Эта малышка только появилась на свет и сразу стала знаменитой

Многие пары хотят запечатлеть реальные и неподдельные эмоции рождения ребенка. Иногда фотографу удается поймать «идеальный кадр» этого особенного момента. Именно так и произошло, когда родилась Изабелла Перейра де Хесус.

Новорожденные обычно только плачут, спят и кушают, и только изредка корчат рожицы. Однако Изабелла Перейра де Хесус стала исключением. В отличие от большинства новорожденных, она с самого начала проявила необыкновенную способность к самовыражению, что выделяет ее среди других детей.

По словам фотографа Родриго Кунстманна, этот момент длился всего пару секунд. У него есть забавные кадры рождения детей, но снимок Изабеллы и правда завирусился в интернете.