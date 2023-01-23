Как после череды неудачных романов и личных драм Ванесса Паради обрела счастье и впервые вышла замуж в 45 лет
В жизни Ванессы Паради было множество романов и расставаний. Первая большая любовь певицы, о которой узнал весь мир, настигла ее в 16 лет, однако она закончилась разрывом. В свое время Паради встречалась с Ленни Кравицем, Джонни Деппом и не верила в институт брака. Однако в 45 лет ее жизнь круто изменилась: певица все-таки вышла замуж за своего возлюбленного.
- Ванесса Паради стала звездой в 14 лет, после того как мир услышал ее песню «Joe le taxi». Позднее певица признавалась, что ее стремительно развивающаяся карьера нанесла ей непоправимый ущерб: «Все было слишком быстро для меня. Иногда я была очень злой, капризной по отношению к людям лишь для того, чтобы посмотреть, как они отреагируют».
- Первые романтические отношения Ванессы завязались с певцом Флораном Паньи. Как утверждали главные герои романа, их любовь родилась с первого взгляда, но встречаться они начали лишь несколько месяцев спустя. Сначала они поселились в частном доме, однако тут же стали объектом преследования папарацци. Тогда влюбленные переехали в парижскую квартиру, однако и там фотографы не переставали их донимать.
- Через 2,5 года Ванесса и Флоран расстались. После ухода от него Паради не хотела даже слышать о своем бывшем возлюбленном. По заверению самого Флорана, он абсолютно не скучает по тем временам.
- В 1990 году Паради познакомилась с Сержем Генсбуром и стала его музой. Генсбур очаровался голосом Ванессы и предложил ей записать альбом. Так, 2-й альбом певицы «Variations sur le même t’aime» был создан при непосредственном участии Сержа, так же как и ее синглы «Tandem» и «Dis-lui toi que je t’aime».
- В 1991 году Ванесса начала поиски того, кто согласился бы спродюсировать ее 1-й альбом на английском языке, и поняла, что хотела бы видеть в этой роли Ленни Кравица. Они встретились в парижском ресторане, обсудили детали, и уже потом музыкант пригласил артистку в Нью-Йорк, чтобы начать работу над альбомом.
- В следующем году после выхода альбома Паради, в который, кстати, вошла ее совместная композиция с Ленни «Silver and Gold», музыкант признавался: «Я думаю, что Ванесса чрезвычайно талантлива. При записи альбома я попытался проникнуть в ее сознание. Я провел с ней много времени, чтобы понять, о чем она думает и что чувствует». Кстати, Ленни и Ванесса были одной из самых модных пар в 1990-х. Частенько, выходя в свет, они одевались одинаково, или их наряды дополняли друг друга.
- Однако в 1997 году Кравиц и Паради разошлись. Сами бывшие возлюбленные не признавались в причине расставания, но спустя более 10 лет после разрыва Ленни сказал следующее: «Я был безумно в нее влюблен. Ванесса — идеальная женщина, но она появилась в моей жизни не в то время. Я очень сожалею об этом. После расставания я ее не видел. Она не приходила на мои концерты, у нас с ней больше нет связи. Могу лишь пожелать ей счастья. Я знаю, что настанет день, когда мы встретимся друг с другом и поговорим обо всем». Спустя много лет после расставания Ленни также признался: «Мы хорошо провели время вместе. Мы сочинили хорошие песни. И для меня было большой честью прожить часть своей жизни с Ванессой».
- В 1998 году Ванесса встретилась на вечеринке в Париже с Джонни Деппом. Актер так описывает встречу с Паради: «На ней было платье с открытой спиной. Я увидел эту спину, шею, потом она обернулась, тогда я увидел глаза, и — бум! Моя холостяцкая жизнь сразу же закончилась». Ванесса признавалась: «Мы иногда пересекались в течение 4 лет. Но в тот знаковый день в Париже поняли, что оба свободны, и тут же влюбились. Мы не могли просто взять и проигнорировать это чувство».
- В 1999 году у пары родилась дочь Лили-Роуз. Джонни Депп признался, что, когда Ванесса рожала, он включил на бумбоксе композицию «The Nearness of You» Хоги Кармайкла, и добавил: «Это песня о ее рождении. Люди, она пришла в этот мир!» В 2000 году Паради не переставала признаваться в любви к Деппу — так, в одном из интервью она сказала: «На самом деле он намного великолепнее, чем вы все думаете. Не только снаружи, но и внутри, а это самое главное».
