Девушка из принципа не пригласила сестер и братьев на свою свадьбу, и у нее есть на то веская причина

Отношения с семьей — штука тонкая, и без разногласий не получится обойтись даже в кругу близких. Вот взять, к примеру, свадьбу: кто-то хочет пышную, а кто-то — тихо расписаться; кто-то хочет позвать как можно больше гостей, а кто-то даже не всех своих родственников зовет. Вот девушка, чью историю мы нашли в сети, не собирается звать на торжество своих сестер и братьев, но не спешите ее осуждать.

Вот что рассказала героиня

Я выхожу замуж через несколько месяцев. У меня четверо братьев и сестер — все они старше меня и все сейчас уже женаты или замужем. Когда они играли свои свадьбы, я была ребенком, а они все проводили так называемую свадьбу без детей. Начал эту моду старший брат, а остальные за ним повторили. В общем, как вы понимаете, меня ни на одну из свадеб не пригласили.

Женился старший брат — мне было 10. Знаете, как обидно было! Брат женится на чудесной девушке, которая и ко мне хорошо относилась, а я не могу даже посмотреть. Второй брат женился, когда мне было 12. Да, конечно, я была все еще маленькой, но сестра я ему или кто, в конце-то концов? К тому же, ребенком я была воспитанным.

Потом вышла замуж сестра. Причем она даже не хотела сперва свадьбу без детей, но родня ее убедила приглашать хотя бы тех детей, кому уже есть 16. А мне было 15, и я у нее спрашиваю, мол, а сделает ли она для меня исключение, как для сестры. Она посмотрела на меня и со всей серьезностью такая: «Нет, конечно. Для тебя исключение, значит, сделаем, а остальные дети, думаешь, не расстроятся?». Я расстроилась, сразу в слезы, кричала, что несправедливо не разрешать мне присутствовать ни на одной свадьбе. В итоге еще и родители на меня обозлились.

Когда замуж выходила последняя сестра, мне уже было 17, и было, честно говоря, наплевать, пригласят меня или нет, так что я просто поздравительную смс-ку им написала и больше ничего. Родители опять были в ярости, мол, я их даже не поздравила как надо, но мне было все равно, я все это время просидела у себя.

Итак, теперь замуж выхожу я. Когда никто из братьев и сестер не получил приглашения, они заявились ко мне домой и потребовали объяснений. Ну а я что? Вы не хотели, чтобы я была на вашей свадьбе, теперь я не хочу, чтобы вы были на моей. Еще мама потом присоединилась: говорила, как ей хотелось бы, чтобы в такой прекрасный день все ее дети были вместе. Иронично, правда? Нет уж, я от своего не отступлюсь.

Комментаторы сошлись в одном: родня девушки поступила очень некрасиво

Я еще понимаю желание провести свадьбу без детей. Дело не только в том, что маленькие дети могут мешать мероприятию, это еще и вопрос денег. Если на свадьбе будут дети, возможно, придется арендовать более крупное и дорогое помещение, поставить на стол гораздо больше разнообразной еды... Но ты-то им сестра, а не какая-то там дочка школьной подруги! Очень грубо было не разрешить тебе прийти. Ничего удивительного, что ты отдалилась от братьев и сестер. © Dry_Sandwich_860 / Reddit

То, что ты младше всех, уже и так отдалило тебя от них: они-то росли вместе. А когда тебя постоянно не пускают на важные для семьи события... Тут любой себя изгоем почувствует. Только ты была маленькой, и твои переживания никого не волновали, а тут что, взрослые люди не справятся с твоим отказом? Переживут, лицемеры, блин. © DragonCelica / Reddit

Могу понять, когда речь идет о совсем маленьких детях: малышам трудно сидеть спокойно на одном месте подолгу. Но ей-то и в первый раз было 10! Десятилетнему ребенку можно сказать, чтобы посидел тихонько, а на саму вечеринку уже не водить. А уж потом... Девочка 15-17 лет что, не могла поприсутствовать хотя бы на торжественной части свадебной церемонии? © joe_eddie_13 / Reddit