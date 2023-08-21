Художница попросила сестру возместить ущерб за испорченную ее сыном сложную работу, но не уверена, правильно ли поступила

Недавно одна художница приняла у себя дома свою сестру с ребенком. Пока девушки болтали, 6-летний малыш испортил сложный рисунок хозяйки, написанный на заказ. Художница потребовала у сестры возмещения ущерба, но не уверена, правильно ли поступила, ведь это ребенок, тем более ее племянник. Она спросила мнение пользователей интернета, и вот что ей ответили.

Для начала приведем рассказ девушки от первого лица.

Мне 32 года, я художница. Недавно у меня случился один из самых больших заказов в моей карьере — большая фреска для местного бизнеса. У меня только на подготовку ушли недели, и еще 10 дней — на само рисование. Окончательные эскизы и нарисованные образцы я хранила у себя дома в своем кабинете.

В прошлые выходные ко мне в гости приехала моя сестра (ей 36) с семьей. У них есть 6-летний сын Итан. Так вот, пока мы болтали в гостиной, Итан пошел поиграть. А чуть позже я зашла в свой кабинет и обнаружила, что он нашел мои акварели и решил «дополнить» мои наброски и образцы рисунков. Недели моей работы фактически пошли коту под хвост. Я была вне себя от ярости и тут же попросила сестру внимательнее следить за своим ребенком. Сестрица, конечно, извинилась, но когда я сказала, что ей нужно будет возместить ущерб и стоимость переделки, она усмехнулась и ответила, что это «всего лишь» рисунок, а дети есть дети.

Заказчик ожидал установку настенной росписи менее чем через неделю. В итоге мне пришлось работать круглосуточно, чтобы все переделать. Я была вынуждена попрощаться со сном, потратиться на дополнительные материалы и оплаты срочной доставки некоторых других вещей. Сейчас моя сестра злится на меня за то, что я отправила ей счет за ущерб, нанесенный ее сыном. Мы не разговариваем несколько дней. Моя семья поделилась на два лагеря: одни говорят, что я права, желая получить компенсацию; другие же считают, что я слишком сурова к невинной шалости ребенка. © InternalSurround5317 / Reddit

Мнения пользователей сети

Все эти родители почему-то думают, что их маленькие «ангелы» не нуждаются в присмотре и не могут сделать ничего плохого. Во-первых, этому ребенку нельзя позволять просто бродить без присмотра. Он мог пораниться, пытаясь поиграть с чем-то опасным.

Во-вторых, 6-летний ребенок уже должен знать, что ему нужно сначала попросить использовать что-то, что ему не принадлежит. Например, попросить бумаги, краски и старые кисти, чтобы увлечь себя.

В-третьих, из-за отсутствия должного воспитания ребенок нанес ощутимый ущерб. Но его мать не хочет платить, потому что «мы же семья, и все такое». Вы правильно поступили. Вы не строги к ребенку, а суровы к его родителю за то, что он не воспитывал своего ребенка. © FreijaVanir / Reddit

Во-вторых, 6-летний ребенок уже должен знать, что ему нужно сначала попросить использовать что-то, что ему не принадлежит. Например, попросить бумаги, краски и старые кисти, чтобы увлечь себя. В-третьих, из-за отсутствия должного воспитания ребенок нанес ощутимый ущерб. Но его мать не хочет платить, потому что «мы же семья, и все такое». Вы правильно поступили. Вы не строги к ребенку, а суровы к его родителю за то, что он не воспитывал своего ребенка. © FreijaVanir / Reddit Да, и в этом случае шалость маленького «ангела» стоила художнице нескольких недель труда и в целом поставила всю ее работу под угрозу. Ребенок должен знать, что его действия влекут за собой последствия. Скажите своей сестре, чтобы смирилась и заплатила. © 8inchSalvattore / Reddit

Не только ребенок должен знать, но и сестра должна понимать, что могут возникнуть последствия того, что она не присматривает за своими детьми. © madlyqueen / Reddit

Компенсация за материалы (даже не за время) — чрезвычайно легкое последствие для сестры. Я бы не позволила ей снова войти в мой дом, пока она не возместит ущерб. © asecretnarwhal / Reddit

Все правильно сделали. Но установите замок на дверь в комнату, где хранятся ваши рабочие вещи, на случай, если компания с детьми снова придет к вам. © Izzy4162305 / Reddit

Да, люди как-то умалчивают об этом. Вы же знали, что в вашем доме появится ребенок!Почему бы было не принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что мальчик не сможет испортить что-то важное? Да, конечно, ваша сестра должна была знать, где находится ее ребенок, но... Малыш мог наткнуться на вашу картинку и случайно испортить ее. Нет, я вас не виню, но довольно легко можно было заранее принять небольшие меры для защиты важных для вас вещей. Особенно в собственном доме. © capdoesit / Reddit

Ага. А еще представьте, что ребенок попытался съесть немного красок. Или решил взять нож или ножницы, которые вы держали рядом с вашим рабочим местом. Так много всего могло случиться с этим ребенком, потому что их родители не беспокоились о нем! © Putrid_Performer2509 / Reddit

Ребенок вашей сестры нанес ущерб, так что его мать должна заплатить. Это ничем не отличается от того, как если бы мальчик, например, опрокинул телевизор. © _SkullBearer_ / Reddit

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В одном из комментариев автор истории поблагодарила всех за слова поддержки. А как вы считаете, должна сестра полностью компенсировать ущерб?