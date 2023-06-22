Девушка показала нестандартный способ слежки за своими детьми и разделила интернет надвое

Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Но практика показывает, что порой методы воспитания, которые кажутся некоторым правильными, у других вызывают возмущение и отторжение. Так Вада Стивенс вызвала своим роликом в Тик-Токе бурную волну обсуждений на тему границ контроля над детьми.

В ролике девушка рассказала, как увидела на просторах сети браслеты с меткой AirTag от компании Apple, которые одна мама купила для своих детей, чтобы всегда знать их местонахождение. Вада с энтузиазмом восприняла эту идею и тоже приобрела эти гаджеты для своих дочек.

Дальше молодая мама продемонстрировала, как она научила своих дочек тут же прибегать к ней, если метки начинают издавать сигнал. Девочки восприняли эту демонстрацию, как увлекательную игру: они прибежали на «зов мамы» смеясь и только спросили, что она от них хотела.

Ролик набрал больше 1,5 миллионов просмотров и мнения пользователей о нем разделились. Некоторые возмутились названием ролика, который Вада назвала «дрессировка собак». Хотя один из пользователей и предположил, что это, скорее всего было сделано либо просто для шутки, либо для того, чтобы повысить обсуждаемость.

А вот некоторых пользователей сравнение детей с собаками не смутило, а наоборот помогло справиться с потенциальной ответственностью:

Прямой критики метода тоже хватало. Пользователи перечисляли массу проблем, которые может вызвать данный подход:

Но защитников у Вады тоже хватало:

Но спор в сети было не унять, и историей заинтересовались крупные СМИ. Вада объяснила в интервью свои мотивы. Тем, кто считает, что ее действия — это чрезмерный уровень контроля, девушка ответила: «В наше время невозможен „переизбыток опеки“. Люди думают, что я сумасшедшая — один даже сказал, что мне нужно записать девочек на терапию... А я делаю это, чтобы моих детей никогда не забрали или они не потерялись. Я сделаю все возможное, чтобы точно знать, где они находятся».

А как вам кажется, где та грань, где опека над детьми больше вредит им, чем помогает?