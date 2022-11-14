Дженнифер Энистон призналась, что годами пыталась забеременеть и жалеет, что в 30 лет не заморозила свои яйцеклетки

Актриса призналась, что годами пыталась забеременеть. В ход шли любые средства, в том числе ЭКО и даже китайские чаи. А медиа тем временем только подливали масла в огонь, то и дело публикуя статьи о том, что Дженнифер заметили с животиком. Cейчас ей 53, и вряд ли кому-то придет в голову поднимать эту тему в прессе вновь — ее поезд ушел. По крайней мере так считает сама Джен.

Звезда «Друзей», обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» за актерские заслуги снялась для обложки журнала Allure. Ее прекрасной форме можно только позавидовать, но личная жизнь актрисы оказалась не так радужна, как могли думать ее поклонники. 53-летняя Энистон откровенно рассказала о том, что потратила годы на попытки забеременеть. «Я делала ЭКО, пила китайский чай, да что угодно! Бросила все силы и средства. Сейчас я бы все отдала за то, чтобы 20 лет назад кто-то сказал мне: „Заморозь свои яйцеклетки. Окажи себе услугу“. Но в 30 о таком просто не думаешь. А сейчас мой поезд ушел».

Дженнифер много раз была мамой. Но только в кино.

Раньше актриса никому не рассказывала про ЭКО, так как этот опыт был слишком личным. А параллельно с ее неудачными попытками забеременеть газеты без устали распространяли слухи о «наметившемся животике». Либо, наоборот, стыдили Дженнифер за то, что она поставила карьеру выше материнства. Несоответствие этих слухов реальности просто рвало душу Джен.

Звезда была замужем дважды: за Брэдом Питтом и Джастином Теру. После очередного расставания актрисе не раз приходилось выслушивать, что причиной не сложившихся отношений стало отсутствие детей. В 2016 году, не выдержав давления, Дженнифер Энистон даже написала статью в ответ на слухи о ее возможной беременности. Она заявила, что сыта по горло спекуляциями. «Да, не дай Бог, чтобы женщина была успешной и не имела ребенка. То, что мой муж ушел от меня из-за того, что я не родила, — абсолютная ложь».

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Свой нынешний возраст звезда воспринимает с облегчением. Теперь, по ее словам, никто не будет задаваться вопросом, сможет ли она родить. А сама она перестанет терзаться на этот счет. На вопрос, хочет ли Дженнифер когда-нибудь снова выйти замуж, актриса вздыхает: «Я бы хотела отношений. Но кто знает? Бывают моменты, когда охота просто свернуться в клубочек и почувствовать чью-то поддержку. Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: „У меня был тяжелый день“».