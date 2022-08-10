История Ричарда Гира и Алехандры Сильвы, чья разница в 34 года не мешает их сказочной любви

Далеко не всем удается встретить любовь всей своей жизни с первой попытки. Так произошло и с Ричардом Гиром, который только в 3-м браке обрел свое счастье. Разница в возрасте супругов составляет 34 года, но это нисколько не мешает им наслаждаться обществом друг друга.

Мы в ADME решили проследить хронологию развития взаимоотношений Ричарда Гира и его жены Алехандры Сильвы.

AP / East News

В это сложно поверить, но есть версия, что впервые Ричард Гир встретил свою будущую избранницу, когда та была еще маленькой девочкой. Однако, познакомившись тогда, они не пересекались довольно продолжительное время. И до того, как Ричард и Алехандра встретились вновь и в их сердцах зародилась любовь, Алехандра Сильва была связана узами брака с Говиндом Фридландом. В этом союзе в 2012 году родился сын Альберт. До оформления официальных отношений с Сильвой Ричард Гир был женат дважды: с 1991 по 1995 год на Синди Кроуфорд, а с 2002 по 2016-й — на модели и актрисе Кэри Лоуэлл. От 2-го брака у него есть сын Гомер Джеймс Джигми Гир.

Courtesy Everett Collection / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Слева — Ричард Гир с Синди Кроуфорд, справа — с Кэри Лоуэлл.

Как-то актер снимался в рекламе, и ему была нужна лодка. И одолжил он ее у отца Алехандры — бывшего вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвы. В 2014 году Ричарда и Алехандру свел их общий друг в одном итальянском отеле, которым управлял ее отец. Буквально посмотрев друг на друга, будущие супруги сразу же почувствовали сильную связь. Ричард без конца отправлял Алехандре цветы. Это продолжалось до тех пор, пока она не согласилась пойти с ним на свидание.

Тогда между ними и завязались романтические отношения. На тот момент Гиру было 65 лет, а Алехандре — 31 год. Однако свой развод с Говиндом Фридландом Алехандре удалось оформить лишь в октябре 2015 года, а бракоразводный процесс Ричарда с Кэри Лоуэлл длился 3 года и завершился лишь в октябре в 2016-го. В одном из интервью Алехандра говорила, что преодоление трудностей в начале совместного пути может невероятно сблизить людей. Хотя у нее были сомнения по поводу того, стоит ли вообще начинать отношения с Ричардом. Она признавалась: «Когда наши чувства только зарождались, он был более уверен в правильности нашего выбора, чем я. Но с самого начала мы оба знали, что нам суждено быть вместе».

East News

Дебютное появление пары на красной ковровой дорожке состоялось в конце 2015 года на премьере фильма «Перерыв на бездумье», в котором Гир сыграл главную роль. Предложение руки и сердца Ричард сделал возлюбленной в день ее рождения. Как вспоминает Алехандра, это произошло во Франции, в самом романтичном отеле из тех, в каких она когда-либо была.

Влюбленные вступили в брак в апреле 2018 года. Это была тайная свадебная церемония в индийском стиле. Алехандра признавалась, что, когда актер впервые увидел ее в свадебном платье, он сказал, что она самая эффектная женщина из тех, что он когда-либо встречал в жизни. Церемония была очень трогательной в том числе потому, что кольца, которыми обменялись молодожены, подавали их дети от предыдущих браков. По прошествии нескольких недель после свадьбы источник, близкий к паре, отметил, что Ричард и Алехандра безумно счастливы и им очень комфортно друг с другом, они все время веселятся и с воодушевлением смотрят в будущее.

Кстати, бывшая жена Ричарда Гира говорила, что, возможно, к расставанию их привела разница в возрасте, которая составляет 16 лет. Кажется, нынешнюю супругу это вовсе не беспокоит, ведь однажды она сказала: «Мне кажется, что я попала в настоящую сказку, и я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире». А еще Алехандра утверждает, что у Ричарда гораздо больше энергии и он более активен, чем она. И заявляет, что ей трудно идти с ним в ногу.

Vid Ponikvar / Sportida / SIPA / East News

Уже после свадьбы Ричард Гир говорил: «Я самый счастливый человек во вселенной. Как я могу им не быть? Ведь я женат на красивейшей женщине, которая умна, чутка, помогает людям, к тому же веселая, терпеливая и умеет прощать. А еще она делает лучшие в мире салаты». Алехандра описывает своего супруга так: «Он самый скромный, чувственный, ласковый, внимательный, веселый и щедрый человек из тех, что я когда-либо встречала. Я его безумно люблю! Вот какие чувства вы испытывали бы, если бы у вас каждое утро спрашивали о том, что может осчастливить вас сегодня? Он ежедневно говорит о том, насколько я важна для него. Мне с ним очень повезло!» И добавляет, что никогда не думала о том, что когда-нибудь найдет мужчину, который ей идеально подходил бы.

В феврале 2019 года у пары родился первенец Александр, а спустя год на свет появился 2-й сын. Инсайдер, приближенный к Гиру, который знает его много лет, сказал, что актер намного счастливее, чем раньше, так как остепенился, стал уверенным в себе и делает только то, что ему нравится.

AFP / East News

Алехандра не перестает признаваться своему супругу в любви в соцсетях. Так, однажды она написала: «Я благодарна за то, что в моей жизни есть ты — такой необыкновенный и особенный человек. Ты научил меня видеть то, что действительно является важным. Люблю тебя всем сердцем!»