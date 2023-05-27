Джей Ло и Бен Аффлек поделились секретами семейной жизни. Теперь мы уверены, что этот брак заключен на небесах

Некоторые люди просто созданы друг для друга, но обстоятельства могут помешать им быть вместе. Иногда им выпадает второй шанс, и тогда история любви превращается в сказку: так и получилось у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Пара начала встречаться в 2002-ом году и продержалась меньше двух лет. И вот, почти два десятилетия спустя, они возобновили отношения.