Как я отучила родственников отправлять мне по 100500 открыток в день и засорять память телефона

Я уже больше 20 лет живу далеко от своих драгоценных родственников. И до поры до времени меня все полностью устраивало: мы общались во время редких встреч, когда я приезжала в родной город, и звонили друг другу на Новый год или в день рождения. Но потом в нашу жизнь пришли мессенджеры. И тут понеслось.

Сразу скажу, что будить меня в 7 утра в субботу даже муж не рискует. Потому что он уже пару раз видел, как вместо жены с постели встает психованное лохматое существо, которое спросонья не вписывается в углы, путает ванную с кухней, а потом нервно варит кофе и шипит на окружающих. Но как объяснить это моей тетушке, которая искренне уверена, что сделала доброе дело — подняла мне с утра настроение милой открыточкой? Все верно, никак. На попытки отстоять свое право высыпаться по выходным я получаю еще одну порцию птичьего щебета. Причем, вперемешку с нравоучениями о том, какой должна быть правильная жена и мать. И вообще «я в твои годы в 6 утра уже корову доила». Иногда мне даже казалось, что одна из моих многочисленных родственниц даже специально провоцирует меня, отправляя эти идеальные картинки и стишки о том, как важно творить добро и почитать старших. Она прекрасно знает, что у меня непростые отношения с матерью, которая была бы не против, если бы я навсегда вернулась в родной город «ухаживать за ней, старушкой». К слову, «старушке» всего 60 лет. Еще интереснее бывает увидеть, что тебе отправили открытку с пометкой «часто пересылаемое». Этакий поздравительный спам, который перекидывают друг другу по поводу и без, порой даже не вникая в его содержание. Я на одно такое сообщение решила отреагировать. Пишу: «Теть Свет, ты вообще посмотрела, что это за открытка?» А она заявляет: «И что тут такого? Мне отправили, и я отправила».

Вот скажите мне, зачем рассылают эти поздравления для галочки? Чтобы виртуально помахать ручкой, отметиться или показать, что помнят про день рождения или какой-то другой праздник? Честно говоря, меня всегда раздражали эти неискренние открытки и стишки. Ощущение, что человеку было лень придумывать настоящее теплое поздравление. А с этим блестящим ширпотребом все просто — скопировал, вставил, отправил. Как-то раз я обнаружила на просторах интернета сентиментальное видео, в котором бабулечка говорит: «Мы не знаем, как по-другому выразить свою любовь к вам. Хочется, чтобы вы о нас не забывали. Вот, и напоминаем о себе, как можем». Ну так и напишите искренне, что вы нас любите, и спросите, как дела. Я всегда готова ответить на такое сообщение. Но взамен этого мне регулярно приходят какие-то обезличенные открытки. Ощущение, что отправителю до меня особого дела нет, а главное, поставить галочку, типа «всем сегодня разослала цветочки, я молодец». Кстати, многие умудряются отправлять поздравления даже организациям. И в личные сообщения, и в бизнес-аккаунты в мессенджерах. Одна моя знакомая ведет в социальной сети официальную страничку районной школы искусств и ежедневно принимает от пользователей по 20-30 открыток на всевозможные темы. Или отклоняет — в зависимости от настроения. На активность отправителей это никак не влияет. Бывают и совсем анекдотичные ситуации. Однажды падет мне в мессенджер открытка со словами «благодарю». Смотрю, отправитель — моя родная матушка. Начинаю судорожно вспоминать, по какому поводу мне мог прийти такой ответ. Даже подумала, что меня взломали и разослали какой-то спам с моего аккаунта. Потом все-таки написала маме с просьбой объяснить, что это было. Оказалось, что она обижается на мои текстовые «спасибо» и в ответ на свои ежедневные поздравления и пожелания хочет такую же блестяшку с цветами.

