40+ родственников, у которых что ни день — то показательное выступление
Родственников не выбирают и частенько с ними не соскучишься: то свекровь в последний момент решит составить компанию в романтическом путешествии, то муж храпит так, что не знаешь, куда деваться. Не спешите злиться, ведь каждый такой случай — еще одна юморная история, которую грех не выложить в интернет. Что и сделали герои этой подборки.
- Собрались с мужем в Турцию отдыхать. Родителям по телефону сказали, мол, едем на море. В один из «прекрасных» дней звонит мне свекровь и говорит: «Вы как хотите, а я поеду с вами! Билеты я уже взяла, номер в вашем отеле забронировала». Кто ж знал, что это был последний отпуск до моей беременности и поднятия цен? И так обидно, что провела я его не с мужем, а с его мамой тоже. © Tulka / Pikabu
- Мужу родители «подарили» квартиру. Мы поженились, стали там жить. Квартира, несмотря на то, что нам ее «подарили», в собственности свекра. Договорились, что продадим эту однушку и купим квартиру побольше. Отец покивал, дескать, без проблем. А как дело дошло до продажи, сказал: «Пенсия у меня маленькая, буду квартиру сдавать. Жить живите, а продавать ее я вам не дам». Отличный подарок. © Lozbenidze / Pikabu
- Теща сказала: «Давай устроим ужин в честь твоего дня рождения!» Потом она заявилась с пакетом продуктов и села потягивать напиток, пока я стал готовить себе праздничный ужин и все убирал. Жена в тот день была на работе. © AdmiralBofa / Reddit
- На прошлое лето отвезла сына в деревню к свекрови. Забрала я ребенка с двойным подбородком, животом и округлившейся пятой точкой. Позвонила свекрови по поводу его питания: оказалось, мальчика кормили через каждые полчаса. Вопрос: «Зачем?» Ответ добил: «У него молодой организм, нужно кушать. И для роста это тоже необходимо». © Подслушано / VK
- Сестра на 2 года старше меня. Я ушла из школы в 16, поступила в колледж и стала совмещать учебу с работой — это было очень тяжело. Сестра 3 раза пыталась поступить в колледж, но проваливала экзамены. Она нигде не работала и получала пособие по безработице. Я отдавала часть зарплаты маме, а также оплачивала 20 % коммуналки. С сестры родители брали сущие копейки — на оплату проезда на автобусе. Сестра даже еду на всех не готовила, так что все это было ужасно обидно. Как только смогла, я от них съехала. © Sheelagh Stephenson / Quora
- Муж умудряется жевать мороженое. Каждый раз слышно, как его зубы стучат друг об друга. Вдобавок он обожает таскать по одному ломтику чипсов из шуршащего пакетика, пока кто-то рядом пытается смотреть фильм. А еще он кричит во время разговора по мобильному телефону. Наверное, думает, что чем дальше живет его собеседник, тем громче надо говорить, чтобы его услышали. © Debbie Lynn / Quora
- Бабушки и дедушки 5 лет мне пели: «Ты только роди, будем нянчить, сами вырастим». Потом били себя в грудь, что будут забирать внучку к себе в гости, вот только автокресло купить надо. Кресло куплено почти год назад, с тех пор внучку забирали 2 раза: в первый раз через 2 часа начался трезвон: «Она устала, ей пора домой, приезжайте, забирайте», во второй раз было то же самое. Также у них в квартире зачем-то стоит детская кроватка, в которой ребенок ни разу не спал. Вероятно, чтобы всем родственникам и коллегам рассказывать, какие они бабушки и дедушки 80-го уровня, всегда готовы помочь. © #щастьематеринства / VK
- Муж съедает сначала весь гарнир, а уже потом остальное. Я спрашиваю, почему так. Он отвечает, что у него «раздельное» питание. © Agnetc / ADME
