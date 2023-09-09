8 ошибок родителей-эгоистов, которые летом подпортили отпуск и окружающим, и своим детям

Казалось бы, отпуск — время расслабиться и беззаботно погреться на солнышке. Но некоторые отдыхающие умудряются превратить эти дни в настоящее испытание и для собственных детей, и для окружающих. Такие мамы и папы могут впадать в две крайности: они или сходят с ума от беспокойства за своих отпрысков, или пытаются переложить обязанности по присмотру за ними на чужие плечи. Мы включили в эту статью типичные ошибки, которые совершают такие родители.

Пытаются отыскать бесплатную няню

Некоторые родители считают, что окружающие не прочь оказать им помощь в присмотре за ребенком. И искренне удивляются, когда получают отказ, а у других отдыхающих оказываются свои планы, куда не входят игры с чужими детьми. Я учитель, но в отпуске часто говорю, что продавец, чтобы вот таких ситуаций не было. Лежу на пляже в Турции, почти сплю. Тут рядом устраивается семейство из мамы и дочки 4-5 лет. И тут маменька такая: «Ой, женщина, поглядите за ребенком, я быстро искупаюсь». Я вежливо сказала, что нет. А она в ответ фыркнула, но купаться все же ушла со своим ребенком. © Ponutoro / Pikabu

Разрешают детям делать все, что вздумается

Постояльцы отелей нередко жалуются, что некоторые дети могут бегать по коридору, шуметь по ночам и нарушать покой других людей. В нашем отеле дети постоянно катались на лифте и использовали его для своих игр. Подъемник был занят, и мне приходилось регулярно подниматься по лестнице с тяжелым рюкзаком. © santiva / Reddit

Отдыхали с мужем в недешевом санатории. Рядом были спокойные соседи, но когда сюда заселилась семейка с тремя детьми, про покой мы забыли. По ночам они скакали как кони. Меня хватило на двое суток, а потом я устроила скандал у администратора. Почему весь санаторий должен это терпеть, люди приехали лечиться и расслабляться. © JapaneseKids / Pikabu

Считают, что присматривать за ребенком вовсе не обязательно

Иногда взрослые настолько хотят отдохнуть, что забывают о собственных чадах. А те, как правило, быстро отправляются на поиски приключений. Хорошо, если рядом окажутся неравнодушные люди, которые помогут потеряшке вернуться обратно. Я нашла на пляже одного потерянного ребеночка и сдала его из рук в руки бабушке. Та не особо заморочилась, что он потерялся, а потом нашелся. Вскоре рядом со мной снова истошно завыли: «Мама, где ты!» А я с чистой совестью подождала пока другие люди не кинутся к нему. Да, может это не очень правильно, но я не могу спасать всех вокруг, мне есть чем заняться. © Unitaz54 / Pikabu

Берут детей в долгие походы

Длинное путешествие со сложным маршрутом может стать настоящим испытанием для ребенка, особенно если он еще совсем малыш. Да и подросток, не разделяющий увлечения родителей, будет не в восторге от ночевок в палатках и восхождений в горы. Мы с мужем давно мечтаем слетать на Камчатку, да так, чтобы серьезный тур с подъемами и вулканами. Но ребенок маленький — с собой не возьмешь, а надолго оставлять жалко, слишком уж она домашняя. И тут недавно она заявляет, что летом поедет к бабушке кататься на велосипеде и скучать не будет. Боже, вот оно счастье! © Подслушано / Ideer

Думают, что ребенок должен развлекать себя сам

Дорога к месту проведения отпуска может быть долгой. К примеру, не каждый ребенок легко выдержит путешествие на поезде. Через какое-то время он станет скучать — особенно, если ему не хватает любимых игрушек, книжек и заодно родительского внимания. Ехала в командировку в поезде. Народу немного, детей в нашем вагоне вообще не было, кроме одного мальчика лет пяти. Ему было скучно, мать сидела в купе, уткнувшись в телефон, вот он и ходил по вагону, приставал к вышедшим в коридор пассажирам. Мать изредка высовывалась, чтобы сказать: «Не лезь к людям». Мальчика хватало минут на пять, потом он снова жаждал общения. © Подслушано / Ideer

Сдувают пылинки с детей

Иногда родители настолько переживают за свое чадо, что ни на секунду не выпускают его из поля зрения. В итоге устают все — и взрослые, и дети. А потом выясняется, что малыши замечательно чувствуют себя в компании сверстников под присмотром опытного воспитателя. Я работала в мини-клубе в Турции детским аниматором. Утром к нам приводили детей, на обед забирали, потом перерыв на сиесту и снова игры до ужина. Нас сильно ругало начальство, если мы тусовались в зоне отдыха туристов. Так что мы хватали эту стайку малышни и уматывали куда подальше. Активностей было на любой вкус. И все досмотрены. Поэтому я не совсем понимаю тех родителей, которые говорят: «Мой сыночка-корзиночка без меня не может». Твой сыночка уже друга нашел и играет с ним. © Sweird / Pikabu

Не учитывают впечатлительность ребенка

Одни малыши спокойно переносят смену обстановки и вынужденную разлуку с родителями, а для других даже небольшая поездка может превратиться в настоящее испытание. Мне было шесть лет, когда мы всей семьей поехали в отпуск. У нас была пересадка с самолета на поезд, и родители отдали нас с братом в комнату матери и ребенка, так как ждать нужно было всю ночь. Брат сразу заснул, а я не могла понять, где родители, поэтому тихо плакала в подушку и очень хотела к ним. Мама и папа забрали нас спустя три часа. Все это время я думала, что больше никогда их не увижу. © Подслушано / Ideer

Не обращают внимания на правила поведения в общественных местах

Бывает, что отдыхающие жалуются на родителей, которые в ресторане усаживают маленьких детей на стол, причем прямо в обуви. Но больше всего у соседей бывает претензий к взрослым, не обращающим внимания на то, как их малыши ведут себя у шведского стола. Я думаю, что пятилетнему ребенку рано подходить к шведскому столу без взрослого. Детям сложно дотянуться до нужного блюда. К тому же они могут залезть в еду голыми руками. © SBpotomus / Reddit

Ага. Маленькие дети любят совать пальцы в шоколадный фонтан. © plculver1 / Reddit