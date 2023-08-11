Джей Ло бурно отпраздновала 54-летие в компании Аффлека. Там были и все 5 детей пары, которые теперь живут под одной крышей

В 2021 году после многолетней размолвки Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свои отношения. Но если тогда влюбленные до брака не дошли, то в 2022-м они уже официально оформили свой союз. И сегодня Бен и Дженнифер счастливы как никогда.

Gilbert Flores / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News , Gilbert Flores/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Не так давно певица отпраздновала свой 54-й день рождения. Это торжество организовал для нее супруг. На празднике присутствовали ближайшие друзья и семья, в том числе дети Бена от Дженнифер Гарнер, а также сын и дочь Лопес от Марка Энтони.

Виновница торжества поделилась своими впечатлениями от праздника: «Все наши дети присутствовали там. Это был великолепный день, наполненный солнечным светом и идеально подходящий для вечеринки у бассейна». Тогда Лопес даже сплясала на столе под бурные овации гостей.

Певица отметила, что в данный момент она счастлива быть рядом со своими родными людьми: «Я чувствую себя ценной и значимой. Очень благодарна судьбе за то, что мне доводится общаться с такими красивыми и заботливыми людьми, с которыми я могу поделиться своим праздником». Также в посте, посвященном дню рождения, Лопес опубликовала свои фото в купальнике. Вероятно, в какой-то момент вечеринка плавно переместилась к воде.

Не исключено, что у Дженнифер и Бена когда-нибудь появятся совместные дети. Ведь в 2012 году Дженнифер Гарнер, на тот момент супруга Аффлека, признавалась: «Да, Бен хочет еще одного ребенка. Однако я к этому не готова». Притом на тот момент у пары уже было 3 детей. Когда Дженнифер Лопес встречалась с Алексом Родригесом (2017–2021), она также говорила о том, что была бы не прочь завести еще детей: «Да, я хочу! Не знаю, есть ли это в планах у бога, но я бы хотела расширить семью. Я открыта для этого». Тогда у нее уже были сын и дочь.

LP / Coleman Rayner / East News , mcla@broadimage / Broad Image / East News

Слева Аффлек и Лопес с сыном певицы Максом, справа Бен со своим сыном Сэмюэлем.

Дженнифер говорила, что Бен потрясающий папа: «Вот уже более года я наблюдаю за Беном. И я никогда не видела такого любящего и самоотверженного папу, как он». Певица утверждает, что он хороший отец не только для своих детей, но и для ее детей тоже: «Ты всегда ставишь их на первое место. И эти отношения одни из самых красивых, что я вообще видела в своей жизни. Мы тебя ценим и безмерно любим». Сегодня все 5 детей пары живут вместе с Дженнифер и Беном. Певица признавалась, что ее сын и дочь прекрасно уживаются со своими новоиспеченными братьями и сестрой.

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

Так что не исключено, что недавняя юбилярша, 54-летняя Джей Ло и ее горячо обожаемый супруг Бен обзаведутся и совместными детьми.