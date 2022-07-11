9 мифов об отношениях в паре, которые цветут в обществе махровым цветом

Сегодня многие мужчины и женщины прекрасно образованны, профессиональны, самодостаточны и независимы. Но это не мешает обществу упорно навязывать представителям обоих полов стереотипы, повторяя, что должны делать настоящие мужчины и женщины.

Мы в ADME уверены, что установки, которые существовали в браках предыдущих поколений, пора оставить в прошлом. Ниже — 9 мифов об отношениях, которые больше не имеют силы.

Миф № 1. Влюбленные должны понимать друг друга без слов

Когда мы искренне влюблены в человека, порой кажется, будто мы с ним сливаемся в одно целое. А значит, должны знать о мыслях и чувствах друг друга без слов. В действительности это заблуждение, и оно может разрушить всю идиллию. Любовь не превращает нас в телепатов. Чтобы отношения становились прочнее и глубже, партнерам необходимо говорить друг с другом обо всем, что для них важно.

Миф № 2. Дети делают отношения двоих крепче

После рождения детей отношения в паре переходят на новый уровень, и не всем под силу его пройти. Даже те, кто до сих пор жил в мире и счастье, с появлением новых членов семьи часто оказываются не так удовлетворены своим браком. Что и говорить о людях, чьи отношения всегда были трудными. Дети — это не решение всех проблем брака. Если партнеры не успели наладить идиллию до появления первенца, дальше сделать это уже гораздо сложнее.

Миф № 3. К психологу обращаются только те, кто в отчаянии

В современном мире по-прежнему бытует табу на обращение к психологу. Одни говорят: «Я не сумасшедший», другие: «Мне не нужны советы», а третьи считают, что им не настолько плохо, чтобы подпускать к своим эмоциям и чувствам постороннего человека. На самом деле консультация специалиста может быть очень полезной как для одного человека, так и для пары. Она поможет научиться лучше понимать себя и близких, выявить внутренние противоречия и проработать проблемы. А значит, повысить качество жизни.

Миф № 4. В паре должно быть четкое разделение ролей

Любой паре, независимо от возраста и уровня дохода, приходится решать бытовые вопросы: наводить порядок, покупать продукты, организовывать досуг. Традиционно большая часть этих обязанностей ложилась на плечи женщины. Но сегодня, когда оба партнера работают, такое разделение ролей больше не актуально. Одни делят домашние дела поровну, другие выполняют их по очереди. Главное, больше нет догмы о том, что женщина в доме — хозяйка.

Миф № 5. Женщины говорят намеками, «нет» может означать «да»

Еще недавно был популярен стереотип, что женщины по своей натуре кокетки, их «нет» зачастую означает игривое «да». В каких-то ситуациях это могло быть правдой. Но в других всерьез усложняло коммуникацию с противоположным полом. Мужчины пытались читать между строк и наконец приходили к выводу, что женщин не понять. А женщины, в свою очередь, считали мужчин примитивными и не ценящими их точку зрения. В худшем случае такое непонимание могло привести к неприемлемому нарушению личных границ.

Миф № 6. Молодожены должны праздновать свадьбу с размахом

День свадьбы должен стать одним из самых счастливых и запоминающихся в жизни. Но для этого необязательно следовать традиционному формату. Кто-то мечтает о пышном платье, лимузине и грандиозном банкете. А другие хотят камерно отметить бракосочетание с близкими и потратить сэкономленный бюджет на что-то еще. Оба сценария одинаково приемлемы. Хотя сегодня молодожены все чаще сокращают список гостей в пользу простоты организации, экономии и комфорта.

Миф № 7. Нельзя выносить мозг мужчине разговорами об отношениях

Многие из нас с детства усвоили: когда говорят «Нам надо поговорить», имеют в виду «Ты должен слушать, пока я буду тебя обвинять». Во взрослом возрасте это выливается в защитные реакции, которые нередко мешают строить здоровые отношения с любимыми. В гармоничном союзе нормально уметь и не бояться говорить друг с другом. Для этого оба партнера должны не только открыто сообщать о своих чувствах и желаниях, но и чутко и внимательно выслушивать вторую сторону.

Миф № 8. В браке супруги теряют свободу

Для многих из нас брак — это эквивалент сознательного отказа от свободы. Мы даже устраиваем мальчишники и девичники, чтобы попрощаться со всеми возможностями, которые предлагает жизнь одиночки. Это как последнее «ура» перед свадьбой. В действительности здоровый брак может быть пространством, в котором культивируются свобода, веселье, радость и спонтанность. Супругам ни к чему отказываться от своей идентичности. Достаточно понимать, что теперь при принятии решений следует думать не только о себе.

Миф № 9. Общий быт убивает романтику

Когда конфетно-букетный период заканчивается, принято считать, что романтику медленно, но верно начинает губить быт. На самом деле это не аксиома. Время, проведенное вместе, может быть счастливым праздником, каким бы продолжительным ни был брак. Главное — не ждать, пока отношения превратятся в «день сурка», а работать над тем, чтобы любить друг друга глубже и ярче.