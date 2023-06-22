Как Хелен Хант разрушила все стереотипы и променяла карьеру на возможность стать мамой

Было время, когда Хелен Хант буквально не сходила с экранов. Она снялась в сотне фильмов и сериалов, самые популярные из которых: «Без ума от тебя», «Чего хотят женщины», «Лучше не бывает» и другие кассовые картины. Но в середине нулевых актриса неожиданно поставила карьеру, находившуюся на самом пике, на паузу.

В начале этого лета Хелен Хант отмечает свой юбилей, ей исполнилось 60. В 1998 году она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», став второй после Лайзы Минелли актрисой в мире, которой удалось собрать сразу три награды.

Лет 20-30 назад Хант была буквально везде. Но в какой-то момент Хелен пропала с экранов и обложек журналов и практически перестала сниматься.

Хант всегда старалась избегать громкой славы и ее издержек. Но основная причина была в том, что актриса решила сыграть свою главную в жизни роль — роль мамы.

В 2004 году она родила дочку от своего партнера — сценариста, продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Она начала встречаться с ним после развода с актером Хэнком Азария.

У Карнахана уже был сын от предыдущих отношений, и Хелен с удовольствием принимала участие в его воспитании. Но она всегда мечтала о собственном ребенке.