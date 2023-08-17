40+ родственников, у которых что ни день — то показательное выступление

Родственников не выбирают и частенько с ними не соскучишься: то свекровь в последний момент решит составить компанию в романтическом путешествии, то муж храпит так, что не знаешь, куда деваться. Не спешите злиться, ведь каждый такой случай — еще одна юморная история, которую грех не выложить в интернет. Что и сделали герои этой подборки.