- Работаю из дома, веду уроки. Все неплохо, но есть одно но: пытаюсь организовать расписание, а моя мать этого не понимает. Между занятиями (когда я должна успеть переключиться на следующего ученика, отправить домашку и так далее) то присядет поболтать, то попросит чем-то помочь по хозяйству. А однажды я беседовала по видеосвязи с матерью ученика. Так мама заявилась с просьбой помочь в уборке зимних вещей. Все это под девизом «Ты же дома!». Пора съезжать, иначе съедет моя крыша. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Будучи подростком, я решила стать готом: красилась чуть ли не гуталином, фиолетовые тени, огромные ботинки, перекрашивала волосы через день. Смотря на все это, моя мама лишь смеялась и фотографировала всю эту «красоту». И вот я заместитель директора ресторана крупной сети. Смотрю на эти фотографии и смеюсь до слез, умоляя не шантажировать меня этим компроматом. © Подслушано / Ideer
- Развелась, содержу детей одна, бывший муж алименты не платит. Собрались мы с детьми в отпуск. Пришла бывшая свекровь, выкладывает на стол $ 66. Вот, говорит, детям в отпуск, на фрукты или игрушки. Я прямо растаяла: надо же, бабушка в свекрови проснулась! Но она тут же пояснила: «Только ты мне расписку напиши, что это в счет алиментов, а то приставы сыночка достают». © IdealName / Pikabu
- Когда у меня родился ребенок, моя мама сказала, что нянчиться с ним она не собирается. Она так и заявила: «Своих детей я уже вырастила и не планирую воспитывать ваших». Мне кажется, она многое потеряла. Может, из-за того, что у моих детей не было бабушки, я теперь так много времени провожу со своими внуками? © Chris Jones / Quora
- Мужу задерживают зарплату второй месяц, я в декрете второй год — выплат уже нет. Старшей дочке нужны учебники на будущий год, в школе собирают деньги. Сдали. На последние деньги купили полмешка картошки. Пришла свекровь, сказала, что хочет попробовать, отсыпала себе ведро самой крупной и гладкой и умчалась в голубые дали. © Подслушано / Ideer
- Вез как-то маму на вокзал. Вдруг ей позвонили. Пока она разговаривала, я постепенно увеличивал громкость радио до такой степени, что мама стала кричать на человека на другом конце провода. Спустя более чем минуту она поняла, что происходит, и ударила меня по плечу со смехом. Мои дети на заднем сиденье хохотали до упаду. © Chris Feliciano / Quora
- Пару лет назад получила новую должность и очень волновалась. Я была в восторге, когда начальница, с которой я пыталась наладить взаимопонимание, пригласила меня и моего мужа к себе домой на ужин. Мы приехали вовремя, и поначалу все было очень хорошо. Я только начала расслабляться, как вдруг вижу, что мой муж приподнял стейк и швырнул его через всю комнату прямо в окно. Он ударился о стекло, издав громкий звук, и медленно сполз вниз. Вошла начальница и увидела стейк, лежащий на подоконнике. Наступила чертовски долгая неловкая пауза. Муж предпринял неудачную попытку отмыть окно и поднять стейк. Как только ужин закончился и мы сели в машину, мой супруг превратился в нервного болтуна, пытающегося объясниться. Оказывается, ему не понравилось, как был приготовлен стейк. Да к тому же ему казалось, что окно открыто. Леди и джентльмены, мой муж пытался выбросить мясо из окна 3-го этажа. Он подумал, что это разумное решение расправиться с недожаренным стейком. © mrs_defenestrator / Reddit
- Терпеть не могла, когда ко мне приезжали мама и свекровь «помогать» с внуком. Одна начинала намывать мою кухню, складывать вещи, игрушки, наводить порядок на полках, а вторая чаевничала. Ни разу никто не взял ребенка погулять, чтобы я отдохнула, ни разу мне не дали поспать, хотя сами мне звонили и предлагали приехать ради этого. Ни разу я не смогла при них даже в душ сходить, ибо за дитем не смотрят. В итоге от их присутствия уставала еще сильнее. © kroganka / Pikabu
