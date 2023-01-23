Как после череды неудачных романов и личных драм Ванесса Паради обрела счастье и впервые вышла замуж в 45 лет

В жизни Ванессы Паради было множество романов и расставаний. Первая большая любовь певицы, о которой узнал весь мир, настигла ее в 16 лет, однако она закончилась разрывом. В свое время Паради встречалась с Ленни Кравицем, Джонни Деппом и не верила в институт брака. Однако в 45 лет ее жизнь круто изменилась: певица все-таки вышла замуж за своего возлюбленного.