Эти 19 человек точно знают, что настоящая любовь устает, но не пропадает, и их спасенные браки — тому доказательство
Даже самые крепкие отношения могут дать трещину. Для кого-то такой брак станет «браком», как чашка со сколом, которую уже не склеишь, и проще выкинуть и купить новую. А для другого этот скол будет напоминать об испытаниях, которые вы вместе успешно прошли. Давайте вместе читать истории от пользователей, которым удалось пронести любовь через годы, ведь этот бесценный опыт может пригодиться и нам, когда будет казаться, что все потеряно и отношения обречены. А в бонусе расскажем пару курьезных моментов из будней семейных пар.
- Повтори то, что ты делал, когда впервые встретил ее, и любовь никогда не закончится. Я покупаю жене цветы каждую неделю и никогда не позволяю им увядать — покупаю новые. Свидание? Устройте. Сходите с ней в кино. По магазинам, но не ворча. Принесите ей кофе в постель. Каждый день мойте посуду. Начните сегодня вечером. Начните с того места, где вы находитесь. Используйте то, что у вас есть. Не ждите ни минуты. У вас есть 100%-й шанс на победу и ни одного на проигрыш, будет только лучше. © Jim Pearson / Quora
- Пару лет назад были дикие ссоры и скандалы с мужем, потом измена, много недопонимания, решили разводиться. Со дня на день собирались подавать документы на расторжение брака, но тут пушистый сбежал от нас и попал под машину. Мигом повезли в ветклинику, где ему сделали операцию, множество бессонных ночей, таскали его на руках, лечили, плакали и ждали реабилитации любимца, позабыв о ссорах. Спустя несколько месяцев кот пошел! Столько радости, счастья, восторга, и мы поцеловались с мужем, хотя уже больше полугода жили как соседи. После этого момента передумали разводиться, отношения пошли на лад, и ныне ждем малыша. Спасибо, котик. © Палата № 6 / VK
- Я вернулась домой после собрания на работе, разозлилась из-за того, что сын не доел обед, но какая же эта была мелочь по сравнению с тем, что ждало меня дальше. Да, мой брак почти распался в тот день, когда мой муж вернулся домой с девочкой-подростком и заявил, что это его дочь. Он признался, что у него была интрижка 14 лет назад, а мама этой девочки оказалась помощницей главного повара городского общепита. Они рассорились и потеряли связь на годы. Я могла психануть, могла развестись, но, все взвесив, я простила своего мужа. Мы усыновили эту девочку, и у моих двух сыновей появилась сестра. © Unknown author / Quora
- Мы с мужем знали друг друга 4 года, прежде чем поженились, были лучшими друзьями и наивно полагали, что из-за этого нам будет легче вместе жить. Но у судьбы были другие планы, и через 6 месяцев после свадьбы все дошло до апогея — ссоры были по любому поводу, спали мы уже раздельно. Однажды он заявляется и весь в слезах говорит, мол, не могу так больше, нужна помощь специалиста. Нашли специалиста по вопросам брака и узнали, как лучше всего общаться друг с другом, и до сих пор используем все приемы, которым научились, и женаты уже 7 лет. © Kelsi Dynes / Quora
- Нам помогло вот что: я понял разницу между слушать, что говорят, и по-настоящему слышать человека. Я научился понимать, чего она хочет, вместо того, чтобы додумывать за нее. Следующим шагом было время, которое мы начали проводить вместе, например, начали ходить на мини-курсы по кулинарии, танцам, керамике, рисованию пальцами. Звучит безумно, но это подарило нам массу поводов для разговоров и шуток и научило с энтузиазмом открываться к хобби второй половинки. © Reginald Maddox / Quora
- С мужем вместе уже достаточно долго, очень любим друг друга, но конфетно-букетный период давно в прошлом. Когда становится грустно и хочется романтики, перечитываю нашу с ним переписку со времен, когда еще не встречались, а только мило и неумело флиртовали. Ощущение, как будто влюбляюсь в него снова и снова, как будто кино о нас посмотрела. © Подуслушано / VK
- Мы с мужем женаты 10 лет, трое детей. Сейчас можно сказать, у нас второй медовый месяц. Но меньше трех лет назад наша семья была на грани развода. Когда я поняла, что больше не могу, я приняла решение — дистанцироваться. Около трех месяцев я игнорировала супруга. Потом потихоньку начала принимать от него знаки внимания и ухаживания. В итоге ему потребовалось больше года на то, чтобы вернуть меня обратно и снова начать жить вместе. Страсть и любовь вспыхнули с новой и небывалой силой, таких чувств у нас и в начале отношений не было. Мне кажется, что мы заново друг в друга влюбились. За время расставания каждый сделал выводы, провел работу над ошибками. Однозначно, мужчина больше ценит то, что ему досталось с трудом. Дистанцирование — это не метод манипуляции. Это способ показать, что те или иные действия человека для вас неприемлемы. Порой это тот крайний шаг, на который приходится идти, чтобы получить «все или ничего». © AnnaNebrasko / Pikabu
