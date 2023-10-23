Эпичная история о том, как чужая свадьба вскрыла большой семейный обман

Когда взрослые дети финансово помогают своим родителям, это звучит достойно. Вот и героиня нашей истории старалась выкраивать из своих доходов деньги для мамы и папы, пока не узнала, куда они их спускают.

Вот как автор поста описывает свою ситуацию: "Мне 32 года. Родители уже на пенсии, но им ее не хватает. Я помогаю: даю около $ 500 в месяц на продукты и оплату коммуналки. Если возникают какие-то непредвиденные расходы, то и их оплачиваю. Недавно мама попросила у меня $ 2 тыс. Сумма немаленькая, но мало ли, на что ей нужно. Деньги я дала, а сама поехала за границу на свадьбу к двоюродной сестре. Приезжаю и — ба, кого я вижу! — там тусуется мой непутевый родной брат. Мальчику 35 годиков, а у него ни семьи, ни работы — бездельник, короче. Откуда у него деньги на такую поездку? Непонятно.

Самое смешное, что свадьбу-то брателло пропустил, потому что познакомился с какой-то девахой на экскурсии и предпочел тусоваться с ней, чем среди родственников. А потом на банкете тетя (мама невесты), злясь на его выходку, выдала: «Ох, зря сестра дала сыну деньги на поездку, если он так наплевательски относится к свадьбе двоюродной сестры!» Тут тетушка увидела выражение моего лица и замолчала. Если б я знала, что мои кровно заработанные пойдут на это, ни цента бы не дала, и мама об этом явно подозревала. Свадьба прошла отлично, я вернулась домой и пошла навестить родителей. Между делом спросила маму, зачем ей были нужны $ 2 тыс, которые она у меня взяла. Мамуля, и глазом не моргнув, соврала: «Да так, для дома». Уточняю, что же было сделано на эти деньги? А мама такая: «Да я и не знаю точно». Я не выдержала всей этой лжи и рассказала о том, что тетя проболталась об их с отцом секрете.

Я сказала родителям, что с этого момента мне нужны будут квитанции на любые деньги, которые я им даю, — чтобы я точно знала, на что мама с папой их тратят. Помогать родителям я готова, но пахать с утра до вечера, чтоб обеспечивать непутевого братца — увольте. Мама заплакала, а папа раздухарился и заявил: «Мы не дети, чтоб за каждый доллар отчитываться!» Я спорить не стала и просто ушла. Мы с мамой и папой не общались 2 месяца. Вчера мне позвонила тетя и с упреком высказала, что мои родители едва сводят концы с концами, чуть ли не голодают, а я и не чешусь им помочь. Я спокойно ответила, что пару месяцев назад дала им $ 2 тыс, и это даже больше, чем моя семья из 3 человек потратила за то же самое время. Тетя возмутилась: «Ну ты же прекрасно знаешь, что они отдали эти деньги твоему брату!» А я парировала, что, вероятно, ему тогда стоит им как-то помочь — так-то это и его родители тоже. Тетя заявила, что я бессердечная и веду себя отвратительно. Ну что ж... Братец всегда был маминым любимчиком, он для нее прям свет в окошке. Ну так пусть поможет, нет? А то она вечно его защищает, мол, мальчика просто все неправильно понимают, а вообще-то он хороший. Но разве я обязана обеспечивать этого великовозрастного бездельника?

Пользователей сети эта история возмутила: с одной стороны, помогать родителям надо, но здесь вся помощь уходит вообще в другую сторону: Автор, ты все правильно сделала, а вот твои родители — нет. Они сами создали этого монстра — вашего брата, который теперь нуждается в поддержке, а вы для них — просто дойная корова. Если тетя так беспокоится о твоих родителях, пусть оплатит их счета. Правда, я сомневаюсь, что она даст им хотя бы цент, потому что трындеть — не мешки ворочать. Стойте на своем, дайте маме и папе возможность осознать последствия их поведения. © Ok_Will_6310 / Reddit

Вместо того чтобы засунуть свою гордость подальше и признать, как важна для них помощь дочери, родители предпочли притвориться, что могут справиться сами. Кажется, они готовы свести к минимуму весь ее вклад в свое благополучие — так же, как сводят к минимуму все недостатки сына. По-моему, они никогда в полной мере не оценят, насколько дочь им помогает. Ну пусть поживут в режиме экономии — может быть, тогда у них больше не будет желания отдавать тысячи долларов сыну, чтобы он спустил их на тусовки в чужой стране. © _hootyowlscissors / Reddit

Если ваша мама действительно верила, что не сделала ничего плохого, отдав деньги сыну, то почему она постоянно вам врала? Она решила украсть у дочери, чтобы поддержать сыночка. Это был ее выбор, пусть теперь разгребает последствия. © Encartrus / Reddit

Деньги взаимозаменяемы. Даже если баксы, которые вы им даете, не тратятся напрямую на вашего брата, родители все равно субсидируют его. Каждые ваши $ 100, идущие на покупку продуктов для них, просто высвобождают $ 100 родительских денег, которые они могут потратить на вашего брата. Они даже не чувствуют себя виноватыми, потому что в их глазах это вы — плохая дочь, раз не хотите поддерживать семью. Похоже, что бы вы ни делали, вам никогда не удастся стать такой же хорошей, как любимый сыночек. Возможно, пара лет отсутствия финансовой поддержки с вашей стороны заставит их наконец-то пересмотреть отношение к своим детям. © No-Table2410 / Reddit

Если ваши родители перестанут помогать сыночке-корзиночке, у него может появиться небольшой шанс стать самостоятельным и добиться чего-то в своей жизни. Судя по тому, что вы написали, шансы невелики, но вдруг? Постарайтесь разделить любовь к своим родителям и деньги. Вы по-прежнему можете показывать своим близким, что любите их, но это не делает вас обязанной оказывать им финансовую помощь. Если их такой расклад не устроит, то это их проблемы. © gizzardgullet / Reddit