- Мы живем с моей мамой. Ребенку нет еще и 3 месяцев, а бабушке он уже по барабану. У нее нет времени на единственного внука: она то наклеечки клеит в книгу, то зависает в телефоне. Когда я планировала беременность, она уверяла, что будет помогать и нянчиться, сидеть с малышом, когда я выйду на работу. И что в итоге? Прямо перед моими родами у нее начались загадочные недомогания, мол, ходить тяжело, но специалисты не нашли проблем в ее здоровье. Причем, если надо получить новый заказ наклеек, она спокойно идет открывать курьеру, но помочь с ребенком — нет, она больна. А сколько слов было, сколько обещаний. © Bowie’s Mom / Quora
- Когда мой ребенок только родился, свекровь подарила ему пару игрушек и комбинезончиков. Не успела я порадоваться, как она добавила: «Ты их береги, чтобы потом детям моей дочки передать!» Я как-то пропустила эти слова мимо ушей, но потом она еще не раз напоминала мне об этом. Честно говоря, лучше бы ничего не дарила, чем вот так. Потому что мне все время кажется, будто это купили для будущих детей ее дочери, а моему сыну просто дали попользоваться. © Rubberduckyparade / Reddit
- У нас дома все платят за коммуналку, кроме сына и его девицы, которая живет с нами. Как же я на них зла, потому что я успеваю работать на 3 работах, а они безработные и даже не пошевелятся, чтобы найти что-то. © Eileen Wood / Quora
- У моего брата с его женой 2 квартиры. Люди они небедные. Мои родители купили мне однушку, а брату завещали свою двушку. Вроде все честно. Но брат и его жена очень возмущены, даже пытались выдать родителей за слабоумных, чтобы оспорить право собственности у юриста. Я в шоке.
- Бабушка с мамой договорилась: вы за мной ухаживаете — я оставляю вам дом, напишу завещание. Так оно и вышло. Наша семья в этом доме жила всю жизнь, и другого жилья у нас не было. Дом обычный, деревенский, не хоромы княжеские. У мамы есть сестра с квартирой. И эта сестра пыталась заставить маму продать бабушкин дом, а деньги пополам поделить. Юриста нанимала, чтобы оспорить завещание. Но фигушки ей. С тех пор наши семьи не общаются.
- Похвастался перед папой тем, что заказал в интернете самую острую жвачку в мире. Мол, хочу попробовать и не заплакать. Батя лишь посмеялся со словами: «Разве жвачка может быть острой? Да ты шутишь! Вот аджика от твоего деда — она до слез пробирает!» Поспорили с ним на тысячу. Он должен пожевать самую острую в мире жвачку и не заплакать, а я должен съесть аджику деда и не зарыдать. Спустя неделю прибыла моя доставка. Собрались на кухне, мама в качестве судьи, на одном блюдце жвачка, на другом — аджика деда. Батя пробует. 10 секунд, 20, 30... Начинает кашлять, пошли слезы, покраснел. Отпаивали кефиром его минут 15. Пришла моя очередь. Черпаю полную ложку аджики от деда, ем целиком. И 10 секунд не прошло, как я повторил весь путь бати после жвачки. Уже меня нужно было отпаивать кефиром. Ничего острее в жизни я не пробовал! Какой итог спора? Богаче мы с батей не стали, но гастрит тоже не словили — и на этом спасибо! Больше аджику деда я не трогаю. © Палата № 6 / VK
- Однажды в детстве взяла мамину помаду и намазала ей густо все лицо. Я была уверена, что это автозагар (она была коричневатого оттенка) и что с такой раскрашенной физиономией я похожа на Пэрис Хилтон. Уж и не помню, как меня потом отмывали. Но полпомады маминой я точно истратила.
