Адель призналась, что составляет список потенциальных имен для своих будущих детей и уже готова вновь стать мамой

В процессе общения с фанаткой после шоу Weekends With Adele певица Адель рассказала, что мечтает вновь стать мамой. А также призналась, что у нее даже есть список имен, которые подойдут для ее детей.

В Tik Tok стало очень популярным видео, на котором 35-летняя певица пытается помочь беременной поклоннице выбрать имя для дочки, которая вот-вот появится на свет. Обсуждая имена, Адель рассказала, что сама давно задумывается о том, чтобы родить еще двоих детей, и готовится к этому.



«Я действительно хочу стать мамой в ближайшем будущем, — поделилась певица. — Каждый раз, когда я слышу имя, которое мне нравится, я записываю его в телефон и веду список потенциальных имен для моих детей». Звезда сказала, что ее парень Рич Пол порой также перебирает имена детей, чем недвусмысленно намекнула серьезность их отношений, на желание создать семью и завести общих детей.

Адель не в первый раз так эмоционально реагирует на вопросы о детях. Совсем недавно певица помогла молодой паре узнать пол их будущего ребенка. И видео этого момента очень быстро стало вирусным.



Во время одного из своих выступлений певица заметила в зале плакат и решила пообщаться с фанатами. Парой оказались Шантель и Крис из Нью-Йорка. Девушка поведала звезде, что находится на 18 неделе беременности и попросила кумира помочь им узнать, кого они ждут — мальчика или девочку.



Адель призналась, что раньше никогда этого не делала. Открыв заветный конверт, растроганная певица, сдерживая слезы, объявила: «У Шантель и Криса будет малыш, и это мальчик!» А спустя несколько мгновений, когда эмоции немного поутихли, обратилась к будущим родителям с просьбой: «Если я когда-нибудь снова забеременею, окажете ли вы мне честь и поможете также узнать пол ребенка?»

Напомним, что у звезды уже есть 10-летний сын Анджело от первого брака. С бывшим мужем Саймоном Конеки Адель начала встречаться в 2011 году и семь лет спустя вышла за него замуж. Через год после начала отношений, в 2012, у пары родился сын, но сохранить семью они не смогли и расстались, а затем и официально развелись в марте 2021 года. Знакомство певицы с Ричем Полом произошло в июле того же года, а в сентябре они объявили о своих отношениях в социальных сетях.