Девушка решила проучить свою маму за то, как та обращалась с ней в детстве. Ее сложно не поддержать

Круто, когда родители и дети становятся лучшими друзьями, но бывает и наоборот. Никто ведь не выдает нам инструкцию о том, как выстроить идеальные отношения. Вот героиня нашей сегодняшней статьи на всю жизнь запомнила то, как мама относилась к ней в детстве, и решила, став взрослой, слегка проучить ее.

Через 2 недели ко мне приедет погостить мама — впервые после того, как я поступила в институт. Так, для справки: год назад вся моя семья уехала за границу и больше мы не виделись. И вот когда она приедет, я собираюсь вести себя с ней так же, как она со мной, когда я была маленькой. Смысл вот в чем: нам не разрешали брать еду с кухни без спроса. Если кого-то из нас за этим ловили — все, мы «воры». Нас ругали, а иногда даже наказывали.

Дошло до того, что мама установила замки на шкафах и в холодильнике, а на кухне поставила камеру. Она следила за тем, сколько раз в день я захожу на кухню, и, если ей казалось, что слишком много, она ругалась, говоря, что у меня «проблемы с едой». Кроме того, мне не давали с собой в школу ни обед, ни деньги на обед. Иногда на ужин мы заказывали еду навынос, но чаще мама и отчим заказывали только для себя, говоря, что нам, детям, такое нельзя.

В общем, план у меня такой: когда мама приедет, я введу ограничения по времени на кухне, еду без моего разрешения она тоже не возьмет. Может, даже закажу что-нибудь, а с ней делиться не буду. Смысл в том, чтобы показать ей, какими дурацкими были ее правила в отношении еды. Правда, мой парень считает, что это инфантильный и детский поступок — мол, зачем усложнять и так сложные отношения с мамой? Папа и сестра с ним согласны. А вы что думаете?

И вот что ответили девушке комментаторы

Я считаю, ты права. Твоя мать заслуживает, чтобы ты использовала против нее ее же собственные методы. © Busy-Magician-6309 / Reddit

Не могу представить, чтобы я так относилась к своей дочери. Когда она была маленькой, например, у нее был очень быстрый обмен веществ, и она много кушала. А уж заказать еду и с ребенком не поделиться — это вообще за гранью. © Ringwraith6 / Reddit

Знаете, вот еще хорошая идея — вообще не приглашать ее к себе домой. © Trini1113 / Reddit

В смысле, мама с отчимом на ваших глазах уплетали что-то вкусное, а вам не давали? Это натуральное издевательство. © One_Ad_704 / Reddit