Как девочка свела с ума весь интернет тут же после рождения
Многие родители стремятся запечатлеть на память те искренние эмоции, которые сопровождают рождение ребенка. Время от времени фотографу удается зафиксировать неповторимый момент во всем его великолепии. Именно так случилось и в тот день, когда появилась на свет Изабелла Перейра де Хесус.
Появляясь на свет, новорожденные обычно плачут, и только изредка корчат рожицы. Но Изабелла Перейра де Хесус стала исключением. Она только родилась, но уже выделилась среди других детей, проявив необыкновенную способность к самовыражению.
Конечно, сначала Изабелла, как и все, немножко поплакала. А буквально пару секунд спустя взяла и как выдала уникальную реакцию на происходящее, моментально сделавшую ее звездой интернета. По словам фотографа Родриго Кунстманна, этот бесценный момент длился совсем недолго, но, к счастью, он успел его запечатлеть. На фото малышка выглядит рассерженной и как будто бы с неодобрением смотрит на врачей, которые помогли ей появиться на свет.
Когда Родриго опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях, люди со всего мира стали писать остроумные комментарии.
Многие предположили, что малышка не была готова появиться на свет, а кто-то отметил, что девочка только родилась, а у нее уже выражение лица, как у маленького босса.
«Наверняка у нее будет веселый и легкий характер», — пишут в комментариях.
Позднее для новорожденной малышки организовали персональную фотосессию и, по словам фотографа, это было уже совсем другое дело. Изабелла больше не выглядела рассерженной, а очаровывала всех своим безмятежным видом.
Беременность — особенное время. Женщина проходит через томительное ожидание и незнакомые до этого ощущения, а уж чего стоят вдруг появившиеся странные вкусовые пристрастия, и объяснять не стоит. Но все когда-то заканчивается, и остается только счастье материнства и комичные истории про этот период.