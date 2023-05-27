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Джей Ло и Бен Аффлек поделились секретами семейной жизни. Теперь мы уверены, что этот брак заключен на небесах

Семья
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Некоторые люди просто созданы друг для друга, но обстоятельства могут помешать им быть вместе. Иногда им выпадает второй шанс, и тогда история любви превращается в сказку: так и получилось у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Пара начала встречаться в 2002-ом году и продержалась меньше двух лет. И вот, почти два десятилетия спустя, они возобновили отношения.

  • Дженнифер была шокирована тем, что Бен сделал ей предложение, пока она плескалась в ванной. «Я была застигнута врасплох и просто смотрела в его глаза, улыбаясь и плача одновременно, пытаясь осознать, что спустя 20 лет это происходит снова, я буквально потеряла дар речи. Я широко улыбалась, а слезы текли по лицу.
    В предложении не было ничего вычурного, но это определенно самая романтичная вещь, которую я могла себе представить: тихий субботний вечер, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека. Которые получили второй шанс на настоящую любовь».
  • Джен даже вспомнила первое помолвочное кольцо, которое преподнес ей Аффлек: «Первое кольцо, которое он мне подарил, было с розовым бриллиантом и надписью «пой».
  • А на нынешнем кольце Бен сделал другую, более сентиментальную гравировку. Это простое, но содержательное послание из трех слов, в котором он заявляет о своей давней любви к Лопес: «Никуда не уйду».
  • В июле 2022 года Бен и Джен сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Молодожены до последнего держали церемонию в тайне и даже друзей не позвали. Зато чуть позже они закатили шикарную вечернику в доме Аффлека и пригласили всех родных и близких. Актер Кевин Смит рассказал о необычной свадебной клятве Аффлека: «Он написал большую речь, которую прочитал Дженнифер на церемонии, — у всех дух захватило. Речь была очень длинная — аж 12 страниц». Смит уверяет, что все время плакал, а еще добавил: «Даже хладнокровный робот убежал бы после церемонии со словами: „Боже мой, настоящая любовь существует!“».
OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News
  • Дженнифер Лопес не стесняется показывать всему миру отношение к мужу, и признается в любви всеми возможными способами. В недавнем видео она учила поклонников ухаживать за кожей, а те заметили на шее звезды золотую цепочку с подвесками «BEN».
  • Аффлек взял на себя роль отчима для двоих детей Дженнифер. «Он замечательный отец. Он фантастический. И мои дети любят его. Они ценят его, и я тоже». У Лопес от предыдущего брака есть близнецы Макс и Эмме. А Бен является отцом троих детей от брака с Дженнифер Гарнер: Сэмюэля, 11 лет, Серафины, 14 лет, и Вайолет, 17 лет.
  • Дженнифер Лопес и Бен Аффлек помогают друг другу выбирать наряды для модных мероприятий. «Он не ходит на примерки», — объяснила Лопес, которая недавно посетила Met Gala 2023 года в откровенном платье от Ralph Lauren без мужа. «Но, если я наряжаюсь, и мы идем на красную дорожку или какое-то большое мероприятие, я такая: „Как ты думаешь? Это или это? Тебе нравится?“»
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
  • Актер в восторге от своей жены и признал поддержку, которую она оказывает в его жизни и карьере. «Она великолепна и помогает мне всеми мыслимыми способами».
  • Также Аффлек рассказал об участии Дженнифер в съемках фильма «Неудержимый». «Какое удовольствие, какая радость делать что-то с ней, видеть, как она великолепна, ходить на работу со своей женой, ходить на работу со своим лучшим другом», — сказал актер.
  • Актриса также объяснила почему Бен часто специально становится спереди от нее во время фотосъемок. «Бен намного больше меня. Но мы нашли способ использовать это эффектно. Он выше, а я иду на шаг позади, просто, чтобы компенсировать разницу», — сказала Лопес, отметив, что они часто держатся за руки, потому что очень нежно относятся друг к другу.
mcla@broadimage.com / Broad Image / East News

Бен и Джен — не единственные селебрити, чья любовь похожа на сказку. История отношений Курта Рассела и Голди Хоун также полна уюта и душевности.

Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
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AdMe/Семья/Джей Ло и Бен Аффлек поделились секретами семейной жизни. Теперь мы уверены, что этот брак заключен на небесах
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