- Я начал заниматься спортом и стал более привлекательным. Стал лидером семьи — начал уверенно принимать решения. Раз в день страстно целовал жену. Она не знала об этом моем плане, я просто воплотил его в жизнь, как итог — она поняла, что я изменился, у нас отличный брак. © Unknown author / Quora
- Мы встречались целых 9 лет, прежде чем пожениться. И первое же потрясение — друзья мужа начали таскать его по массажным салонам. Я была просто опустошена, разрывало от злости. А он начал прикладывать все больше усилий, чтобы сохранить наши отношения, все осознал, извинился. Чем больше он заботился обо мне, тем крепче становились отношения. Может быть, все эти плохие вещи произошли между нами только для того, чтобы мы осознали, чего нам не хватало в наших отношениях. Так что нас спасло его осознание и мое прощение. © Unknown author / Quora
- После 17 лет брака наши отношения и любовь начала съедать бытовуха. Однажды муж пришел и сказал, что влюбился в девочку на 15 лет младше — приезжая, страшненькая и неприспособленная к жизни. Сказал, сделает из нее человека, а я могу катиться на все четыре стороны. Две недели истерик и слез, не понимала, как можно все разрушить в один день. На 8 Марта особо ни на что не надеясь, позвонила ему и предложила сходить со мной на свидание. Как ни странно, он согласился, мы пошли в лес. Нашли бревнышко и сели разговаривать. Глубокая ночь, сияет полная луна, темный лес, никого вокруг. И тут-то я поняла, насколько я люблю его и как мне его не хватает, и как мы сами вдвоем своими руками рушили нашу любовь. И стало хорошо, понятно, что любовь наша и чувства никуда не делись, что нас связывает очень многое, что мы перестали замечать в друг друге. Я счастлива, что удалось сохранить наши отношения и семью, мы оба изменили многое в нашей жизни и в нашем союзе в целом. © Подслушано / VK
- На протяжении 38 лет брака мы действительно любили друг друга и вот что делали: держались за руки, когда куда-то шли, говорили «я люблю тебя» хотя бы раз в день. Если, спеша на автобус, я не успевала чмокнуть мужа, то сразу, как приходила на работу, звонила ему и говорила о том, что люблю. А он иногда просто так, без повода, покупал мне маленькие мягкие игрушки, и это было дороже всех украшений, что он подарил. Целуйте дорогого человека, когда он меньше всего этого ожидает, мы часто делали это, стоя у светофора и ожидая, когда загорится зеленый. Мое самое приятное воспоминание — я стояла в очереди на кассе спиной к мужу, а он наклонился и поцеловал меня в шею. Я до сих пор чувствую его поцелуй, а это было больше 30 лет назад. © Deborah Barber / Quora
- Чтобы сохранить брак, я просто делаю то, что говорит моя жена, без вопросов. Обычно она довольно рациональна, так что это не так уж и плохо. Я также частенько обсуждаю с ней кулинарию или знаменитостей, хотя откровенно не любою и то и другое. Но работает. © supreme-n00b / Reddit
- Несколько лет назад, незадолго до Рождества, я чуть не разрушил свой брак — пошел и изменил жене. Мягко говоря, она была сердита. Итак, что я сделал? Хоть это было и тяжело для меня, я просто взял и сказал обо всем честно. К счастью для меня, жена решила бороться за наш брак. Она спросила меня, чего я хочу, и я понял, что хочу остаться с ней. Она меня простила. Ключ — всегда будь честным. © Marcus Allen / Quora
- А мы взяли «паузу», и это помогло. Мы тогда еще не были женаты, но его дико беспокоила разница в возрасте — мне был 21 год, ему было 32. Встречались полгода, и он решил, что надо пожить отдельно и понять, как двигаться дальше, даже разъехались по разным городам, и примерно через месяц звонит его друг и сообщает, что любимый попал в ДТП. Вот тут-то мы и поняли, что больше не хотим расставаться. Мы поженились и вместе 29,5 лет. Так что в нашем случае нам помог перерыв. © Nancy Gunn / Quora
- Мы переехали в новый город подальше от всего негатива... и оно того стоило. Потому что мы оба сосредоточились на том, чтобы помогать друг другу, и теперь планируем начать свой бизнес, а еще, хоть у нас и есть 4-летний сын, хотим завести еще детей. © Ariane Jackson / Quora
- Мы поженились, купили дом, родили дочь. Жена меня мотивировала, но и контролировала постоянно, очень властная дама. Началась ругань, и однажды все дошло до апогея — она велела мне убираться. До этого я говорил, что ухожу, но всегда оставался, а тут я собрался и реально уехал. Разлука с дочкой просто разрушала изнутри, хоть я и старался жить дальше. Однажды представил, как моя дочь спрашивает, где папа, когда он вернется домой, и как обухом по голове. Проснулся в 3 часа ночи, в голове один вопрос: «Что ты делаешь?! Ты мужчина, муж, отец, и тебе нужно бороться за семью». Я оделся, взял сумку и двинул домой. Захожу, а жена строго: «Что ты тут делаешь?» А я взял и ответил: «Я твой муж, я хочу напомнить тебе, почему ты в меня влюбилась». Если вы недовольны браком, начните с себя.
