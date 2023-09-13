Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать
Круто, когда родители и дети становятся лучшими друзьями, но бывает и наоборот. Никто ведь не выдает нам инструкцию о том, как выстроить идеальные отношения. Вот героиня нашей сегодняшней статьи на всю жизнь запомнила то, как мама относилась к ней в детстве, и решила, став взрослой, слегка проучить ее.
Через 2 недели ко мне приедет погостить мама — впервые после того, как я поступила в институт. Так, для справки: год назад вся моя семья уехала за границу и больше мы не виделись. И вот когда она приедет, я собираюсь вести себя с ней так же, как она со мной, когда я была маленькой.
Смысл вот в чем: нам не разрешали брать еду с кухни без спроса. Если кого-то из нас за этим ловили — все, мы «воры». Нас ругали, а иногда даже наказывали.
Дошло до того, что мама установила замки на шкафах и в холодильнике, а на кухне поставила камеру. Она следила за тем, сколько раз в день я захожу на кухню, и, если ей казалось, что слишком много, она ругалась, говоря, что у меня «проблемы с едой».
Кроме того, мне не давали с собой в школу ни обед, ни деньги на обед. Иногда на ужин мы заказывали еду навынос, но чаще мама и отчим заказывали только для себя, говоря, что нам, детям, такое нельзя.
В общем, план у меня такой: когда мама приедет, я введу ограничения по времени на кухне, еду без моего разрешения она тоже не возьмет. Может, даже закажу что-нибудь, а с ней делиться не буду. Смысл в том, чтобы показать ей, какими дурацкими были ее правила в отношении еды.
Правда, мой парень считает, что это инфантильный и детский поступок — мол, зачем усложнять и так сложные отношения с мамой? Папа и сестра с ним согласны. А вы что думаете?
И вот что ответили девушке комментаторы
- Я считаю, ты права. Твоя мать заслуживает, чтобы ты использовала против нее ее же собственные методы. © Busy-Magician-6309 / Reddit
- Не могу представить, чтобы я так относилась к своей дочери. Когда она была маленькой, например, у нее был очень быстрый обмен веществ, и она много кушала. А уж заказать еду и с ребенком не поделиться — это вообще за гранью. © Ringwraith6 / Reddit
- Знаете, вот еще хорошая идея — вообще не приглашать ее к себе домой. © Trini1113 / Reddit
- В смысле, мама с отчимом на ваших глазах уплетали что-то вкусное, а вам не давали? Это натуральное издевательство. © One_Ad_704 / Reddit
Увы, непонимание между родителями и детьми — явление частое. Тут влияет все: разница поколений, разные взгляды на жизнь... Мы как-то постили честный текст психолога, которая попыталась разобраться, почему мы не всегда понимаем и принимаем своих родителей.