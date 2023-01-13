Эти 19 человек точно знают, что настоящая любовь устает, но не пропадает, и их спасенные браки — тому доказательство

Даже самые крепкие отношения могут дать трещину. Для кого-то такой брак станет «браком», как чашка со сколом, которую уже не склеишь, и проще выкинуть и купить новую. А для другого этот скол будет напоминать об испытаниях, которые вы вместе успешно прошли. Давайте вместе читать истории от пользователей, которым удалось пронести любовь через годы, ведь этот бесценный опыт может пригодиться и нам, когда будет казаться, что все потеряно и отношения обречены. А в бонусе расскажем пару курьезных моментов из будней семейных пар.