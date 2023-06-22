Девушка поделилась планами на собственную свадьбу, а ее раскритиковали и родственники, и комментаторы в сети

Свадьба — дело ответственное, и молодоженам хочется, чтобы праздник прошел идеально. Но как выбрать между тем, что нравится вам самим, а что — вашей родне? Вот одну пользовательницу сети родственники уже раскритиковали за то, каким образом она предложила организовать стол с едой и напитками. Ее вкусы явно идут вразрез с предпочтениями семьи.

Девушка поделилась в сети постом о будущей свадьбе

В конце года мы с любимым собираемся пожениться. Семьи у нас большие — всего будет 100-150 гостей, и среди них множество детей. Оплачиваем мы все с будущим мужем сами. В чем суть? Мы решили, что горячительного на нашей свадьбе не будет. Не только из-за того, что придет много детей: просто мы с женихом сами не пьем.

Кроме того, мы вообще обычно пьем одну только воду. Газировку не любим, изредка сок или молоко, даже кофе не пьем. Так что и на свадьбе у нас для питья будет только вода. Будет много еды, конечно, куча блюд на выбор, но из жидкостей — вода, и все. Как-то не хочется переплачивать за газировку и все остальное.

Но наши семьи и друзья, конечно, пришли в ярость, когда мы им рассказали. Ну, некоторым было все равно, но остальные прямо сильно расстроились. Возмущались, что уж хотя бы газировку-то можно было на стол поставить — для детей, иначе они расстроятся.

Ну и что, я плохой человек после этого? Это же просто вода. Разве мы не пьем воду каждый день? Может, нам все-таки раскошелиться на газировку, чтобы семья была довольна?

Мнения пользователей сошлись в одном: подавать на свадьбе одну лишь воду — это невежливо

Нет, технически вы, может, и правы во всем. Но это же свадьба... Знаете, церемония бракосочетания — это момент для вас с женихом. А свадьба — она для всех гостей, которых вы пригласили. Это праздник, который вы устраиваете. И не подать других напитков, кроме воды — признак плохой хозяйки. Я поддерживаю отсутствие крепких напитков, но чтобы на стол ничего, кроме воды, не поставить — это уже жлобство. © Sea_Rise_1907 / Reddit

Насчет сухой свадьбы я не спорю. Но если бы мне сказали, что на столе для питья планируется только вода, я бы принципиально сходил в ближайший магазин и притащил себе газировку. © econdonetired / Reddt

Мне кажется, через 20 лет вашу свадьбу будут вспоминать со словами: «Помнишь, как нам удалось пронести 2 литра газировки?». © Quirky-Honeydew-2541 / Reddit

Вот на мою свадьбу мы с мужем готовили собственный купаж чая, потом рассортировали его по чайным пакетикам с маленькими ярлычками , где были наши инициалы и дата свадьбы. В конце вечера мы раздали их гостям вместе с кусочками свадебного торта, чтобы каждый выпил чашку чая с тортом. © folklovermore_ / Reddit

Ну а кофе-то хоть подадите? Ну или скажите тогда гостям, чтобы приносили свои напитки. © coffeeplant92 / Reddit