В какой-то момент я поняла, что с приемом открыток на телефон пора завязывать. Память у него все-таки не резиновая. Сначала я пыталась объяснить это по-хорошему. В ответ на каждое поздравление «с первым днем недели» или пожелание «тепла и уюта этому дому» я писала: «Привет! Рада, что ты обо мне помнишь. Но я хочу попросить тебя отправлять мне поздравления только по официальным праздникам. Еще лучше, звони, можешь поздравить меня лично». К сожалению, большая часть желателей добра даже не ответила на это сообщение. Тогда я приняла решение выключить звук во всех семейных и в паре рабочих чатов, где тоже любили спамить открытками. Ну а над кое-кем из самых активных родственников я попробовала немного пошутить и начала ежедневно отправлять им поздравления собственного производства. Вы даже не представляете, сколько необычных праздников есть в календаре — от Всемирного дня комаров до Дня без буквы «Л». А если и эти поводы вдруг закончатся, всегда можно придумать свой — особенный. Например, вспомнить, что год назад к вашему адресату приходил мастер и устранил протечку на кухне. Поток входящих сообщений сразу стал гораздо меньше, но все же не иссяк. Складывалось ощущение, что многие родственники решили держаться до последнего. Ну и я тоже не сдавалась.

Через какое-то время с этими шутками пришлось завязать — слишком уж много времени занимала рассылка сообщений. Я решила проблему проще: отправила в блок самых активных спамеров, с которыми мы практически не общались в реальной жизни, а более-менее важные чаты оставила на беззвучном режиме. И знаете, стало легче — я больше не подпрыгиваю от звука входящих сообщений. Ну а родственники поняли, что тут не дождешься ответа, и перестали тратить на меня свои силы. Конечно, я не призываю всех моментально блокировать родных или коллег, которые общаются с вами в основном через открытки. Думаю, что каждый найдет свой способ уберечь свои нервы и спасти телефон от засорения картинками. А может быть, кому-то даже нравится получать эти послания и отправлять в ответ такие же солнышки и цветочки. В конце концов, все мы разные.

Бонус: сколько людей, столько и мнений

Почему моя мама в свои 65 лет такой ерундой не занимается? Да потому что ей некогда! У нее 100500 хобби и нет времени на всякие глупости. А если она захочет привлечь внимание и что-то пожелать, то напишет это нормальными словами. И это гораздо приятнее, чем всякие нелепые картинки. © ReineNoir / Pikabu

Кошмар, какие все ранимые обладатели тонкого вкуса. Мне ничуть не сложно в ответ на такие открытки пожилым родственникам или коллегам отправить в ответ смайлик или большой палец. Это их способ оставаться на связи и сделать человеку приятное. Можно подумать, ваши многократно пережеванные мемы чем-то лучше. © MjrCalter / Pikabu

Тетушке установили мессенджер. И началось: доброе утро, хорошего дня, спокойной ночи. В картинках. Я неделю не отвечала. Звонит: «А что молчишь?» Сказала честно, что нечего ответить, а если хотите поговорить, то звоните. Не шлет больше. © Dollhousedune / Pikabu

Моя бабушка тоже мне каждое утро присылает открытки. Я теперь тоже ей отправляю что-нибудь. Например, фото как я ползу на работу по сугробам. Если вдруг где в ленте увижу открытку прикольную, сразу думаю: «О! Это надо бабушке отправить». © floramaria / Pikabu

Никогда не ругался на открытки от родственников. Максимум снисходительно улыбался в экран, когда совсем уж инфернальный дизайн был у открыток. Писал в ответ «спасибо» и чего-нибудь еще на сдачу. © user5840926 / Pikabu

Семейный чат на беззвучку поставил. Всем сказал: "Хоть закидайтесь картинками, мемами, фотками котов и младенцев, но я вас не читаю. Если что надо, звоните. © BinBoooozavr / Pikabu

Ничего против открыток не имею, но тысячу раз просила не присылать их в 7 утра. © prostodobryy.ya / Pikabu

Не все сообщения от родственников хочется снисходительно рассматривать, а потом отправлять в корзину. Вот, например, уморительные СМС от родителей-юмористов, которые за словом в карман не полезут.