хотя мне было норм и вообще ситуация напрямую меня не касалось. Но ее извинение изменило мою жизнь и менталитет. Я продолжаю практиковать на ее примере: если не права, то должна мягко извиниться. © Nicole Arstan
- Свекровь очень искренне извинилась после скандала. Никто и никогда в моей семье из старших женщин этого не делал. Я простила ее сразу в тот же момент. За все — и за прошлое, и за будущее. © Ольга Сукора
- Свекровь подарила мне суперского мужа, очень любит своих внуков. А еще приносила мне завтрак в постель, когда у меня был токсикоз во время беременности. Хотя я даже не просила, это было ее решение. Объясняла тем, что нужно покушать до того, как встаешь с постели, чтобы тошноты не было. © Людмила Лебедева
- Свекровь купила билеты в театр, чтобы я сходила в него с подругой, пока она посидит с ребенком. © Viktorija Tihonova
- Моя свекровь знала, как я люблю салат оливье. Мы жили отдельно, она специально его готовила и передавала мне в стеклянной банке (тогда еще не было контейнеров). А самое главное, она обожала своих внучек — моих дочерей, они были для нее самые-самые. И внучки хранят о любимой бабушке самые теплые воспоминания. © Маргарита Аветикян
- Затягивая на мне корсет свадебного платья, благословляла перед венчанием. С тех пор только одни приятности от моей любимой свекровушки. © Inna Kalinkina
- Когда родила первенца, она рано утром тихо заходила и забирала малыша к себе в комнату, чтобы я могла выспаться. © Nana Tsinamdzgvrishvili
- Говорила мне: «Я соскучилась по тебе». А вообще очень была замечательная женщина, много хорошего помню от нее. © Tatiana Kinkladze
- Воспитала моего мужа достойным человеком, с уважением к женщине, который не стыдиться помогать своей жене по дому и с детьми, несет ответственность за семью. Она вообще не лезет в наши дела. Дай Бог ей здоровья. © Olga Dozora
Вообще тещи и свекрови — совершенно особенные персонажи, у них всегда и на все есть свое мнение, которое они норовят высказать по поводу и без. А еще, движимые логикой, понятной только им одним, порой делают очень странные заявления и совершают абсолютно необъяснимые поступки. А доказательство тому — истории от людей, которые точно знают, что теща и свекровь могут такое отчебучить — хоть стой, хоть падай.