Дженнифер Лопес выложила фотографии мужа и не на шутку разозлила фанатов

Дженнифер Лопес, известная певица и актриса, вновь привлекла внимание мировой общественности, поделившись серией откровенных фотографий своего мужа, актера Бена Аффлека. Эти снимки вызвали бурю споров и интриг.

Ее пост в социальных сетях

В День отца Джей Ло поделилась своими сердечными посланиями, адресованными двум особенным мужчинам в ее жизни. В одном сообщении она поздравила своего любимого отца с праздником, отметив его неизменную поддержку. Но она не могла не сделать благодарственный пост и для своего партнера, Бена Аффлека.

Люди посчитали фото неуместным

Недавний пост певицы с изображением мужа без рубашки вызвал оживленную дискуссию среди пользователей. В то время как многие выразили восхищение тем, что пара снова вместе, и сочли снимок данью уважения, некоторые посчитали его неуместным. Одним из особых поводов для споров стало отсутствие детей Аффлека на фотографиях, которыми поделилась Лопес. Критики настаивали на том, что День отца должен быть направлен в первую очередь на празднование связи между отцом и его детьми, а не на подчеркивание физической привлекательности. По их мнению, фотографии, на которых Аффлек проводит время со своими детьми, были бы более уместными и значимыми.

Их крепкая любовь победила слухи и споры