- Просыпаюсь на днях из-за того, что меня жена будит. Стучит ногой по голове и говорит: «Не храпи, Саша! Ты достал уже!» Я лишь угукнул, но затем до меня сонного дошло, что мне только что в ухо пяткой заехали. Поворачиваюсь, а жена лежит валетом, накрылась 3 подушками и дополнительным покрывалом, пытается уснуть. Оказывается, что она до последнего терпела мой храп, пока не сорвалась. Бедная женщина, а ведь она уже 7 лет со мной в браке. © Палата № 6 / VK
- Никогда не встречал более суеверного человека, чем моя теща. Перестала говорить «на здоровье» в ответ на благодарность за обед, заменив на «пожалуйста». Кто-то ей сказал, что так она «не будет делиться» своим здоровьем с другими. Типа «на» значит «забирай». © Подслушано / Ideer
- Помню, как в детстве батя меня подкалывал, мол, я уже такой взрослый (на тот момент 3-й класс), а до сих пор не могу ни разу подтянуться на турнике. Он мне даже шведскую стенку в комнате поставил, чтобы я тренировался. Наблюдал вечером, как я дергаюсь, словно сосиска, на том турнике, пока сам не решил продемонстрировать «класс». Залез на эту детскую шведскую стенку, подтянулся разочек и упал оттуда, вырвав с грохотом то, что сам прикрутил. Тогда я понял, что, может, спортсмен из бати и хороший, но вот мастер — такой себе. © Палата № 6 / VK
- Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе (ненормированный день). Мама купила «небьющийся» чудо-сервиз. И конечно же, всем захотелось опробовать его «небьющесть». Взяли салатник, и началось тестирование. Били его обо все. Участвовали все! Но он выдерживал испытания. И тут заходит папа, в это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости тот разбивается. Фраза папы: «Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся». © Подслушано / Ideer
- Муж: «Тебе не кажется, что надо проверить детей? О! Раз встала, принеси яблоко». В следующий раз: «Там, кажется, форточка открыта. Проверь, пожалуйста. Заодно захвати подушку». А если отказаться, этот манипулятор будет половину вечера дуться и вздыхать. © Шаманка / ADME
- Моя тогда еще будущая свекровь уехала на денек. Наказала тщательно кормить ее сыночка. Я примчалась к ним — холодильник забит до отказа. Кое-как откопала мясо, сварила суп. Жених доволен. Вернулась его мать и, получив отчет, вдруг яростно заявила: «Не могла другой кусок мяса взять? Этот я себе оставляла». Я даже не нашлась что ответить.
- Бабушка по папе всегда просила мою маму чистить селедку, потому что «ни у кого больше так не получится». Мама была молода и хотела угодить свекрови, пока не узнала, что после селедки руки уж очень нехорошо пахнут. © kan2068 / Pikabu
- Вот как мой парень ест бутерброды. Однажды он и меня уломал попробовать сделать такое. Но я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. © thewisestgoat / Reddit
- У моего друга дома живут 8 змей, 5 пауков, хамелеон и игуана. Однажды он подошел к маме и говорит: «Давай, что ли, котика заведем? А то наших питомцев ни обнять, ни погладить». На что мама очень эмоционально выдала: «Никаких зверей в моем доме!» © Подслушано / Ideer
- Когда сыну был год, свекровь сделала ему подарок — принесла колготки на вырост, розовые, размера эдак школьного. Я говорю: «Мама, а вы уверены, что внучок ваш таки будет в школе в розовых колготках рассекать?» А свекровь такая взяла и обиделась. © ivrutka.lendari / Pikabu
- Муж вдруг возмутился. Мол, негоже мужчине вечером постель стелить, жена должна. Я решила схитрить. Просто не стала застилать кровать с утра: авось не заметит. Приехал муж с работы. Зашел в спальню. Нахмурился, губы надул и заявил: «А что так неровно простыня лежит? Смотри, как надо». И стал показывать. Я только посмеялась: в прошлый-то вечер муж и стелил, это после него осталось. Получается, сам себя учил.
