Девушка порвала с парнем из-за ситуации с тампонами. Права ли она?

В пятницу мы с любимым в очередной раз решили провести вдвоем романтический вечер. Ехать к нему минут 35, но после работы мне еще нужно было завершить пару дел: заскочить домой, покормить кошку, собрать вещи, принять душ. И, как назло, прямо перед окончанием смены у меня начались месячные.

Конечно же, они как обычно сопровождались спазмами, тянущими ощущениями в пояснице и головной болью. В общем, всем тем, что конкретно сегодня было очень не в тему. Я уже была дома и собиралась в душ, когда он позвонил. Я предупредила, во сколько примерно подъеду, и пожаловалась на самочувствие. Он тут же спросил, чем может помочь. Я замялась на пару секунд. Потому что раньше, когда я озвучивала какую-нибудь просьбу, ничего хорошего из этого не выходило. Но все же решилась и попросила дойти до магазина и купить мне тампоны. Даже предложила скинуть фото конкретных продуктов, чтобы ему не пришлось ломать голову.

Он усмехнулся: «Да не-е-е, давай лучше сходим вместе, когда приедешь». Я удивилась и ответила, что это будет пустой тратой времени, так что по пути заеду сама. В общем, заскочила я в магазин и наконец-то добралась до него. Его отказ все не давал мне покоя. Поэтому позже я не выдержала и прямо спросила, почему он так поступил. Он фыркнул: «Я не собираюсь позориться. Мы могли бы купить твои штуки вместе. Кроме того, мне не хотелось срываться в магазин посреди игры». Услышав это, я прямо на месте разорвала наши отношения и ушла. Как считаете, я права?

Люди в комментариях оказались единогласны — поведение парня не входит ни в какие рамки: У меня был очень мужественный отец с эмпатией на уровне лягушки. Но когда я однажды попросила его купить мне упаковку прокладок, единственное, что он уточнил, это какие именно. А когда вернулся, протянул мне еще шоколадку и обезболивающее. © RatherSleepIn / Reddit

Я никогда не понимал таких людей. Они боятся, что подумают люди. Но что люди могут подумать? Что он покупает это для себя? © OkIdea4077 / Reddit

15 лет назад катались с друзьями на мотоциклах. Вдруг получил сообщение от дочери, что у нее начались первые месячные. Я, не раздумывая, поехал в аптеку. Долго стоял в проходе, весь в кожаной одежде, пытаясь понять, что же купить. К счастью, одна из покупательниц заметила, что я в отчаянии, и помогла. Я никогда не испытывал стыд, покупая женскую продукцию. Был в диком замешательстве, да. Но не стыдился. Если человек даже не пытается выйти из зоны комфорта, чтобы помочь тому, кто его любит, — он просто не достоин этой любви. © ConsistentDust5001 / Reddit

Я однажды тоже натолкнулась на парня, который разглядывал полки с прокладками. Оказалось, у его младшей сестры начались месячные, но он явно понятия не имел, что взять. Я помогла ему, он был дико благодарен. © galaxy_defender_4 / Reddit

Я покупал их для своей девушки, для жены и теперь для дочери. Любому, кто испытывает на этот счет неловкость, просто нужно повзрослеть. © walktheground / Reddit

Я никогда не понимал, почему мужчины стыдятся покупать тампоны. Я всегда покупаю их для своей жены. Однажды мы с ней прогуливались по ТЦ. Она была в белых шортах, и у нее неожиданно начались месячные. Она побежала в туалет, а я так и не нашел поблизости супермаркет или аптеку, поэтому зашел в магазин нижнего белья. Объяснил им ситуацию, девушки вошли в положение и дали тампон. А я был героем дня. © Unknown author / Reddit