История брутального отца-одиночки Ченнинга Татума, который учится заплетать косички по роликам в интернете

Ченнинг Татум и его партнерша по фильму «Шаг вперед» Дженна Дуан поженились в июле 2009 года. В 2013 году у них родилась дочь, а через пять лет звезды решили расстаться. Они вместе воспитывают маленькую Эверли, которая проводит много времени со своим отцом.

Актер рассказал, что они с Дженной долго боролись за свой брак, но поняли, что слишком разные. Рождение дочери усилило эти сомнения. После развода знаменитости поделили опеку над ребенком 50/50. Поэтому Ченнинг с полной уверенностью может называть себя отцом одиночкой.

Связь между Ченнингом и маленькой Эверли появилась практически мгновенно. После рождения девочки Татум работал в напряженном графике. Но уже тогда ему было сложно расставаться с дочерью даже ненадолго. «Было невыносимо видеть, как она меняется всего за несколько часов», — делился болью актер.

«Я никогда не планировал стать отцом-одиночкой», — рассказывает Татум в интервью. Он признается, что все это дается ему с большим трудом. Воспитание девочки — действительно нелегкое занятие. «Я смотрел как заплетать косички в интернете», — добавляет он. Ченнинг не хотел быть одним из тех папаш, по прическе детей которых можно понять, кто их заплетал.

Судя по всему, Татум проводит с дочерью много времени. Вместе они делают макияж, занимаются боксом, читают книги и путешествуют. Актер поощряет независимость Эверли. Он опубликовал фотографию, на которой дочка, словно настоящая рокерша, поднимает руку в толпе детей. Татум гордится тем, какая она есть.

Как любой отец, Татум заботится о своем ребенке. Он написал дочери открытое письмо, в котором посоветовал быть собой, а не стремиться соответствовать ожиданиям мужчин. Актер также в курсе всех увлечений Эверли. Например, девочка — фанатка Тейлор Свифт. Она также увлекается ирландскими танцами.

К слову, Ченнинг Татум — автор детских книг. Вдохновением для его творчества послужила собственная дочь. Мужчина использует истории из реальной жизни для своих произведений. Например, однажды Эверли принесла домой из школы игрушечную машинку. Девочка не смогла объяснить, откуда взялась игрушка. Позже выяснилось, что она позаимствовала машинку без разрешения, но не решилась признаться отцу.

Знаменитость с тревогой ожидает подросткового периода дочери. «Я слышал, что это как будто инопланетяне забирают ребенка, а затем возвращают его в возрасте 22 лет!», — шутит он.