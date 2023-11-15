Девушка сбежала со своей свадьбы и следующим утром развелась. А все из-за шутки мужа

Недавно СМИ вовсю обсуждали случай, когда невеста сбежала со свадьбы, а на следующий день подала на развод. И все из-за неудачной шутки новоиспеченного мужа. Причем девушка заранее просила его не поступать так во время торжества. Но обо всем по порядку.

Девушка рассказала в сети, что была в отношениях со своим теперь уже бывшим мужем в течение 3 лет, прежде чем с радостью приняла его предложение руки и сердца. Ничто не предвещало его поступка на свадебной церемонии. Он не был эгоистичным, и даже если и вел себя незрело, это было редкостью в их отношениях.

Пара начала готовиться к свадьбе. В сети в это время стали популярны видео, где жених разбивает торт о лицо невесты, и будущий муж считал их забавными. Однако девушка не находила это смешным и попросила его не делать так на их собственной свадьбе. Она рассказала ему, что однажды ее мама решила повеселиться подобным образом на ее 17-м дне рождения, и украшение на торте сильно поцарапало девушке лицо. День рождения был испорчен, и она не хотела, чтобы это повторилось вновь. Девушка даже вполне серьезно сказала жениху, что если это произойдет, она бросит его. Он рассмеялся, но пообещал ничего такого не делать. Наступил день свадьбы, невеста была счастлива, ее наряд идеален, а церемония, за которую была заплачена немалая сумма, прошла замечательно. Но когда пришел момент резать торт, новоиспеченный муж вдруг схватил огромный кусок и запустил прямо в лицо невесты. Платье, макияж и прическа были испорчены. Она онемела от глупой выходки жениха, а он заржал: «Ты бы видела свое лицо!». К веселью присоединились и приглашенные.

В ответ она просто выбежала и, хотя гости и жених пытались ее остановить, на такси отправилась в их общий дом собирать свои вещи. Ее телефон взрывался от звонков и сообщений — все требовали, чтобы она вернулась на торжество и извинилась за свое поведение. Конечно, после всего случившегося они говорили с мужем. Он сказал, что сожалеет о том, что произошло, но все-таки она отреагировала слишком эмоционально. Он всего лишь хотел пошутить и думал, что и ей будет весело. Она ответила, что он должен извиниться за боль, которую причинил ей. А он — что не понимает, почему он должен извиняться, это ведь она не понимает шуток. Этот разговор укрепил девушку в намерении расстаться с мужем. Она провела ночь в отеле, а утром подала на развод. Пользователи сети приняли ее сторону и посчитали такое решение верным. А вы что думаете?