- Невестка попросила меня вытащить 4 тарелки из шкафа. Они прятались там под кучей других вещей. И я не говорю, что у них по всему дому такой беспорядок. Вовсе нет. Я понятия не имею, почему именно в этом шкафу куча всякого хлама. Так что, когда меня отправили за тарелками, я даже подумала, что это розыгрыш какой-то. © jeango / Reddit
- Были на свадьбе, и там мама невесты подарила молодоженам квартиру. Все офигели от щедрости. Только прошло уже 3 года, а квартира как была мамина, так и осталась. Как сдавала она ее и получала деньги сама, так и сдает. А на все вопросы заявила, мол, я вас не обманула, умру и вам достанется счет в банке и две квартиры. А сами снимают квартиру, собираются ипотеку брать и ругаются уже из-за этого пару раз в неделю. Свадьбу организовали сами, взяли кредит и сами его выплатили! © Подслушано / Ideer
- Каждый месяц давала деньги в долг подруге. Никогда ей не отказывала. А недавно оформили с мужем ипотеку. На первоначальный взнос до нитки все отдали, даже занимали. Подруге объяснила, что у меня сложности сейчас с деньгами, рассказала ей про кредит. А она выдала, что расстроилась, потому что ипотеку одобрили именно нам, а не ей. Не нужна ей теперь такая подруга. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега на работе находится в такой ситуации. 2 сестры скинули свою маму на нее, оставили в однушке со словами: «Неделю поживет». В итоге 6-й год пошел. Эти же женщины на предложения о сиделке или доме престарелых начинали вопить: «Ты что, как можно?!» Коллега бабушку любит, но, пока я это слушала, такая злость на этих мадам взяла. © user5726636 / Pikabu
- Сижу на работе. Звонит муж: «Хочешь сегодня вернуться домой пораньше? У меня короткий день». Краснею и спрашиваю, что он задумал. Он: «Мне интересно, сможем ли мы посмотреть следующие серии „Как я встретил вашу маму“». © Shivee C. / Quora
- Приехал к своим родителям, сидим на кухне, общаемся. Спрашиваю у мамы, мол, что там новенького. Она мне рассказывает: «Да вот, твоя младшая сестра вообще с ума сошла. Решила голову налысо побрить! А мы с папой что, попытались отговорить, но она же взрослая уже, сама может решать в свои 16, что хорошо, а что плохо». Я посмеялся, через часик домой вернулась сестра с обновленным имиджем. Подхожу к ней, смотрю, красиво вроде, затем спрашиваю: «Ты под Бритни Спирс косишь?» А она мне отвечает: «Кто это такая?» Эта фраза удивила меня в 100 раз больше, чем лысая сестра. © Палата № 6 / VK
- Посмотрите, сколько подушек на гостевой кровати моей мамы. Вот только 7 из них предназначены исключительно для галочки. Каждый раз перед сном их нужно убирать с постели. © Lynda73 / Reddit
- Коллега недавно стала бабушкой. И вот жалуется, мол, ей не понравилось, что внука назвали Дмитрий. Говорит: «Я как ни пыталась узнать, в честь кого невестка назвала, она не признается. А мне так это имя не нравится! Я невестке предлагаю другие имена, она менять отказывается. У нас никого в роду так не звали. Вот думаю, может, она загуляла?» Спрашиваю: «С чего вы решили, что она загуляла? Она давала повод так думать?» Коллега пожала плечами и такая говорит: «Нет, просто язык не поворачивается Дмитрием внука называть. Я к нему без имени обращаюсь». © black.osa / Pikabu
- Муж раньше носки где-то прятал, а недавно начал оставлять рядом с ботинками в прихожей. Раз предупредила, два, три... Теперь молча закидываю их на шкаф. Когда заметит сокращение численности носков — покажу их новую дислокацию. Пока тихонько жду. © Светлана Малюкова / ADME
- Жена никогда не допивает воду из бутылок. Берет новую — и все тут. Несколько часов назад я убрал целую кучу такой тары. © OGBlobBlob / Reddit
Некоторые родственники чудят настолько, что общаться с ними лучше на расстоянии. Наиболее колоритные 12 типов мы изобразили в комиксах. Наверняка вы узнаете в них кого-то.
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