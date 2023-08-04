Девушка пожаловалась, что в отпуске ее раздражают чужие дети. И дело вовсе не в их криках и капризах

Последнее, что хочется делать во время отпуска, — это терпеть закидоны чужих детей. Рев, визг, беготня вокруг именно вашего полотенца и брызги из бассейна — лишь малая часть того, с чем сталкиваются отдыхающие в отелях с детьми. Но иногда выходки детей бывают покруче вареных яиц. Героиня нашей истории знает об этом не понаслышке, и вот что с ней приключилось.

«Я ненавижу отели с детьми и обычно стараюсь не ездить в такие. Но это не всегда возможно. Если я вынуждена ехать в отель для семей — стоит ждать беды. А все почему? Потому что многие родители считают, что у них отдых, а за их отпрысками должен следить кто угодно, но не они сами. Вот и слоняются бесхозные дети где попало и сами ищут себе приключения», — написала девушка в интернете и поделилась самыми сочными историями из своей практики.

Место действия Египет. Девушка лежала у бассейна по соседству с немцами. Ребята между собой общались, шутили, в общем, отлично проводили время. В какой-то момент на горизонте замаячил едва научившийся ходить ребенок. Он отыскал где-то трубочку от коктейля и решил попить через нее воду из бассейна. Причем именно с той стороны, где глубина воды около трех метров. Стоит ли уточнять, что малец шлепнулся в воду? В итоге одному из немцев пришлось нырять и вылавливать пацаненка из воды.

Следующее приключение случилось на Кипре. Снова дети, снова бассейн. В воде развлекалась стайка пацанов лет десяти. Они играли во всем знакомую игру «смотри, что могу». В это время за ними наблюдала еще и маленькая девочка. В какой-то момент она, видимо, преисполнилась веры в себя, стянула надувной круг и с разбегу сиганула в бассейн — животом об воду. В итоге героине нашей истории пришлось примерить на себя роль спасателя и вытаскивать девчушку на сушу. Никого из взрослых родственников рядом вновь не оказалось. Ребенка увели сотрудники отеля.



Девушка поделилась также историей из Турции. В один из дней она валялась на пляже и иногда спускалась по лестнице в воду. Во время очередного спуска прямо перед ней возник «бесхозный» мальчонка. Он попытался окунуться, но поскользнулся на лестнице, ударился о металл и полетел вниз. Девушка только и успела выставить ногу, чтобы хоть как-то зацепить его и не дать случиться беде. Ей пришлось кричать во весь голос на всех доступных языках, чтобы хоть кто-то помог. Мальчишку кое-как привели в сознание, и персонал унес его в отель и, вероятно, еще и в больницу.

Эти истории взбудоражили весь интернет. Пользователи сети начали активно делиться своими похожими историями и просто мнением по поводу безответственных родителей: А у меня, видимо, глаза добрые. Постоянно какие-то «мимо крокодилы» просят приглядеть за их ребенком. Они что, няньку нашли? Мне хватает своего собственного. А так, я тоже раз десять, не меньше, вылавливала чьих-то чад из воды. Такое чувство, что на пляжи или к бассейнам приезжают исключительно безответственные родители. Elemmire / Pikabu

Тут вот недавно рассказывали, как спасатели в шторм вытащили десятилетнего пацана из воды. Ребята молодцы, спору нет. Но, как и в вашем случае, родителей рядом не оказалось. Fillippokkk / Pikabu

Очень хорошо вас понимаю. Батутный центр. Прыгают 15 подростков. Крутят сальто и прочие финты. И тут на арену выбегает двухлетний пацаненок и бежит под ними. Вероятность покалечиться примерно 100%. А мама? Мама в это время втыкала в телефон и, видимо, решала проблемы вселенского масштаба. Region89 / Pikabu

При мне несколько раз вылавливали. Дважды сама вылавливала, один раз на море, другой — в аквапарке. И тоже сдавала кому угодно, но не родителям, они даже на крики не прибегли. В аквапарке родителей искали по громкой связи. Такое ощущение, что эти дети были запасными. Lerrina / Pikabu