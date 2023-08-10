Беременная женщина выгнала свекровь из своего дома, но не спешите считать ее злодейкой

Кажется, никто в этом мире не способен так мастерски выводить нас из себя, как родня. Конечно, мы любим своих родных, но некоторые из них просто все границы переходят в желании устроить все так, как нравится им, а не нам. И вроде ведь делают все из лучших побуждений, а результат все равно один. Но наша героиня устала терпеть и сделала по-своему.

Беременная девушка рассказала свою историю на Reddit

Мне 27, и я беременна двойней. Сейчас 5-й месяц, беременность протекает тяжело. Я хоть и в декрете, но со всеми домашними делами не справляюсь. Муж помогает, но все равно не может успеть всего параллельно работой, а отпуск он сможет взять только на 9-м месяце моей беременности. В общем, мой врач посоветовал найти кого-то, кто будет помогать по дому. Я рассказала об этом маме и свекрови. Мама сказала что-то вроде «хорошая идея», а свекровь... Свекровь взяла и переехала к нам. И тут начался ад.

Она готовит гору еды, которую я есть не могу либо из-за беременности, либо из-за аллергии. Свекровь выкинула наше с мужем гипоаллергенное постельное белье и сказала, что оно все равно было уродским. А знаете, что самое ужасное? Она постоянно пьет кофе с корицей, а меня ужасно тошнит от запаха корицы. Мы много раз просили ее перестать это делать, но она каждый раз отвечает: «Ничего, переживешь».

А вчера прихожу домой от врача, а она... Мало того что опять заварила целую кастрюлю этого кофе, так еще и зажгла ароматические свечи. С запахом корицы, да. Как я на нее орала! Потом, правда, успокоилась и сказала ей, чтобы собирала вещи, мол, муж отвезет ее домой, как только вернется с работы. Также сказала, что она ни капли нам не помогает: к домашней работе она вообще едва притронулась, а готовить я все равно вынуждена для себя отдельно.

Она, конечно, давай плакать, но я стояла на своем. Муж меня поддержал и увез ее домой, а мне пришлось ночевать в гостинице, пока дом не проветрился от запаха корицы. А сегодня позвонили свекор и золовка и обвинили меня во всех смертных грехах.

Несмотря на столь радикальное решение проблемы, девушку многие поддержали

Терпеть не могу, когда люди предлагают помощь, а по факту только мешают. И как ей не стыдно было выкидывать твои простыни в твоем же доме? © Pretzelmamma / Reddit

Это нормально, что у беременных женщин есть некие особенности. Они могут быть непонятными для небеременных, но они нормальны. Особенно если речь идет о запахах и еде. Ну хотя бы муж на вашей стороне. © mdkroma / Reddit

Ладно, кое-какие штуки в ее поведении еще можно было списать на недопонимание (и то с натяжкой), но свечи с корицей — это уже было явно сделано вам назло. © SergemstrovigusNova / Reddit