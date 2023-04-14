Блейк Лайвли показала свою послеродовую фигуру, и фанаты тут же заметили одну прелюбопытнейшую деталь

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе уже больше 10 лет и все так же сильно любят друг друга. Еще до того, как они стали родителями, Блейк была уверена, что Райан будет отличным отцом. Недавно пара поделилась эксклюзивными снимками со своего отпуска, и поклонников шокировало то, насколько хорошо выглядит Блейк всего через несколько недель после родов.

Блейк опубликовала фотографии в бикини, и поклонники похвалили ее за то, что она их не редактировала

Блейк Лайвли поделилась фото в купальнике, и пользователи были рады увидеть фотографию без тонны обработки. Поклонники похвалили Блейк за то, что она не пропагандирует нездоровые или быстрые методы похудения, чтобы сбросить вес после беременности. Решив поделиться неотредактированными фотографиями, Блейк помогает своим поклонникам принять свое тело и полюбить его. Она вдохновляет их принимать свою естественную красоту, а не стремиться к нереалистичным и часто недостижимым стандартам.

Во время их отпуска у пары было несколько особых гостей

Во время отпуска к Блейк и Райану присоединились их мамы, Элейн Лайвли и Тэмми Рейнольдс. Райан всегда старается показать, как восхищается женщинами, которые есть в его жизни. По случаю Дня матери он написал: «Я аплодирую этим трем невероятным мамам за их мудрость, силу и способность всегда выглядеть на все сто!»

Когда знаменитости делятся фотографиями в социальных сетях, фанаты внимательно изучают каждую деталь