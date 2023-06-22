Как Хелен Хант разрушила все стереотипы и променяла карьеру на возможность стать мамой
Было время, когда Хелен Хант буквально не сходила с экранов. Она снялась в сотне фильмов и сериалов, самые популярные из которых: «Без ума от тебя», «Чего хотят женщины», «Лучше не бывает» и другие кассовые картины. Но в середине нулевых актриса неожиданно поставила карьеру, находившуюся на самом пике, на паузу.
В начале этого лета Хелен Хант отмечает свой юбилей, ей исполнилось 60. В 1998 году она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», став второй после Лайзы Минелли актрисой в мире, которой удалось собрать сразу три награды.
Лет 20-30 назад Хант была буквально везде. Но в какой-то момент Хелен пропала с экранов и обложек журналов и практически перестала сниматься.
Хант всегда старалась избегать громкой славы и ее издержек. Но основная причина была в том, что актриса решила сыграть свою главную в жизни роль — роль мамы.
В 2004 году она родила дочку от своего партнера — сценариста, продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Она начала встречаться с ним после развода с актером Хэнком Азария.
У Карнахана уже был сын от предыдущих отношений, и Хелен с удовольствием принимала участие в его воспитании. Но она всегда мечтала о собственном ребенке.
Рыжеволосую малышку, которая родилась у актрисы в 41 год, назвали Макена Лей. В немногочисленных интервью Хант признавалась, что рождение дочери вынудило ее отодвинуть карьеру на второй план: «Я влюбилась, у меня родилась дочь. Было трудно найти что-то, что было бы столь же интересно, как наблюдать за ее взрослением».
Жизнь Хелен коренным образом изменилась, и она была счастлива от этого. Актриса вязала кукол для дочки прямо во время интервью и недоумевала: «Зачем уходить и притворяться чьей-то матерью или женой, когда у меня наконец-то появился шанс испытать это в реальной жизни?».
Звездные родители не смогли сохранить семью. Спустя 16 лет совместной жизни Хант и Карнахан расстались.
Свои 60 Хелен встречает в статусе успешной актрисы и счастливой женщины. Хелен состоит в новых отношениях. Ее дочери уже 19 лет.
Оскароносная актриса вновь блистает в кино, но отдает предпочтение небольшим проектам. Она работает также в качестве режиссера и играет в театре. И, кажется, чувствует себя весьма гармонично.
Кстати, Хелен Хант — далеко не единственная звезда, которая успела построить блестящую карьеру и реализоваться как мама в зрелом возрасте.