- В 2002-м у пары появился на свет сын Джек. Чтобы избежать навязчивого внимания общественности, в 2004 году Депп и Паради купили остров на Багамских островах и скрывались там от лишних глаз. Актер говорил, что когда они там находились, то не делали ровным счетом ничего. Даже у детей не было игрушек, они занимались лишь тем, что строили замки из ракушек«.
- Несмотря на частые слухи об их женитьбе, пара предпочла не оформлять официально свои отношения. Паради говорила на эту тему так: «У Джонни есть я, и он прекрасно это знает. У нас двое детей, а это намного больше, чем штамп в паспорте. Может быть, когда-нибудь мы и поженимся, но это то, без чего я в самом деле могу обойтись». Депп размышлял похожим образом: «Я никогда не нуждался в этом документе. Ведь по-настоящему брак — это душа к душе, сердце к сердцу».
- В 2007 году их дочь госпитализировали по причине развившейся почечной недостаточности на фоне инфекции. Депп и Паради 3 недели провели вместе с Лили-Роуз в больнице, не зная, выживет она или нет, но эта история закончилась благополучно.
- В одном из редких интервью Ванесса рассказала о своем возлюбленном: «Если бы я составляла список того, что меня восхищает в Джонни, он был бы бесконечным. Мы понимаем, что если нам хочется продолжения отношений, то мы должны дать друг другу пространство, немаловажно и взаимное доверие. Прежде всего меня восторгает в нем верность. Я восхищаюсь им и как актером, и как отцом. Но больше всего я восхищаюсь им как человеком».
- В 2011 году Депп говорил: «Я вижу, что наши дети счастливы, здоровы и находятся на правильном жизненном пути. А потом смотрю на Ванессу, которая меня всегда поддерживает, любит, да и просто она талантлива во всех отношениях. Мы с ней вместе вот уже 14 лет, и я с трудом могу в это поверить. Ведь кажется, что мы встретились только вчера».
- Однако в июне 2012 года Депп и Паради объявили о расставании. По утверждению источника, пара пыталась спасти отношения в течение нескольких недель, но они знали наперед, что ничего нельзя исправить. В своем интервью после раскола Ванесса отказалась обсуждать эту тему, а Депп спустя год признался: «Наш развод не означает, что мы перестанем заботиться друг о друге. Мы всегда будем присутствовать в жизнях друг друга прежде всего из-за детей. Мы можем извлечь из этого максимум пользы». Он также добавил, что именно дети помогли ему пережить расставание.
- Через год после расставания с Деппом Ванесса начала встречаться с музыкантом Бенжаменом Бьоле. Он настолько вдохновился своей возлюбленной, что написал альбом «Love Songs» и полностью посвятил его ей. Эта красивая история любви продлилась лишь год.
- В октябре 2015 года Ванесса снималась в фильме «Собака», режиссером которого был Самюэль Беншетри. Роман Паради и Беншетри завязался лишь в конце 2016-го. Спустя 2 года влюбленные поженились. Если для Ванессы этот брак был первым, то для Самюэля он стал вторым. У избранника Паради, так же как и у нее, двое детей от предыдущих отношений.
- В 2018 году Паради выпустила свой 7-й альбом «Les sources», для которого ее супруг написал тексты 6 композиций. Также в качестве обложки альбома она выбрала фото, которое сделал Самюэль. Сегодня певица предпочитает не распространяться о своей личной жизни, она говорит так: «Так как наша история любви известна широкой публике, а мой супруг публичный человек, многие хотят читать о наших отношениях в прессе. Но я не хочу распространяться об этом, потому что это личное. У меня нет необходимости ни скрывать свою любовь, ни делиться ею со всеми».
- В июле 2021 года пара появилась вместе на Каннском фестивале. Они представляли совместный фильм «Музыка, которую никто не слышит», где Беншетри выступил в качестве режиссера, а Паради сыграла одну из ролей. В ходе интервью, которое журналисты взяли у режиссера, он признался: «Я думаю, когда мы влюблены, мы будто бы вновь становимся детьми. Мы уязвимы и не уверены».
- Если раньше Паради не признавала брак и размышляла следующим образом: «Я знаю большое количество женатых людей, разрывающих друг друга на части. Для меня официальные церемонии не имеют значения, мне важна только любовь», — то сейчас в ее жизни все круто изменилось.
Может быть, вы или ваши знакомые тоже долгое время находились в поисках настоящей любви?
Фото на превью Hahn-Nebinger-Orban / ABACA / East News, Fausto Marci / Alamy Stock Photo
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