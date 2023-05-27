Джей Ло и Бен Аффлек поделились секретами семейной жизни. Теперь мы уверены, что этот брак заключен на небесах
Некоторые люди просто созданы друг для друга, но обстоятельства могут помешать им быть вместе. Иногда им выпадает второй шанс, и тогда история любви превращается в сказку: так и получилось у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Пара начала встречаться в 2002-ом году и продержалась меньше двух лет. И вот, почти два десятилетия спустя, они возобновили отношения.
- Дженнифер была шокирована тем, что Бен сделал ей предложение, пока она плескалась в ванной. «Я была застигнута врасплох и просто смотрела в его глаза, улыбаясь и плача одновременно, пытаясь осознать, что спустя 20 лет это происходит снова, я буквально потеряла дар речи. Я широко улыбалась, а слезы текли по лицу.
В предложении не было ничего вычурного, но это определенно самая романтичная вещь, которую я могла себе представить: тихий субботний вечер, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека. Которые получили второй шанс на настоящую любовь».
- Джен даже вспомнила первое помолвочное кольцо, которое преподнес ей Аффлек: «Первое кольцо, которое он мне подарил, было с розовым бриллиантом и надписью «пой».
- А на нынешнем кольце Бен сделал другую, более сентиментальную гравировку. Это простое, но содержательное послание из трех слов, в котором он заявляет о своей давней любви к Лопес: «Никуда не уйду».
- В июле 2022 года Бен и Джен сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Молодожены до последнего держали церемонию в тайне и даже друзей не позвали. Зато чуть позже они закатили шикарную вечернику в доме Аффлека и пригласили всех родных и близких. Актер Кевин Смит рассказал о необычной свадебной клятве Аффлека: «Он написал большую речь, которую прочитал Дженнифер на церемонии, — у всех дух захватило. Речь была очень длинная — аж 12 страниц». Смит уверяет, что все время плакал, а еще добавил: «Даже хладнокровный робот убежал бы после церемонии со словами: „Боже мой, настоящая любовь существует!“».
- Дженнифер Лопес не стесняется показывать всему миру отношение к мужу, и признается в любви всеми возможными способами. В недавнем видео она учила поклонников ухаживать за кожей, а те заметили на шее звезды золотую цепочку с подвесками «BEN».
- Аффлек взял на себя роль отчима для двоих детей Дженнифер. «Он замечательный отец. Он фантастический. И мои дети любят его. Они ценят его, и я тоже». У Лопес от предыдущего брака есть близнецы Макс и Эмме. А Бен является отцом троих детей от брака с Дженнифер Гарнер: Сэмюэля, 11 лет, Серафины, 14 лет, и Вайолет, 17 лет.
- Дженнифер Лопес и Бен Аффлек помогают друг другу выбирать наряды для модных мероприятий. «Он не ходит на примерки», — объяснила Лопес, которая недавно посетила Met Gala 2023 года в откровенном платье от Ralph Lauren без мужа. «Но, если я наряжаюсь, и мы идем на красную дорожку или какое-то большое мероприятие, я такая: „Как ты думаешь? Это или это? Тебе нравится?“»
- Актер в восторге от своей жены и признал поддержку, которую она оказывает в его жизни и карьере. «Она великолепна и помогает мне всеми мыслимыми способами».
- Также Аффлек рассказал об участии Дженнифер в съемках фильма «Неудержимый». «Какое удовольствие, какая радость делать что-то с ней, видеть, как она великолепна, ходить на работу со своей женой, ходить на работу со своим лучшим другом», — сказал актер.
- Актриса также объяснила почему Бен часто специально становится спереди от нее во время фотосъемок. «Бен намного больше меня. Но мы нашли способ использовать это эффектно. Он выше, а я иду на шаг позади, просто, чтобы компенсировать разницу», — сказала Лопес, отметив, что они часто держатся за руки, потому что очень нежно относятся друг к другу.
Бен и Джен — не единственные селебрити, чья любовь похожа на сказку. История отношений Курта Рассела и Голди Хоун также полна уюта и душевности.
Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
AdMe/Семья/Джей Ло и Бен Аффлек поделились секретами семейной жизни. Теперь мы уверены, что этот брак заключен на небесах
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