Я стал вести себя совершенно по-новому: стал более настойчивым, романтичным и взял на себя ответственность. А жене просто нужно было напомнить о том, как все было до сложностей и детей. Заставьте ее почувствовать, что ей снова 18. © Unknown author / Quora
- Как вдохнуть новую жизнь в свой брак? Если жена видит пару классных туфель или сандалий, я просто бросаю их в тележку или просто возвращаюсь и покупаю чуть позже. Выделяю один вечер в неделю, чтобы отвести ее куда-нибудь на свидание и поужинать. Я открываю перед ней дверцу машины вот уже 12 лет, это привычка. Когда у нас разногласия, я отказываюсь уродовать ее эмоционально только для того, чтобы победить в споре. А если она права, я прямо говорю ей с улыбкой: «Ты снова выигрываешь». © John Wood / Quora
- Однажды муж был в командировке и попросил меня найти какое-то электронное письмо, необходимое для проекта, покопавшись в его почте. Вот так случайно я узнала, что он мне изменял. Причем в подробностях, и это бы не один эпизод. И в этот момент все было позади, но от этого было не легче. Что ж, потребовалось много лет, чтобы перешагнуть через это. Мы пересмотрели свои желания и стремления, наше общение, но я рада, что мы это сделали — плюсы наших отношений теперь перечеркивают то плохое время. Я не беспокоюсь, что он когда-нибудь снова изменит, потому что многие навыки, которым мы научились, и обсуждения, которые у нас были во время консультаций с психологом, помогли нам построить гораздо более крепкие и здоровые отношения. Мы счастливы вместе. © kimmature / Reddit
- В который раз препирались с мужем по поводу того, что нас друг в друге не устраивает. Подумала, что действительно чувств уже нет, вместе мы только из-за ребенка. И тут он мне говорит: «Знаешь, почему мне так нравится зима? Потому что зимой мы полюбили друг друга и проводили лучшие наши дни...» — я чуть не расплакалась! Наша любовь жива, бегу спасать. © Подслушано / VK
Бонус № 1: Иной раз может обидеть даже внезапная мысль, так что будьте внимательны
- Вечер, мы с женой вдвоем.
Она: «Я тут кое-что вдруг поняла».
Далее с упреком: «Если бы я не родилась, ты бы женился на другой».
Все. © Alexandr.nwc / Pikabu
Бонус № 2: О романтике в долгом браке
- Решила устроить с мужем романтик. Пока ждали гостей, что-то обсуждали на кухне. Я думаю: идеальный момент. Тут он поворачивается ко мне и говорит:
— Слушай, посмотри, у меня на лице нигде сопли нет? А то я, пока сморкался, одну потерял.
Я начинаю ржать, а он выдает:
— Че ты ржешь? Перед гостями неудобно же с соплей ходить! — возмутился он.
— Ну да, конечно, а передо мной можно! — ответила я, утирая слезы смеха.
И никуда его не пригласила. Не смогла. Завтра еще раз попробую. © Murulia / Pikabu
Расскажите о своих рецептах сохранения любви в отношениях.
AdMe/Семья/Эти 19 человек точно знают, что настоящая любовь устает, но не пропадает, и их спасенные браки — тому доказательство
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