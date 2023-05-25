Девушка опубликовала видео, как ее 80-летняя бабушка выбирает свадебное платье. И оно покорило пользователей сети

Девушка покорила сердца своих подписчиков в TikTok, когда показала, как помогает бабушке найти идеальное свадебное платье. Пользователи заинтересовались этой историей поздней любви и попросили рассказать о том, как новоиспеченная невеста встретилась с будущим мужем.

«Моя 80-летняя бабушка выходит замуж за своего 60-летнего жениха», — написала Даниэль Джефферсон в подписи к посту. На опубликованном видео ее бабушка, Джанет Мерриман, примеряет белое свадебное платье и позирует перед зеркалом. В комментариях подписчики хвалили внешность женщины и ее выбор платья. Кроме того, всем было интересно узнать предысторию торжества: кто ее жених и как она с ним познакомилась.

Внучка опубликовала фотографии спутника бабушки в слайд-шоу. Видео получило сотни комментариев. Многие писали, что пара прекрасно смотрится вместе, и поддерживали Джанет в том, что она нашла любовь и решила выйти замуж в таком возрасте. Девушка рассказала, что ее бабушка (которой на самом деле 79 лет, а в июне исполнится 80) ранее уже была замужем. Но в 2006 году ее мужа не стало. Несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, она нашла в себе силы пережить этот трудный период. Спустя 7 лет она начала встречаться со своим соседом, который переживал расставание со своей первой женой. «Я никогда не забуду тот день, когда бабушка позвонила и сказала, что поцеловалась со своим новым ухажером», — поделилась Даниэль. Она также добавила, что роман пары начался тогда, когда Джанет оказывала эмоциональную поддержку мужчине во время его развода.

По словам Мерриман, решение начать новые отношения после первого брака помогло ей найти забытое счастье. «Если среди вас есть 80-летние женщины, рискните. Это все, что я могу сказать», — сказала она.